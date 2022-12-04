Đang phút cao trào 'nhập tiệc' tân hôn, chồng vừa cởi đến cúc áo thứ 3 của vợ thì đột nhiên tím mặt đóng vội khuy lại, buông vài lời chua chát rồi đùng đùngbỏ đi

Tâm sự 04/12/2022 04:51

Quãng thời gian yêu nhau vì yêu xa, mỗi lần gặp nhau cũng rất vội vàng nên Quân và Thu dù muốn cũng chưa một lần làm chuyện ấy.

Thu quen Quân ở xóm trọ của một người bạn. Ngày đó nhóm Thu đồng niên hay sang chơi nên gặp Quân ở đó. Nhờ bạn bè mai mối nên Thu và Quân có qua lại đi chơi với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Vì cả hai cũng kha khá tuổi nên đến với nhau cũng rất nhanh. Có điều khi mới nhận lời yêu Quân được 1 tháng thì Quân phải luân chuyển công tác lên tỉnh khác nên 2 người đành yêu xa.

Công việc của Quân khá bận nên hai người ít gặp nhau, chủ yếu là qua tin nhắn và điện thoại. Quân thấy nói chuyện với Thu cũng hợp nên muốn dẫn Thu về nhà ra mắt. Bố mẹ đôi bên thấy vậy đều rất mừng rỡ. Nhanh chóng giục đôi trẻ kết hôn.

Một đám cưới linh đình diễn ra sau đó. Ai cũng mừng vui chúc phúc cho cặp tân lang tân nương đã tìm được nửa kia thích hợp. Quãng thời gian yêu nhau vì yêu xa, mỗi lần gặp nhau cũng rất vội vàng nên Quân và Thu dù muốn cũng chưa một lần làm chuyện ấy. Thế nên đêm tân hôn với Thu rất thiêng liêng.

Thu mặc dù xinh đẹp nhưng dáng người hơi mập mạp, đặc biệt là vòng 1 hơi quá khổ một chút. Cô thường mặc những bộ quần áo rộng để che đi vì cô cảm thấy tự ti. Thế nên khi gã người yêu đầu tiên chạm tay vào ngực cô rồi phán một câu "như mẹ sề" khiến Thu rất chạnh lòng, từ đó cô cũng chẳng dám yêu ai.

Đêm tân hôn, Thu hồi hộp chờ đợi giây phút được trao thân trọn vẹn cho chồng. Cô cũng nghe lời bạn bè chọn cho mình bộ đồ ngủ sexy nhất chờ chồng. Quân vào phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, anh cũng hồi hộp chả kém Thu. Không để vợ chờ đợi lâu, Quân vội vàng lao đến ôm hôn Thu.

Đang phút cao trào 'nhập tiệc' tân hôn, chồng vừa cởi đến cúc áo thứ 3 của vợ thì đột nhiên tím mặt đóng vội khuy lại, buông vài lời chua chát rồi đùng đùngbỏ đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi vừa cởi đến chiếc cúc thứ 3, nhìn thấy vòng 1 của vợ, Quân đột nhiên tím mặt, anh liền đóng ngay khuy áo vợ lại rồi nói "Hàng tã thế này chắc qua tay rất nhiều gã rồi phải không?". Thu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô toan giải thích thì Quân thẳng thừng "Vòng 1 của con gái gì mà chảy xệ như thế, đừng hòng mà lừa tôi".

Thu bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, thực sự trước nay cô vốn tự ti về vòng 1 của mình, đúng là nó rất khủng và cũng không được đẹp nhưng Quân nói cô qua tay bao gã khiến cô vô cùng đau lòng. Cô không phải loại con gái dễ dãi, cô vẫn kiên quyết giữ gìn cho người chồng của mình. Sau khi nói những lời đó Quân lăn ra ngủ còn Thu chỉ biết nằm khóc.

Đang phút cao trào 'nhập tiệc' tân hôn, chồng vừa cởi đến cúc áo thứ 3 của vợ thì đột nhiên tím mặt đóng vội khuy lại, buông vài lời chua chát rồi đùng đùngbỏ đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ là đêm hạnh phúc nhất đời cô, ai ngờ. Cuộc hôn nhân này của Thu sẽ đi đâu về đâu đây...

Gần đây, chồng bỗng có sở thích 'tiện đường' đưa đón em nữ đồng nghiệp đi làm, cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra tay làm một việc gọn ghẽ

Gần đây, chồng bỗng có sở thích 'tiện đường' đưa đón em nữ đồng nghiệp đi làm, cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ ra tay làm một việc gọn ghẽ

Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới