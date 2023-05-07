Muốn chồng ‘THỎA MÃN khi yêu’ phụ nữ thông minh nhớ ngay 3 bí kíp này

Chuyện thầm kín 07/05/2023 00:16

Để chồng ngày càng yêu bạn hơn phụ nữ xinh đẹp thôi vẫn chưa đủ, bạn cần biết cách giúp anh ấy được thỏa mãn khi đêm về. Có như thế hạnh phúc mới được nhân đôi nhé!

Mạnh dạn chủ động ‘cuộc chơi’

Đàn ông thường không thích vợ mình chỉ nằm im hưởng thụ như 1 khúc gỗ khi yêu. Điều họ thích ở người bạn đời của mình là sự mới mẻ và táo bạo. Nếu bạn chưa thể hiện được điều này, thì có lẽ bạn chưa thể khiến chồng mình mê đắm rồi đấy.

Hãy trở thành ‘nữ hoàng’ trong cuộc yêu để điều khiển mọi giác quan của chồng. Bằng cách, bạn chủ động đưa ra những hành động ‘mời gọi’ và ‘kích thích cậu bé’ của anh ấy. Để từ đó, chàng sẽ bị lôi kéo vào cuộc ân ái mà không thể nào rời ra được. Đây chính là cách để chồng yêu được 99% chị em phụ nữ áp dụng thành công.

Muốn chồng ‘THỎA MÃN khi yêu’ phụ nữ thông minh nhớ ngay 3 bí kíp này - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi tư thế mới

Bạn đừng nghĩ rằng khi yêu chỉ cần chồng thỏa mãn với kiểu yêu truyền thống là được. Nếu bạn cứ áp dụng mãi 1 tứ thế này về lâu dài chàng sẽ cảm thấy nhàm chán. Để từ đó, chàng chỉ quan hệ với bạn theo kiểu “trả bài” mỗi ngày mà thôi. Nếu có người ngoài khác làm tốt hơn bạn điều này. Rất có thể, chàng sẽ bị người phụ nữ khác chinh phục và quyến rũ.

Cuộc yêu cần phải có sự đổi mới mỗi ngày. Điều này sẽ khiến cho đàn ông cảm thấy thích thú và nhớ đến bạn. Cho nên, phụ nữ thông minh đừng ngại thay đổi tư thế và học làm tình.

Theo các nghiên cứu, trung bình trong một cuộc yêu, bạn nên áp dụng từ 3-5 kiểu. Điều này giúp người đàn ông phấn khích hơn, mọi giác quan của anh ấy sẽ được kích thích một cách mãnh liệt nhất.

Massage cho chồng

Bạn muốn có khúc dạo đầu thật ấn tượng và thoải mái? Hãy bỏ qua kiểu nhàm chán hàng ngày. Thay vào đó, bạn hãy làm mới khúc dạo đầu bằng màn massage cho chồng của mình.

Muốn chồng ‘THỎA MÃN khi yêu’ phụ nữ thông minh nhớ ngay 3 bí kíp này - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Một gợi ý cho bạn trong việc massage cho chồng khi cả hai chuẩn bị bước vào cuộc yêu. Đầu tiên bạn hãy đốt một cây nến thơm để khứu giác của chồng được kích thích. Bắt đầu dùng đôi bàn tay ma thuật mơn trớn từ cổ chàng đi xuống phần lưng.

Tại phần lưng, hãy dùng một vài động tác massage nhẹ nhàng để ‘cậu bé’ được kích thích. Sau đó, bạn lại tiếp tục di chuyển xuống phần đùi của chồng. Lúc này, bạn đừng quên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng gợi tình vào điểm nhạy cảm của phần đùi. Khi bạn hoàn thành tới bước này, chắc chắn chàng đã không thể nào kìm chế được sự mời gọi hấp dẫn từ bạn.

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Muốn chuyện ấy không nguội lạnh, phụ nữ cần biết cách khiến chồng say đắm. Hãy bỏ túi ngay 3 bí quyết này để lúc nào lâm trận chồng cũng ‘khóc thét’.

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