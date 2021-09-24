Nguyên nhân đau họng thường xuyên có thể gây ra bệnh ung thư nguy hiểm

Sống khỏe 24/09/2021 06:00

Nguyên nhân gây đau họng có thể sẽ liên quan đến khối u ác tính. Vậy nên, bạn nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị và tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Theo chia sẻ từ Trí thức và Cuộc sống, đau họng thường xuyên cũng có thể gây ra các bệnh ung thư vô cùng nguy hiểm như: ung thư hầu họng, ung thư thanh quản và ung thư khoang miệng... Nếu tình trạng đau họng sẽ gây ra các chứng khó nuốt hoặc tắc cổ họng, bệnh nhân chỉ ăn được cháo loãng, cháo nát. Đồng thời, nó cũng thể gây ra các triệu chứng như liệt dây thanh âm, sặc nước, khàn giọng. Vậy nên, bạn nên đến gặp bác sĩ để thăm khám, điều trị và tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Nguyên nhân đau họng thường xuyên có thể gây ra bệnh ung thư nguy hiểm - Ảnh 1

Nguyên nhân có thể bao gồm rối loạn giấc ngủ, tâm trạng căng thẳng, nhiễm virus hoặc các bệnh tự miễn dịch. Khi khả năng tự miễn dịch có vấn đề, nó có thể khiến các kháng thể không phân biệt được kẻ thù, tự tấn công chính mình, làm tổn thương niêm mạc miệng, gây ra bệnh về cổ họng, lưỡi, vòm họng,… Nếu nếu điều này xảy ra nhiều lần, gây đau họng kết hợp với một số triệu chứng cụ thể như sốt dai dẳng, ho ra máu, thở khò khè, có thể đe dọa đến tính mạng, phải đi khám càng sớm càng tốt.

Viêm họng mãn tính cũng là một nguyên nhân phổ biến gây ra viêm họng và viêm họng mãn tính có liên quan mật thiết đến tình trạng trào ngược axit dạ dày. Cổ họng khó chịu do axit dạ dày trào ngược lặp đi lặp lại lâu ngày. So với đau họng do khối u thì bệnh nhân viêm họng hạt như vậy không đáng ngại bằng. Để thực sự giải quyết dứt điểm bệnh viêm mãn tính cần phải bắt đầu từ việc điều trị axit dịch vị. Thay vì dùng thuốc chống viêm do trào ngược dạ dày, cần phải cải thiện một cách căn bản chế độ ăn uống và can thiệp bằng các loại thuốc dạ dày. 

Để thúc đẩy quá trình lành vết thương ở họng, bạn vẫn phải dựa vào sức đề kháng của bản thân, nên nghỉ ngơi nhiều hơn khi bị cảm, viêm họng. Nếu là viêm họng mãn tính do trào ngược dạ dày, bạn nên tránh chanh, dứa và các loại thực phẩm khác để tránh tình trạng tiết axit dạ dày quá mức và làm nặng thêm tình trạng khó chịu ở cổ họng.

Bên cạnh đó, một chế độ ăn uống cân bằng, làm việc và nghỉ ngơi bình thường, ngủ đủ giấc và vệ sinh răng miệng có thể giúp tránh viêm họng do cảm lạnh. Ngoài ra, có thể bổ sung vitamin C, kẽm và các khoáng chất, vitamin khác để duy trì sức đề kháng cho cơ thể.

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Từ khóa:   nguyên nhân đau họng khối u ác tính  ung thư hầu họng

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