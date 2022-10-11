Sơ qua về cuộc sống hôn nhân 7 năm của mình thì chúng mình quyết định cưới nhau chỉ sau 3 tháng quen nhau là đám hỏi, 6 tháng là đám cưới. Giờ nghĩ lại mới thấy quá vội vàng vì chưa kịp hiểu nhau. 2 vợ chồng tay trắng đến với nhau, sau 7 năm cố gắng cũng hoàn thành mục tiêu 1 vợ, 2 con, 3 lầu, 4 bánh.

Khi biết chuyện, mình sốc thật sự. Mình có chất vấn nhưng anh chối và nói không có gì, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Linh tính mách bảo mình vào Instagram của cô gái kia xem thì thấy đúng hôm 30 tết 2022, cô gái ấy đăng hình chụp 2 cây dừa nhà bố mẹ chồng mình với caption: “10 năm rồi…”. Trong lòng uất ức không chịu dc, mình đã tát chồng mình 2 cái trước sự chứng kiến của bố chồng mình. Rồi cả nhà lên xe về nhà mình.

Hôm đó, chồng mình đi đám giỗ nhà nội về và say nên chưa kịp xoá tinh nhắn, mình mới lấy điện thoại chồng xem thì thấy tin nhắn yêu đương của 2 người. Trước đó mình ko bao giờ kiểm tra tin nhắn của chồng, chồng mình lúc nào cũng “Em ko tin anh à?”, “Cây ngay ko sợ chết đứng!”, “Vợ chồng mà ko tin tưởng nhau thì còn tin tưởng ai”…và mình cứ thế tin tưởng…

Tối đó khi 2 con ngủ say, mình quyết định nói chuyện với nhau cho rõ đầu đuôi nhưng chồng mình chối và bảo rằng mình đang làm quá mọi chuyện. Tất cả tin nhắn xưa giờ đều bị xoá, chỉ còn sót lại vài tin nhắn của ngày hôm đó, nên mình không đủ bằng chứng xác thực việc ngoại tình. Mình không có cách nào khác mới gửi những tin nhắn của 2 người đó cho em gái chồng, để xác thực lại xem mình có làm quá không!!! Sau khi em gái chồng đọc tin nhắn, mới bảo rằng hèn gì, e nghi nghi rồi chị. Tự nhiên dạo này cô đó hay nhắn tin hỏi thăm em.

Ngày hôm sau mình quyết tâm tìm ra chân tướng sự việc bằng cách kiểm tra điện thoại cũ của chồng. Tim mình tan vỡ khi thấy vô vàng những tin nhắn tình cảm yêu thương mặn nồng giữa 2 người. Điều mà 7 năm làm vợ mình chưa bao giờ dc biết đến. Lâu nay mình cứ nghĩ chồng mình khô khan, nhưng không phải, vì sự ấm áp đó anh dành cho 1 người khác, mà k phải là mình.

Cứ nghĩ đến việc hàng ngày chồng nhắn tin quan tâm chăm sóc cho 1 người phụ nữ khác là mình thực sự không chịu nỗi. Có những tin nhắn lúc 11, 12h đêm, nằm cạnh vợ con nhưng vẫn nhắn tin cho bồ.

7 năm qua mình tin tưởng chồng tuyệt đối, chưa bao giờ kiểm tra facebook, điện thoại của chồng. Rồi giờ thứ mình nhận lại thật cay đắng. Mình quyết tâm li hôn vì không chấp nhận dc sự phản bội này.

Hai vợ chồng mình dẫ có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn. Mình chỉ hỏi 1 câu duy nhất: “tại sao lại đối xử với e như thế” và các bạn biết không, chồng mình trơ trẽn hỏi lại mình 1 câu: “em có hiểu cảm xúc là gì không?”.

Đúng khi có tất cả mọi thứ trong tay, người đàn ông sẽ muốn ở bên cạnh người họ yêu thương, chứ không phải người cùng họ làm nên tất cả mọi thứ đó. Nghe có vẻ khá là phũ phàng nhưng sự thật là như vậy. Cuộc hôn nhân 7 năm không đáng giá bằng thứ cảm xúc của 10 năm tình cũ trỗi dậy. Mình thua, thua trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Hiện bố mẹ chồng mình đã biết chuyện. Ông bà lên tận nhà vợ chồng mình để la rầy con trai, xin lỗi mình và mong mình bỏ qua cho chồng mình lần này vì 2 đứa con. Chồng mình cũng hứa hẹn đủ điều và xin mình bỏ qua. Hiện 3 mẹ con đã về ngoại ở. Nhiều lúc nhìn con mà ứa nước mắt, nên mình chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Có những ngày cần phải nhớ và mình sẽ không bao giờ được phép quên. Đó là ngày con tim ta tan vỡ, 1 năm 7 năm hay 10 năm không quan trọng. Điều quan trọng chỉ gói gọn 2 từ “CẢM XÚC”.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai đó khuyên mình hãy tha thứ vì con, mình có thể chấp nhận vì con mà hy sinh tất cả. Nhưng sao mình luôn bị ám ảnh bởi việc ngoại tình của chồng mình. Nằm ngủ là bao nhiều hình ảnh kinh khủng, những tin nhắn mùi mẫn, mời gọi, yêu đương đáng sợ hiện lên làm tim mình đau lắm. Là chồng, là cha, liệu chồng mình có từng cảm thấy áy náy vì những hành động theo cảm xúc của anh ấy không?

Ai hiểu thấu cho tâm sự của những người vợ đầy tổn thương khi bị chồng phản bội như mình đây? Mình thật sự rất tuyệt vọng.

Nguồn: Internet