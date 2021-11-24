Những thói quen vào buổi sáng có thể gây hại cho làn da của bạn

Quy trình chăm sóc làn da của bạn thường được điều chỉnh hoàn hảo để phù hợp với làn da của bạn. Song, bạn vẫn có khả năng vô tình mắc phải một số sai lầm trong quá trình chăm sóc của mình như việc chỉ thoa kem chống nắng khi bạn ra ngoài, ăn những món ăn không nên vào mỗi sáng, ... Những thói quen này có thể sẽ gây ra mụn trứng cá khó chịu hoặc nếp nhăn sớm.

Bạn thường nghĩ rằng bạn ăn một bát bột yến mạch vào mỗi bữa sáng sẽ lành mạnh và tốt cho sức khoẻ. Nhưng khi bạn ăn nó hàng ngày, bạn có thể đang vô tình gây hại cho cơ thể và làn da của mình. Khi bạn ăn bột yến mạch quá thường xuyên, bạn đang lấy đi các chất dinh dưỡng thiết yếu khác của cơ thể. Vậy nên, điều này có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và khiến da của bạn trở nên khô và bong tróc.

Bạn tắm lâu

Với những người có thói quen tắm vào mỗi sáng, bạn thường tắm bằng vòi sen có hơi nước. Nếu bạn tiếp tục duy trì thói quen này, bạn vô tình phá hoại mục tiêu làn da khỏe mạnh của bạn. Nước nóng làm hỏng lớp bảo vệ da vốn khóa độ ẩm cần thiết và khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Ngoài ra, khi bạn rửa mặt dưới vòi hoa sen để tiết kiệm thời gian cho buổi sáng vội vàng, bạn có thể làm hỏng các mao mạch trên mặt vì nước nóng làm chúng giãn ra.

Bạn thường uống cà phê trước tiên vào mỗi buổi sáng

Cà phê thực sự có thể có lợi cho làn da của bạn. Nếu bạn uống cà phê hàng ngày trước khi bạn ăn sáng, bạn có thể gây hại cho da nhiều hơn là có lợi. Cà phê là một chất lợi tiểu mạnh và khiến bạn bị mất nước nhẹ. Do đó, điều này sẽ khiến các chất độc khó thoát ra khỏi cơ thể qua da và khiến da dễ hình thành các nếp nhăn sớm.

Bạn chỉ thoa kem chống nắng khi ra nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da của bạn khi bạn ra ngoài vào mùa hè, nhưng việc bôi kem này ngay cả khi bạn ở trong nhà cả ngày có thể ngăn ngừa lão hóa da. Vì vậy, ngay cả khi bạn đang làm việc trong văn phòng cả ngày và không dành nhiều thời gian ở ngoài trời, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng để giúp da tươi trẻ lâu hơn.

Bạn sử dụng sữa rửa mặt sai cách

Nếu bạn đã từng nhận thấy rằng khuôn mặt của mình trông bóng dầu sau khi thức dậy, thì điều đó đang "báo hiệu" rằng cơ thể của bạn mất nước vào ban đêm. Thế nên, để ngăn ngừa tình trạng mất nước, cơ thể bắt đầu tiết nhiều bã nhờn hơn và khiến bạn thức dậy với khuôn mặt bóng nhờn.

Trước tình trạng da như vậy, bạn không nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có công thức ngăn ngừa làn da bóng dầu mạnh. Tốt hơn hết là bạn nên rửa mặt bằng nước ấm cùng chất tẩy rửa nhẹ nhàng và thoa kem dưỡng ẩm trước khi lau khô.