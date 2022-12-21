Đánh đuổi vợ ra khỏi nhà vì đêm đến dắt trai về 'hú hí', 1 năm sau vạch trần được toàn bộ sự thật khiến tôi ân hận khôn xiết

Tâm sự 21/12/2022 20:03

Hôm đó tôi đang đi công tác, mẹ tôi đột ngột gọi điện nói rằng vừa gặp một người rất giống vợ tôi ngồi sau xe gã đàn ông lạ. Chiếc xe phóng vụt qua rất nhanh nên bà cũng không có cách nào kiểm chứng được.

Sau đám cưới, tôi và vợ bàn với nhau chưa vội sinh con. Cứ xây dựng kinh tế vững chắc đã, rồi sinh con cũng chưa muộn, vừa nhàn cho bố mẹ và cũng sướng cho bọn trẻ. Tôi và vợ đã ở riêng ngay sau đám cưới vì tôi lo ngại mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Chúng tôi thuê nhà trọ ở cách nhà bố mẹ tôi không xa, ông bà đã già yếu, chúng tôi chạy qua chạy lại thăm nom ông bà cũng tiện.

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi đi, cho đến thời điểm mấy tháng trước khi chúng tôi ra tòa ly hôn. Hôm đó tôi đang đi công tác, mẹ tôi đột ngột gọi điện nói rằng vừa gặp một người rất giống vợ tôi ngồi sau xe gã đàn ông lạ. Chiếc xe phóng vụt qua rất nhanh nên bà cũng không có cách nào kiểm chứng được.

Tôi nghĩ mẹ mình nhìn nhầm vì tôi tin tưởng vào tư cách đạo đức của vợ. Nhưng lần tiếp theo tôi đi công tác, mẹ lại gọi điện kể rằng hôm nay bà vừa ghé qua nhà trọ của vợ chồng tôi chơi. Vợ tôi không có nhà, bà lân la hỏi chuyện vài người hàng xóm. Họ bảo dạo gần đây vợ tôi thường đưa một người đàn ông về chơi và giới thiệu là anh họ. Bà còn nhấn mạnh rằng phải gặng hỏi mãi hàng xóm mới nói, nếu là tôi hỏi thì chắc chắn họ sẽ giữ chặt miệng vì sợ phiền phức. 

Nghe đến đây thì tôi cũng hoảng hốt vô cùng. Vợ tôi làm gì có ông anh họ nào, hơn nữa nếu có thật sao cô ấy không hề nói với tôi một lời? Chẳng lẽ vợ tôi thật sự ngoại tình ư?

Đánh đuổi vợ ra khỏi nhà vì đêm đến dắt trai về 'hú hí', 1 năm sau vạch trần được toàn bộ sự thật khiến tôi ân hận khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe lời mẹ, sau đó tôi giả vờ đi công tác rồi bất ngờ trở lại. Ai ngờ đâu lúc sáng tôi xách hành lý ra khỏi nhà thì đến đêm vợ tôi đã dắt trai về nhà hú hí. Khi đạp cửa xông vào, chính mắt tôi nhìn thấy gã đàn ông đó trong nhà mình. Dù họ vẫn mặc quần áo chỉnh tề nhưng với cánh cửa khóa trái, lại nửa đêm nửa hôm, như thế cũng đủ lắm rồi.

Mọi thứ đã phơi bày ra trước mắt, tôi căm hận giáng cho vợ 2 cái tát rồi vơ quần áo của vợ vứt ra đường đuổi đi. Nhưng vợ tôi vẫn không ngừng kêu oan, nói rằng cô ấy không phản bội tôi. Tôi lắc đầu chán nản, quẳng cho vợ lá đơn ly hôn. Tôi không tung hê mọi chuyện lên đã là tử tế với cô ấy lắm rồi đấy.

Không lay chuyển được tôi, cuối cùng vợ cũng phải đồng ý ký đơn. Sau ly hôn tôi nhanh chóng yêu đương với một người phụ nữ do mẹ tôi giới thiệu. Cô ấy cũng từng ly hôn, đang nuôi một đứa con riêng nhưng là người phụ nữ giỏi giang, tháo khoát, làm ăn rất khấm khá.

Dù cô ấy khá tốt nhưng tôi không có tình yêu với cô ấy. Trong lúc chán nản, trống vắng vì vừa ly hôn vợ, cô ấy lại cứ lăn xả và tôi, mẹ tôi thì hết lời ủng hộ, tôi đành tặc lưỡi chấp nhận.

Một năm sau ngày ly hôn, tôi chuẩn bị tái hôn vì bạn gái đã mang thai. Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không ngờ được chuyện vợ tôi ngoại tình thật ra là một âm mưu được sắp đặt sẵn. Chính mẹ tôi là tác giả dựng lên tất cả.

Mẹ tôi đã quen biết vợ sắp cưới của tôi từ lâu và rất quý cô ta, lý do không gì khác bởi cô ta có tiền. Thấy cô ta đã ly hôn và có tình ý với con trai mình, mẹ tôi liền lập mưu đổi con dâu. Trong một lần đến chơi phòng trọ các con, bà đã lấy trộm chìa khóa dự phòng vợ tôi để trong tủ. 

Sau đó bà thuê một gã đàn ông đóng giả người tình của vợ tôi. Gã ta dùng chìa khóa thản nhiên mở cửa vào nhà rồi để tôi bắt gặp được. Tất nhiên gã ta không dám cưỡng ép vợ tôi nhưng chỉ cần để tôi nhìn thấy gã trong nhà mình thì đã mang lại hiệu quả rồi.

Đánh đuổi vợ ra khỏi nhà vì đêm đến dắt trai về 'hú hí', 1 năm sau vạch trần được toàn bộ sự thật khiến tôi ân hận khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch của mẹ tôi thành công rực rỡ. Bà lập tức đứng ra làm mối cho tôi với cô bạn gái hiện tại. Còn vợ tôi oan ức mà không thể giải thích. Gã đàn ông lạ mặt kia đột ngột xông vào nhà nhưng cũng chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng để có thể báo công an.

Biết được sự thật, tôi hối hận vô vàn về sự nóng vội của mình khi trước, giá kể tôi tin tưởng vợ hơn và nghe cô ấy giải thích tường tận. Thực lòng tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, một năm qua dù có người mới nhưng tôi vẫn chưa lúc nào không quên được cô ấy. Hiện tại biết cô ấy bị oan, tôi càng thấy áy náy và thương cô ấy vô hạn. 

Thế nhưng bạn gái hiện tại của tôi lại đang mang thai. Cô ấy nói nếu tôi không làm đám cưới thì cô ấy sẽ tự tử chết cả mẹ lẫn con cho tôi ân hận cả đời. Mẹ tôi xin lỗi vì việc làm của mình nhưng khuyên tôi rằng cô bạn gái hiện tại thật lòng yêu tôi, cưới một người phụ nữ yêu mình và sẵn sàng làm mọi thứ vì mình sẽ chỉ có lợi đối với tôi mà thôi.

Đối với tôi lúc này thì bước đi tiếp cũng dở mà ngoảnh lại cũng chẳng xong. Nếu cô bạn gái không mang thai thì chuyện còn dễ giải quyết. Tôi phải quyết định thế nào đây? Xin cho tôi một lời khuyên. 

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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