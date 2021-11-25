Bật mí những loại sữa rửa mặt tự nhiên mà bạn có thể tìm thấy trong chính căn bếp nhà mình

Ngoài ra, các thói quen hàng ngày với việc sử dụng tẩy tế bào chết, toner và sữa rửa mặt đều góp phần giúp bạn giữ được phong độ đỉnh cao và có thể làm săn chắc làn da hơn với các thành phần sẵn có trong nhà bếp như nho và trứng.

Hiện nay, rất nhiều loại mỹ phẩm được bày bán trên thị trường. Song, các sản phẩm có mùi thơm quá nồng hay không phù hợp với loại da của bạn có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe làn da . Vì vậy, việc sử dụng mặt nạ tự nhiên, tự làm có thể giúp giữ cho làn da của bạn tươi trẻ và khỏe mạnh hơn.

Đầu tiên, bạn cho 1 quả dưa chuột nhỏ và 1 quả cà chua lớn xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Sau đó, bạn bảo quản lạnh hỗn hợp trong một lọ nhỏ tối đa 3 ngày. Để sử dụng, bạn chỉ cần dùng bông tẩy trang thoa nhẹ nhàng lên mặt và cổ. Bạn nên giữ nguyên trong tối đa 5 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm.

Các chyên gia cho biết rằng các chất chống oxy hóa từ cà chua sẽ giúp da chống lại các gốc tự do và giữ cho da khỏe mạnh hơn.

Mặt nạ cà chua dùng để tẩy tế bào chết

Bạn rắc 1/5 thìa cà phê đường lên quả cà chua đã cắt nhỏ. Tiếp đó, bạn từ từ mát xa mặt với cà chua theo chuyển động tròn. Bạn lưu ý không nên chà xát quá mạnh, nếu không, nó có thể gây kích ứng da một chút. Sau đó, rửa sạch mặt bằng nước ấm để loại bỏ hết cà chua hoặc đường.

Sản phẩm tẩy da chết này vừa nhanh chóng mà dễ sử dụng ngay trước khi đi ngủ để giúp làn da của bạn thêm sức sống hơn.

Mặt nạ nho và trứng giúp da săn chắc

Bạn chỉ cần xay 1 quả trứng với 7 quả nho và hỗn hợp được xay đều để bạn có được tất cả các loại dầu từ hạt nho nghiền. Khi hỗn hợp đã sủi bọt, bạn dùng cọ quét mặt để thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, luôn vuốt theo hướng lên trên. Sau đó, bạn giữ nguyên trong 15 phút trước khi rửa sạch.

Các chất dinh dưỡng tự nhiên trong nho có thể giúp bảo vệ làn da mỏng manh của bạn khỏi bức xạ tia cực tím. Chúng cũng chứa nhiều vitamin C, sẽ hình thành collagen và giữ cho làn da của bạn đàn hồi và tươi sáng hơn.

Sữa rửa mặt phục hồi men khô

Bạn hòa tan 1 thìa men khô vào 2 thìa sữa ấm. Tiếp đó, bạn nên vỗ nhẹ hỗn hợp lên mặt và tránh dây vào mắt. Để khoảng 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm, bạn vỗ nhẹ lên mặt cho khô.

Men được biết đến với khả năng dưỡng ẩm và sản xuất collagen khi thoa lên da. Điều này sẽ khiến làn da của bạn săn chắc lâu hơn.

Chà bông hạnh nhân và sốt mayonnaise

Bạn xay 1/4 cốc (40g) hạnh nhân trong máy xay sinh tố và trộn với 1/8 thìa sốt mayonnaise. Tiếp đó, bạn nhẹ nhàng massage mặt với hỗn hợp, đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ nơi nào trên khuôn mặt của mình. Bạn nên giữ nguyên trong 10 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Cách này có hiệu quả tốt đối với da rất khô bởi vì mayonnaise nuôi dưỡng da và hạnh nhân tẩy tế bào chết.

Mặt nạ kiwi

Bạn trộn 1 quả kiwi đã gọt vỏ, nghiền với 2 thìa cà phê đường nâu và vài giọt dầu ô liu. Bạn dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp lên mặt theo chuyển động tròn trong 3-5 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

Kiwi chứa đầy axit amin và vitamin C và giúp giảm dầu trên da. Đường nâu sẽ hoạt động như một chất tẩy tế bào chết để loại bỏ da chết, trong khi dầu ô liu có khả năng kháng khuẩn, giữ cho làn da của bạn chắc khỏe.