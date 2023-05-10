5 câu nói đơn giản khiến chàng ‘LÊN ĐỈNH’, phụ nữ đừng dại tiếc lời

Lúc âu yếm với chồng các chị em đừng quên thốt lên những câu này. Chắc chắn các anh chàng sẽ không thể nào chịu được đến 3 phút.

Anh là người tuyệt vời nhất

Khác với phụ nữ, đàn ông sẽ thích được tán dương thông qua việc so sánh với người khác. Cụm từ ‘tuyệt vời nhất’ sẽ mang đến cho anh ấy sự phấn khích cao độ. Tuy nhiên, bạn chỉ nên dừng lại ở cụm từ này và cần tuyệt đối không nhắc đến tình cũ, ngay cả khi chàng có dò hỏi về điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Em không thể chờ anh lâu hơn nữa

Câu nói đầy ẩn ý này kích thích chàng ghê gớm. Một cách rất kín đáo và quyến rũ, nàng sẽ làm chàng không thể nào ngồi yên. Chàng cảm nhận mình chính là "người hùng" mà nàng cần ngay lúc này.

Em luôn tưởng tượng về điều này

Đàn ông thích nói thẳng và thích bạn đời chủ động khi quan hệ. Vì thế, hãy chia sẻ với chàng những mong muốn của bạn trong “chuyện ấy”. Đó sẽ là điều mà chàng rất muốn nghe và kích thích sự hưng phấn ở chàng.

Hay chúng ta thử làm điều gì đó mới mẻ trong tối nay

Đàn ông thường thích thử nghiệm những tư thế làm tình mới và một được đối tác nữ khuyến khích, gợi ý, họ sẽ cảm thấy hưng phấn hơn và làm tốt hơn. Trên thực tế, đàn ông thích bạn tình chủ động khi ở trên giường. Vì thế, bất kỳ khi nào thấy đối tác khơi mào, họ cũng cảm thấy rất kích thích.

Ảnh minh họa: Internet

Em rất thích anh chạm vào nơi đó

Những lời nói động viên, khích lệ sẽ giúp chàng biết bạn đang thích thú với những gì chàng làm. Bất kể điều gì bạn làm có tính khen ngợi họ đều sẽ khiến cuộc ân ái của bạn thêm cháy bỏng. Vì thế, còn chần chừ gì nữa nhỉ?

3 thứ trên cơ thể phụ nữ CÀNG MỀM đàn ông càng ‘MÊ ĐẮM’, phụ nữ khôn ngoan nên thay đổi ngay Đàn ông sẽ dành cả đời để nâng niu, tôn thờ người phụ nữ có những thứ này mềm mại. Muốn chồng hay người yêu càng chết mê, chết mệt phụ nữ nên biết cách thay đổi ngay hôm nay nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-cau-noi-on-gian-khien-chang-len-inh-phu-nu-ung-dai-tiec-loi-580172.html