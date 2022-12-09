Cưới 2 năm vợ chưa chữa đẻ, nghe lời mẹ mà ly hôn, một lần vô tình nhìn thấy vợ cũ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạc tay lái suýt ngã

Tâm sự 09/12/2022 18:53

Lẽ nào vừa chia tay thì cô ấy đã có người mới ngay lập tức? Không phải, chúng tôi mới ly hôn được nửa năm thôi mà! 

“Thôi quyết tâm ly hôn đi con ạ, đừng dùng dằng nữa. Con đã 33 tuổi, chờ đợi chỉ mất thời gian mà cũng đâu giải quyết được gì”, sau lời khuyên đó của mẹ, tôi quyết định ly hôn vợ. 

Cưới nhau 2 năm rưỡi vợ tôi vẫn chưa thể mang thai. Sức khỏe tôi bình thường, lỗi ở cô ấy. Cả hai vợ chồng đều đã đi khám đàng hoàng, không thể nhầm được. Nhìn lá đơn ly hôn tôi đưa, vợ lẳng lặng ký vào, không níu kéo hay oán trách nửa lời.

Chẳng có gì ràng buộc, bởi thế sau ly hôn tôi với vợ cũ không liên lạc gì. Cô ấy về sống với bố mẹ đẻ. Ngay sau khi tôi ly hôn, bố mẹ, các cô bác họ hàng và cả bạn bè đều tích cực mai mối cho tôi nhanh tái hôn. Song tôi đi xem mắt liên tục mà vẫn chưa hợp ý ai. 

Nửa năm sau ngày ra tòa, tình cờ có việc tôi đi qua nhà bố mẹ vợ cũ. Ngang qua cửa nhà, tôi không kìm lòng được đi chậm lại nhìn vào sân. Để rồi cảnh tượng chứng kiến khiến tôi phải giật bắn, tay lái loạng choạng suýt ngã. 

Cưới 2 năm vợ chưa chữa đẻ, nghe lời mẹ mà ly hôn, một lần vô tình nhìn thấy vợ cũ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạc tay lái suýt ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ cũ đang đứng trong sân tưới cây, điều đáng nói bụng của cô ấy to vượt mặt, rõ ràng là dáng điệu của người mang bầu sắp đẻ rồi. Lẽ nào vừa chia tay thì cô ấy đã có người mới ngay lập tức? Không phải, chúng tôi mới ly hôn được nửa năm thôi mà! 

Có khi nào… Một ý nghĩ lướt qua đầu khiến tôi bàng hoàng, vội vã lao vào nhà vợ cũ túm chặt lấy tay cô ấy hỏi thăm. “Ly hôn 1 tháng tôi mới phát hiện mang thai, khi đó thai được 3 tháng rồi. Giờ em bé đã đến tháng thứ 8” - vợ cũ thừa nhận. 

Lúc còn chung sống, vì nhiều lần mong đợi rồi lại thất vọng nên chúng tôi đã chẳng còn trông chờ chuyện có con nữa. Chu kì của vợ cũ không đều, thành ra cô ấy chẳng để ý. Ai ngờ tôi lại đòi ly hôn vào đúng lúc vợ đã mang trong bụng đứa con của mình. 

Tôi hạnh phúc nói không nên lời, ai ngờ bị vợ cũ giội một gáo nước lạnh: “Anh quên là bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi à? Đứa bé này chẳng liên quan gì đến anh cả”. Sau đó tôi bị vợ cũ đuổi về. 

Cưới 2 năm vợ chưa chữa đẻ, nghe lời mẹ mà ly hôn, một lần vô tình nhìn thấy vợ cũ, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạc tay lái suýt ngã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Biết mình có lỗi với cô ấy rất nhiều nhưng vợ cũ đã mang thai, tôi không thể để vợ nuôi con một mình. Tin rằng vợ cũ cũng chẳng muốn con sinh ra không có bố. Tuy vậy quan trọng trước mắt là tôi phải làm sao để xin lỗi cô ấy. 

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Vậy nhưng có lẽ Trời sinh ra tôi làm đàn bà, Trời cho tôi cái nhạy cảm của phái đẹp, phái yếu, tôi cứ thấy ngờ ngợ, nghi nghi như chồng có cái gì đó giấu tôi.

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