Kỷ niệm ngày cưới nhưng chồng say bét nhè đến 2 giờ sáng mới về, vừa bước vào phòng nhìn thấy 'món quà' vợ chuẩn bị mà run bần bật

Sau đám cưới Hoa mang thai ngay. Dù đã lên chức bố nhưng Lâm vẫn giữ lối sống tự do như khi còn độc thân. Thời gian anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Ngày đi làm, tối về anh lại tụ tập, họp mặt với bạn bè, đồng nghiệp gần như kín tuần. Ngày nghỉ có khi anh còn đi chơi xa qua đêm, tham gia hội câu cá, nhiếp ảnh đủ cả.

Hoa (30 tuổi) chia sẻ cô và Lâm có thời gian yêu nhau 4 năm trước khi tiến đến hôn nhân. “Khi tôi 27 tuổi, gia đình 2 bên không cho trì hoãn thêm, dù chồng tôi vẫn chưa muốn cưới. Không phải có người khác mà vì anh ấy không thích bị ràng buộc”, cô kể.

Hàng tháng Lâm góp 65% tiền chi tiêu, còn lại anh phó mặc toàn bộ cho Hoa. Chỉ với chi tiết con gái còn không theo bố, được bố bế lại khóc thét lên thì đủ biết Lâm dành ít thời gian cho gia đình thế nào.

Hoa giận làm ngơ chồng, anh càng vui và nhẹ nhõm vì không bị ai quản lý, ép buộc. Có khi anh cùng bạn bè đi phượt vài ngày. Hoa trách móc thì Lâm tỉnh bơ đáp: “Vợ chiến tranh lạnh, về nhà chỉ ngột ngạt, tôi đi ra ngoài thì sao? Cô yên tâm, tôi không bao giờ làm gì có lỗi với vợ”.

Hôm đó Lâm đi nhậu đến 2h sáng mới về. Thời điểm tan làm, anh nhận được tin nhắn của vợ dặn về sớm vì là dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Lâm thở dài, không đáp lại. Anh nghĩ vợ chồng đã ở cạnh nhau 365 ngày, sao còn phải bày vẽ kỷ niệm? Tối ấy anh hẹn gặp mặt với mấy người bạn thân, nếu vắng mặt nhất định sẽ bị trách móc.

Đêm khuya về đến nhà, Lâm nghĩ vợ và con đã ngủ. Vào bếp, mở lồng bàn cơm, anh thấy đồ ăn Hoa phần chồng trong mâm. Lâm ngồi ăn 2 bát cơm vì đồ ăn Hoa nấu lúc nào cũng hợp khẩu vị. Ai ngờ đến khi vào phòng ngủ, anh mới giật mình vì chẳng có Hoa và con trong đó.

Lâm tìm thấy một mảnh giấy trên bàn trang điểm vợ để lại. “Đây là lần cuối em dọn nhà, nấu cơm vì anh. Hy vọng từ giờ anh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân”, Hoa chỉ viết dòng chữ ngắn gọn cho chồng. Lâm run rẩy cầm mảnh giấy, có cảm giác như anh đã để vuột mất một thứ rất quan trọng. Trước khi rời đi, Hoa dọn nhà gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ và nấu một mâm cơm đều là những món chồng thích. Đó chính là món quà sau cuối cô dành tặng anh.

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"Tôi chưa viết đơn ly hôn không phải vì còn mong hàn gắn với chồng mà vì đã quá chán chường, thất vọng. Chuyện ly hôn chỉ là thủ tục, thực hiện lúc nào cũng được", Hoa nói.

Cả đêm ấy Lâm gọi điện nhưng cô không nghe máy. “Với anh ấy, hôn nhân là gông cùm, xiềng xích trói buộc. Còn tôi, tôi cần một người chồng đủ trách nhiệm, biết đâu là việc cần làm để xây đắp hạnh phúc. Phần vì nhiều tổn thương tích tụ, trái tim tôi đã nguội lạnh. Phần vì không còn đủ niềm tin anh ấy sẽ thay đổi, tôi quyết định ly hôn dù chồng níu kéo và hai bên gia đình khuyên nhủ” - Hoa tâm sự.