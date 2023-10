Nguyên nhân có thể bao gồm rối loạn giấc ngủ, tâm trạng căng thẳng, nhiễm virus hoặc các bệnh tự miễn dịch. Khi khả năng tự miễn dịch có vấn đề, nó có thể khiến các kháng thể không phân biệt được kẻ thù, tự tấn công chính mình, làm tổn thương niêm mạc miệng, gây ra bệnh về cổ họng, lưỡi, vòm họng,… Nếu nếu điều này xảy ra nhiều lần, gây đau họng kết hợp với một số triệu chứng cụ thể như sốt dai dẳng, ho ra máu, thở khò khè, có thể đe dọa đến tính mạng, phải đi khám càng sớm càng tốt.

Viêm họng mãn tính cũng là một nguyên nhân phổ biến gây ra viêm họng và viêm họng mãn tính có liên quan mật thiết đến tình trạng trào ngược axit dạ dày. Cổ họng khó chịu do axit dạ dày trào ngược lặp đi lặp lại lâu ngày. So với đau họng do khối u thì bệnh nhân viêm họng hạt như vậy không đáng ngại bằng. Để thực sự giải quyết dứt điểm bệnh viêm mãn tính cần phải bắt đầu từ việc điều trị axit dịch vị. Thay vì dùng thuốc chống viêm do trào ngược dạ dày, cần phải cải thiện một cách căn bản chế độ ăn uống và can thiệp bằng các loại thuốc dạ dày.