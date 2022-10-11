Cô gái mà tôi trót dại lén lút sau lưng vợ xinh, biết quan tâm người khác, là một người tốt. Có vài vệ tinh nhưng cô ấy không quan tâm. Đôi khi gặp một số vấn đề chuyên môn cô ấy có nhắn tôi để tham khảo. Xong việc là tôi với cô ấy kết thúc, không nói chuyện ngoài công việc. Suốt hằng năm trời, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không cà kê, hiếm khi gặp mặt, có gặp thì cũng là nơi đông người hoặc 3 người.

Tôi có gia đình và cô gái đó là bạn vợ tôi. Gia đình tôi ổn định, không có vấn đề gì. Rồi cô gái đó xuất hiện những cũng chẳng ve vãn gì tôi hết. Cả 3 người trong câu chuyện này đều ổn và không ai xấu xa hoặc khiến cho người kia gặp vấn đề gì. Nhưng rồi chuyện ngoại tình nó vẫn xảy ra!

Cô ấy nói biết việc làm này mọi người sẽ không tha thứ nhưng cô ấy lại nói rằng cô ấy cảm ơn tôi vì những đêm tôi ở lại khiến cô ấy thấy rất hạnh phúc. Cô ấy nói rằng ước gì tôi vẫn còn độc thân thì có lẽ còn hạnh phúc hơn nữa nhưng như vậy cũng đủ rồi, cô ấy nói dù sáng mai tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô ây nữa thì cô ấy vẫn thấy vui vì những gì đã có.

Rồi mọi chuyện đã đến, tôi không kể đoạn giữa vì lí do bảo mật, và 1 phần vì nó dài dòng. Nhưng đại khái nó đến từ từ chậm rãi và rất suông sẻ. Lần đó tôi đi công tác rồi về ghé sang căn hộ mà cô ấy thuê rồi...tôi đã qua đêm với cô ấy.

Tôi cảm nhận cô ấy cũng chỉ là một phụ nữ cần tình cảm thôi và khi cô ấy đã gây ra lỗi lầm lại rất hiểu chuyện. Có lẽ không ai có thể hiểu được cảm giác khi mà đã ra về lúc tờ mờ sáng, cô ấy vẫn còn ngủ, nhưng khi xuống dưới đường và chợt quay lại nhìn lên căn hộ, thì thấy cô ấy ra đã ra lan can đứng từ khi nào và nhìn theo mình. Cảm giác đó rất khó tả, cho đến bây giờ tôi vẫn rất lung tung trong đầu khi nhớ lại cảnh đó.

Thật sự mà nói tôi cũng có tình cảm với cô ấy. Xinh xắn lại tốt tính thì thật sự không có thằng đàn ông nào không động lòng. Tôi biết nhiều người là phụ nữ nếu đọc được sẽ rủa tôi là thằng khốn nạn, thằng ngoại tình. Tôi chấp nhận. Nhưng sự thật, nói ra có thể mọi người không tin nhưng tôi vẫn yêu vợ mình y như lúc chưa ngoại tình. Tôi vẫn thèm được ăn cơm vợ nấu, ngủ cùng vợ, trò chuyện, mọi cảm xúc đều nguyên vẹn.

Tôi qua lại với cô ấy khoảng 3-4 lần nữa thì quyết định quay lại quan hệ xã giao bạn bè. Cả 3 chúng tôi lại về như hồi trước, vợ tôi và cô ấy vẫn vui vẻ với nhau, còn rủ nhau đi shopping chung, cô ấy thật sự quý vợ tôi và giúp vợ tôi nhiều thứ. Có bao giờ các bạn xem phim Homeland chưa, trong đó có bà vợ tưởng chồng mình đi lính đã tử trận, bả yêu và quan hệ với bạn của chồng mình, một người đàn ông tốt đến nỗi 2 đứa con của bà ấy với chồng cũ cũng có cảm tình với ổng, sau đó người chồng quay về, bả tuy đứng trước một mối quan hệ khó xử nhưng thật sự trong tâm can bả yêu cả hai người và bả quyết định chọn quay về với người chồng cũ. Cả ba người đều vui vẻ với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Kể ra thì nhiều người không tin nhưng thật sự là vậy, tôi vẫn yêu vợ mình, nói thật cho đến giờ chưa bao giờ tôi có ý định chán vợ hay bỏ vợ, kể cả sau những lần tôi qua lại với cô ấy. Đối với cô ấy tôi tôn trọng và luôn muốn cô ấy tìm được ai đó phù hợp như đã từng thích tôi. Tôi không bao giờ thấy tự mãn hay coi đó là chiến tích như nhiều ông đàn ông khác. Mặc dù tôi công nhận lúc ở cạnh cô ấy, tôi có cái dục vọng của thằng đàn ông, vì cô ấy rất xinh, rất con gái và tốt tính. Nhưng như tôi đã nói, sau một thời gian ngắn tôi luôn cố để dừng lại và dừng lại được, giữ cho nó là một kỷ niệm đẹp. Không để nó đi xa hơn nữa. Câu chuyện này xảy ra mấy năm rồi, hiện giờ cô ấy đã có bạn trai sắp cưới và tôi thấy cô ấy vui thật sự. Cái ngày mà tôi biết cô ấy tìm được hạnh phúc riêng, tôi cũng vui thực sự.

Tôi không biết những ông đàn ông hay phụ nữ khác có cảm nhận giống tôi hay không. Tôi viết ra những suy nghĩ rắc rối của mình thật sự là vậy. Tôi nghĩ rằng phía sau 2 chữ ngoại tình đúng thật là nhiều rủi ro và hệ luỵ nhưng đôi khi nó cũng có nhiều câu chuyện mà ít người nhìn nhận và thông cảm.

Nguồn: Internet