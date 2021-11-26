Bật mí những loại âm thanh có thể giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn

Theo Bright Side đưa tin, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người ngủ không đủ giấc. Trong đó, có gần 30% người cho biết rằng họ không ngủ được là do họ gặp khó khăn về giấc ngủ . Nếu bạn là một trong những người này, đừng lo lắng, chúng tôi có thể dành cho bạn một số giải pháp vô cùng hữu ích.

Những âm thanh của thiên nhiên, như tiếng mưa, tiếng lá xào xạc, tiếng gió hay thậm chí tiếng nhịp tim đập đều được gọi là tiếng ồn hồng. Tiếng ồn màu hồng là một phân loại âm thanh mà tai người có thể thu được, bất kể tần số nào của âm thanh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những âm thanh môi trường này làm chậm sóng não của chúng ta và có thể giúp chúng ta đi vào giấc ngủ nhanh hơn và sâu hơn.

Những loại âm thanh trong tự nhiên này có thể giúp bạn dễ chìm vào giấc ngủ như: Cây rung rinh và lá xào xạc, tiếng mưa nho nhỏ và ổn định, gió hiu hiu, sóng vỗ nhẹ vào bờ...

Âm sắc cân bằng và nhất quán

Thường được gọi là tiếng ồn màu trắng, những âm thanh này đã được phát hiện là có hiệu quả khi ru trẻ quấy khóc vào giấc ngủ nhanh hơn. Tiếng ồn trắng truyền đi với tần số có biên độ đồng đều mà tai chúng ta thu nhận, cho phép não duy trì sự tập trung cao độ. Điều này rất hữu ích cho những người khó ngủ và giúp não đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

Một số dạng tiếng ồn trắng mà bạn có thể thử nghe trên giường bao gồm: Tiếng quay của quạt điện, tiếng ồn thấp của máy điều hòa không khí,...

Những âm thanh trầm

Một số người nhận thấy âm thanh tần số thấp sẽ êm dịu hơn khi đi vào giấc ngủ. Những âm thanh này được gọi là tiếng ồn nâu. So với tiếng ồn trắng và hồng, màu nâu đậm, sâu và mạnh, giống như tiếng sấm rền hoặc sóng vỗ. Mặc dù những tiếng ầm ầm này vẫn chưa được khoa học chứng minh về hiệu quả của chúng, nhưng đã có một số người cho rằng tiếng ồn nâu đã giúp họ dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Các loại tiếng ồn nâu bạn có thể nghe: Dòng hải lưu và thác nước mạnh, những con sóng vỗ, sấm sét ầm ầm, tiếng gầm với biên bộ thấp...

Những âm thanh trong nhà bếp

Có những tiếng ồn khác nhau trong nhà bếp thực sự có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ. Tiếng xèo xèo khi nấu thức ăn trong chảo là một dạng tiếng ồn màu hồng, trong khi tiếng quay liên tục của máy hút mùi trong nhà bếp là một dạng tiếng ồn trắng.

Những bài hát yêu thích

Một trong những lý do chính khiến chúng ta không thể đi vào giấc ngủ là do căng thẳng, và một trong những cách để giảm bớt căng thẳng đó là thông qua âm nhạc. Âm nhạc đã được chứng minh có tác dụng hiệu quả đối với căng thẳng và cảm xúc của con người. Bằng cách nghe một bộ giai điệu yêu thích trước khi đi ngủ, bạn có thể giúp mình xóa tan cảm giác lo lắng và giải tỏa tâm trí để có một giấc ngủ ngon hơn.

Những âm thanh trong hư vô

Nếu bạn đang loay hoay mỗi đêm vì trằn trọc khó vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, khi thức dậy người mệt mỏi, khó chịu, bạn có thể thử áp dụng cách này. Tất cả những gì bạn cần là một chút yên bình và tĩnh lặng.

Tiếng ồn đen hay âm thanh của hư không là sự im lặng hoàn hảo giúp đưa bạn vào một giấc ngủ ngon.