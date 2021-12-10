Các chuyên gia 'mách' những phương pháp tự nhiên để thông mũi khi bạn bị cảm

Kiến thức hay 10/12/2021 07:05

Các chuyên gia của Bright Side đưa ra những cách tự nhiên đã được khoa học chứng minh để làm thông đường thở nhanh hơn và hiệu quả cao.

Nghẹt mũi là một trong những triệu chứng khó chịu nhất khi bị cảm lạnh. Từ đồ uống nóng đến hít hơi nước, có rất nhiều việc bạn có thể làm tại nhà mà không nhất thiết phải dùng đến thuốc.

Nằm nghiêng khi ngủ

Mũi bị nghẹt có nghĩa là có nhiều chất nhầy mắc kẹt trong xoang khiến bạn không thể thở được. Vì vậy, bạn phải ngủ kê cao đầu bằng cách thêm gối. Bên cạnh đó, bạn nên nằm nghiêng thay vì tư thế ngửa để dễ cải thiện tình trạng tắc nghẽn trong mũi hơn. Cách này sẽ giúp mũi nhanh "thông khí" và tránh tích tụ chất nhầy.

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Uống nước nóng

Uống nước nóng có thể không giúp bạn hết cảm lạnh nhanh hơn, nhưng nó sẽ giúp bạn giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Hoa cúc, trà xanh, súp gà, nước nóng với chanh và mật ong có thể làm dịu hiệu quả. 

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Chườm ấm lên mũi

Một miếng gạc ấm sẽ giúp giảm tình trạng viêm trong xoang và thông tắc đường thở ở mũi. Bạn chỉ cần lấy một miếng vải sạch, nhúng vào nước ấm (nhưng không quá nóng nóng) rồi đặt lên mũi trên và dưới trán. Hơi ấm của miếng gạc sẽ làm lỗ mũi mở ra và giúp việc thở trở nên dễ dàng hơn. Song, bạn nên nhớ không để miếng gạc trên mũi quá lâu để tránh bỏng. 

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Rửa sạch mũi bằng bình rửa mũi

Việc này có thể không dễ chịu lắm, nhưng dụng cụ này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm sạch xoang. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần đến bồn rửa, đặt vòi của bình rửa mũi vào một trong hai bên lỗ mũi. Nước từ bình sẽ vào một bên và đi ra ở lỗ mũi bên kia. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong 1 phút cho mỗi bên mũi. FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) khuyên nên sử dụng nước cất hoặc nước tiệt trùng, thay vì nước máy có thể chứa nhiều muối và các yếu tố có hại khác.

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Máy tạo độ ẩm

Không khí lạnh và khô có trong nhà của chúng ta sẽ làm cho mũi của bạn tồi tệ hơn khi cúm. Vì vậy mà máy tạo độ ẩm sẽ có ích, nó giải phóng độ ẩm cần thiết trong phòng của bạn. Bạn có thể giữ nó cả ngày lẫn đêm, nhưng nó hữu ích hơn khi bạn ngủ vì nó giúp bạn nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái hơn. Bạn không phải lo lắng về bất kỳ mối nguy hiểm nghiêm trọng nào, và bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện tuyệt vời của mũi bị nghẹt rất nhanh chóng.

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Xông tỏi

Tỏi được biết đến với đặc tính chống nấm và chống vi khuẩn, và nó có thể rất tốt khi bạn bị cảm lạnh. Bạn có thể ăn hoặc (tốt nhất là) đun sôi trong một ít nước và hít hơi nước của nó. Bạn có thể dùng khăn trùm lên đầu để giữ được nhiều hơi nước nhất có thể. Tuy nhiên, bạn không muốn đến quá gần chảo nước tỏi và giữ khoảng cách bằng một cánh tay với nó.

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Hít các loại tinh dầu 

Bạc hà và bạch đàn là 2 loại cây có chứa tinh dầu bạc hà, là một chất thông mũi tự nhiên. Bạn có thể uống trà có hương vị của một trong hai loại trên, hoặc có thể sử dụng tinh dầu của chúng để giảm bớt nghẹt mũi.

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Ăn đồ cay

Bạn có thể nhận thấy rằng khi bạn ăn thứ gì đó cay, nước mũi của bạn bắt đầu chảy. Vì vậy, đây có thể là một giải pháp tạm thời tốt để giữ cho mũi của bạn không bị tắc nghẽn trong một thời gian. 

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Những gì bạn có thể làm là bắt đầu thêm các loại gia vị thông thường vào các món ăn, bao gồm ớt cay đỏ, tỏi, gừng và nghệ. Củ nghệ có đặc tính chống viêm rất quan trọng giúp bạn chữa các triệu chứng cảm lạnh nói chung.

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Từ khóa:   sức khoẻ cách giải cảm Nghẹt mũi

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