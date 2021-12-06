Những lợi ích bất ngờ của ca cao đối với sức khoẻ

Các chuyên gia tại Bright Side sẽ chỉ ra những lợi ích lành mạnh của ca cao mà chúng ta chưa biết từ trước tới nay.

Mọi người thường thích ăn sô cô la và pha một ly ca cao ấm, nhưng ít ai nhận ra những lợi ích sức khỏe đáng kể mà ca cao mang lại cho cơ thể. Ca cao là một loại bột được làm từ hạt của nó và sau đó du nhập vào châu Âu.

Để giảm bớt cơn đau bụng kinh một cách tự nhiên, bạn nên ăn một ít sô cô la đen là giải pháp hoàn hảo. Chocolate đen được làm từ ca cao và có chứa magie, là chất cần thiết cho cơ thể để duy trì sức khỏe. Nếu bạn bị đau vùng hông, đùi, bụng, magie trong chocolate là một giải pháp khắc phục nhanh chóng giúp làm dịu cơn đau bụng kinh của bạn.

Ca cao giảm nguy cơ béo phì

Nếu bạn nghĩ rằng ca cao gây tăng cân, thông tin này sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Trừ khi bạn tiêu thụ quá nhiều sô cô la đen, liều lượng lành mạnh thực sự giúp kiểm soát cân nặng của bạn.

Ca cao có chứa phytonutrient, là một hợp chất có nguồn gốc từ thực vật rất tốt cho sức khỏe. Bản thân ca cao cũng rất ít chất béo và đường, rất tốt để tăng mức năng lượng của bạn và đồng thời khiến bạn cảm thấy no. Vì vậy, bạn muốn giảm cân lành mạnh mà không cảm thấy đói thường xuyên thì bột ca cao là một lựa chọn tuyệt vời.

Ca cao có lợi cho răng và da

Ca cao rất tốt để bảo vệ nướu răng của bạn khỏi sâu răng vì có chứa polyphenol giúp chống lại axit xâm nhập vào men răng của bạn (chất trắng bao phủ răng). Ca cao không chỉ giúp răng khỏe mạnh mà còn rất tốt cho làn da. Nhiều người lầm tưởng chocolate gây mụn trứng cá, ca cao được dùng để bảo vệ da, chống nắng và dưỡng ẩm cho làn da.

Ca cao giúp giảm hen suyễn, dị ứng

Ca cao có chứa 2 hợp chất đặc biệt là theobromine và theophylline, cả hai đều được coi là chất chống hen suyễn. Loại đầu tiên, theobromine giúp làm dịu đường thở trong phổi của bạn và bảo vệ chống lại ung thư phổi vì nó làm giảm nguy cơ dị ứng trong khi theophylline giúp đường thở của bạn thư giãn và có chất chống viêm.

Ca cao cải thiện chức năng miễn dịch

Ca cao rất tốt cho hệ miễn dịch của bạn vì nó có chất chống oxy hóa giúp tăng cường lưu lượng máu, làm cho đường ruột khỏe mạnh hơn và giúp bạn bình tĩnh hơn - kết quả là bạn sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn.

Ngoài ra, ca cao còn có flavonols có trong ca cao giúp chức năng miễn dịch tốt hơn. Chúng có thể giúp hạ huyết áp, ngăn ngừa đông máu và giảm viêm.