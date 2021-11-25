Nếu ăn quá nhiều loại trái cây này, bạn có thể bị sâu răng. Bởi vì chuối cũng giống như đường, có thể tạo ra vi khuẩn gây hại cho răng và làm tổn thương men răng của bạn. Song, lượng đường trong chuối ít cô đặc hơn. Bạn cũng có thể bị đau đầu vì chuối chín chứa nhiều tyramine có thể là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu.

Các chuyên gia khuyên rằng bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Yến mạch

Bạn có thể bị đầy hơi khi ăn quá nhiều yến mạch. Hơn nữa, khi bạn tieu thụ quá nhiều yến mạch sẽ hạn chế sự hấp thụ canxi, magiê và kẽm. Bên cạnh đó, chúng cũng sẽ gây tăng cân, đặc biệt là nếu bạn thêm quá nhiều lớp bề mặt.

Phô mai

Việc ăn nhiều phô mai sẽ khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Đây là loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, vốn nổi tiếng là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch vành. Phô mai cũng thường gây ra chứng ợ nóng.

Cơm

Mặc dù gạo rất ngon nhưng trên thực tế, chúng lại chứa rất ít vitamin. Cơm cũng làm cho mức insulin tăng đột biến. Mỗi người trưởng thành có mức lao động thể lực trung bình nên ăn trung bình mỗi bữa 2 lưng bát cơm.

Bông cải xanh

Các hợp chất có trong bông cải xoăn cải là thiocyanat có thể cản trở khả năng hấp thụ i ốt của cơ thể. Điều này có thể gây suy giáp. Bạn có thể bị rụng tóc, ngạt mũi, phát ban hoặc ngứa da nếu ăn quá nhiều.

Quả việt quất

Quả việt quất có thể làm giảm lượng glucose trong máu xuống dưới mức bình thường và gây nguy hiểm cho người mắc bệnh tiểu đường.

Quả việt quất cũng có thể làm loãng máu, vì vậy hãy cẩn thận, đặc biệt nếu bạn uống bất kỳ loại thuốc nào. Bạn cũng có thể nhận thấy khó thở hoặc thở không đều vì quả việt quất chứa nhiều vitamin K khi ăn quá nhiều.