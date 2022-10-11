Chán chồng, vợ một mực say mê chạy theo nhân tình, đắm say trong những đêm trụy lạc, bỏ con bơ vơ và cái giá đắt phải trả bằng sự ân hận suốt đời

Có lẽ trong hôn nhân, điều hạnh phúc nhất là khi vợ chồng chung thủy, tin tưởng và yêu thương nhau hết lòng. Ấy vậy mà nhiều người vẫn không kìm nổi dục vọng mà đạp đổ hết tất cả, bỏ mặc con thơ để chạy theo tình yêu sai trái.

Dạo gần đây những câu chuyện ngoại tình mà mọi người được nghe được biết đến đã quá quen thuộc rồi đúng không? Với gia đình mình nó xảy ra không hề có bạo lực, không hề có đánh đập, không hề có chém giết nhau, không ở tù hay thậm chí là để lại hậu quả gì nặng nề cả mà chỉ để lại cho người thân nỗi đau tinh thần!

Gia đình mình vừa trải qua cú sốc về câu chuyện này. Anh họ mình mới mất cách đây 3 tháng vì không níu kéo được tình cảm của chị ấy mặc dù anh đã cố gắng vun đắp để giữ lấy hạnh phúc gia đình cho 3 đứa con thơ có mái ấm trọn vẹn. Anh từng van xin chị, từng quỳ gối trước mặt chị chỉ mong chị suy nghĩ lại và đừng đi. Những đêm con nhớ mẹ, chồng cay đắng nghĩ tới vợ đang say mê bên nhân tình khiến anh mình suy sụp rất nhiều. Người vợ ngoại tình lại không hề mảy may nhớ đến ân tình chồng con khiến người khác thật không biết dùng từ gì để nói. Ảnh minh họa: Internet Mặc chồng cầu xin, nài nỉ, nhưng không, chị vẫn dắt 3 đứa con về nhà ngoại trước ngày sinh nhật của anh mình 1 ngày, và rồi đúng ngày hôm sinh nhật ấy anh ra đi trong lạnh lẽo. Một mình anh trở về căn nhà từng có tiếng cười nói của một gia đình hạnh phúc, anh mua cho mình 1 cái bánh kem, a chuẩn bị cho mình 1 sợ dây thừng dài, anh gọi điện cho chị ấy lần cuối để hy vọng đều gì đó đến với anh trước khi anh quyết định ra đi, nhưng chẳng có hy vọng nào cả. Anh để mình trên sợi dây ấy, có lẽ anh đã trãi qua đau khổ rất nhiều, đã làm rất nhiều nhưng không giữ nổi chị nên anh mới quyết định ra đi. Không ai tin được 1 người đàn ông 39 tuổi lại có cái suy nghĩ tiêu cực như vậy đúng không? Nhưng có lẻ với anh nó là sự giải thoát.

Ảnh minh họa: Internet Ngày đám tang anh, chị có về nhưng gia đình mình chẳng ai cho chị vào thắp nhang cho anh cả, có người kêu thôi chuyện qua rồi, để cho nó vào cho chồng nó ra đi thanh thản, nhưng có nỗi đau nào mất đi người thân, lại phải chấp nhận người vừa gián tiếp khiến người thân mình mất đang đứng trước mặt đúng không. Nhìn 3 đứa con đầu đội khăn trắng, bưng chén cơm dâng cho cha, nhìn cảnh cha già mẹ già nằm vật vả bên quan tài than khóc mà mình đau xé lòng. Câu chuyện này viết ra chỉ mong mọi gia đình đều hạnh phúc, đều chung thuỷ với nhau sống suốt đời, không còn cảnh tan nhà nát cửa hay làm việc gì đó dại dội vì giận dỗi ghen tuông. Xin cảm ơn vì đã dành thời gian đọc câu chuyện của gia đình mình. Nguồn: Internet

Bao lần bạn thân của vợ đến chơi, tôi vô tình va vào lưới tình và trượt dài trong tội lỗi nhưng không thể dứt được vì "sự hấp dẫn" của cô nhân tình Tôi đã từng đứng trong một mối quan hệ "nguy hiểm" nhưng quả thực tôi đã được sống trọn vẹn cảm xúc với cả hai người phụ nữ mà tôi đều yêu thương. Nhưng sự phản bội mà tôi dành cho vợ vẫn khiến tôi luôn luôn day dứt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-chong-vo-mot-muc-say-me-chay-theo-nhan-tinh-dam-say-trong-nhung-dem-truy-lac-bo-con-bo-vo-va-cai-gia-dat-phai-tra-bang-su-an-han-suot-doi-512239.html