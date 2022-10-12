Đang hồ hởi chuẩn bị đám cưới, chồng bất ngờ đòi hủy hôn "cấp tốc" vì biết được bí mật quá khứ động trời của người vợ sắp đính hôn

Tâm sự 12/10/2022 09:35

Mình và anh đã rất yêu thương nhau, chúng mình đang gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới thì mọi chuyện lại tan nát chỉ vì anh biết được một sự thật về quá khứ "đen tối" của mình.

MÌnh và anh cũng yêu nhau mới chỉ 5 tháng thôi, trước đó mình từng có mối tình kéo dài 4 năm, yêu từ năm lớp 11 đến cuối năm 2 đại học thì chia tay. Chúng mình có trải qua việc đó với nhau mà không dùng biện pháp phòng tránh nên mình đã mang bầu. Nhưng sau đó thì người yêu mình chối bỏ trách nhiệm, nói là sướng thì sướng chung, giờ đổ lỗi cho một người.

Mình cũng là người mang bầu, cũng là người phải chịu trách nhiệm, mình cũng đâu đổ lỗi đâu, có lẽ câu nói “Do ngày hôm ấy không dùng…. Nên mới mang bầu!” khiến người yêu cũ mình nghĩ mình đổ lỗi, nhưng thôi, quan trọng gì khi người yêu cũ mình nói “Vậy nếu không ai nhận trách nhiệm thì bỏ thôi!”.

Đang hồ hởi chuẩn bị đám cưới, chồng bất ngờ đòi hủy hôn 'cấp tốc' vì biết được bí mật quá khứ động trời của người vợ sắp đính hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu mình cũng không nghĩ là sẽ phá, sẽ bỏ vì dù sao cũng nhỡ rồi nhưng khi nghĩ kĩ hơn, chúng mình không có đủ điều kiện cả về mặt thời gian, lẫn tiền bạc vật chất. Chúng mình vẫn còn đi học, 2 gia đình thì cũng khó khăn, mình còn phải đi làm kiếm tiền gửi về đỡ gánh nặng cho gia đình nên…mình đã quyết định bỏ con.

Ban đầu cũng không muốn chia tay đâu nhưng người yêu cũ mình cứ để mình một mình, tự chịu trách nhiệm, chỉ gửi cho mình 2 triệu 300 bảo còn từng ấy, làm gì thì làm kín kẽ, đừng để ai biết không mang tiếng cả 2 đứa. Ddiều ấy khiến mình buồn, sốc và mình quyết định chia tay mối tình bồng bột tuổi trẻ.

Những ngày tháng tiếp theo mình buồn, mình stress, mình không còn tin tưởng người đàn ông nào nữa, có một thời gian vừa đau cả về thể xác lẫn tinh thần, rồi mình cũng không cho phép bản thân bỏ cuộc, không bỏ việc học, việc làm, vì gia đình vẫn cần mình. Mình cũng cố gắng làm việc, học tập để quên đi những ngày tháng đau lòng ấy…

Đến tận bây giờ, khi mình 28 tuổi, công việc cũng ổn hơn, thu nhập cao, gia đình ở quê cũng không phải lo lắng quá nhiều nữa, mình bắt đầu đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình, tìm đc 1 người tin tưởng mình, mình đôi khi vẫn còn suy nghĩ về chuyện cũ.

Sau này khi mình gặp được một người đàn ông mới và chúng mình đã tính tới chuyện kết hôn. Anh đã hỏi những chuyện quá khứ của mình, mình nói là nếu nói ra chỉ hi vọng anh chấp nhận mình và anh nói “Để xem là chuyện gì!”…nhưng vì mình cũng tin tưởng anh nên mình mới nói ra chuyện mình đã từng phá thai. Khi mình nói ra thì nhìn ánh mắt anh nhìn mình rất khác, mình đã nghi ngờ, mình nói nếu anh đắn đo thì cho anh quyết định vì mình cũng không có tư cách gì quyết định chuyện tình cảm của 2 đứa nữa. Lúc ấy, anh nói anh cần thời gian suy nghĩ và ngay ngày hôm sau, anh nói với mình luôn:

- Anh không thể nghĩ em là 1 người con gái như vậy. Anh xin lỗi gia đình anh, họ hàng nhà anh ko chấp nhận được 1 người con gái như em.

Ban đầu mình cũng hỏi tại sao anh lại nói phũ với mình như vậy thì mình hiểu ra rằng anh muốn chấm dứt tình cảm này, chấm dứt một cách phũ phàng và ko liên quan gì tới mình nữa.

Mình chỉ nói “Vâng, vậy thôi mình chia tay!”

Đang hồ hởi chuẩn bị đám cưới, chồng bất ngờ đòi hủy hôn 'cấp tốc' vì biết được bí mật quá khứ động trời của người vợ sắp đính hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lần trước chia tay thì đau đớn nhưng lần này lại thấy nhẹ nhõm, có lẽ mình đã quen với cảm giác này hơn, có lẽ mình nên sống một mình, hoặc nếu có đến với người sau, mình sẽ giấu chuyện này đi, coi như chưa từng làm việc ấy.

Mình biết mình cũng có lỗi, mình cũng sai, mình đã cố gắng bù đắp thường xuyên bằng việc lên chùa, làm từ thiện tích đức, cũng lo cho gia đình nhiều hơn nhưng mình cũng không thể nào xóa hết được đi quá khứ. Không lẽ một người đã từng mắc sai lầm sẽ không thể nào có lại được một tình yêu trọn vẹn nữa...

Nguồn: Internet

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