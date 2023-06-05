Cuộc đời đàn bà chỉ vui khi nhìn con số tài khoản tăng lên, đừng nói hơn nhau ở tấm chồng!

Tâm sự 05/06/2023 23:45

Đàn bà đừng nghe lời... mật ngọt, đừng nghe câu 'ở nhà anh nuôi' mà xiêu lòng. Hơn nhau ở số tiền trong tài khoản chứ không phải tấm chồng đâu nhé.

Thời buổi bây giờ, đàn bà không có tiền mới khổ chứ không chồng vẫn còn vui lắm. Vì vậy đừng bao giờ đặt cược đời mình hoàn toàn vào một người đàn ông. Đừng nghĩ lấy chồng là để chồng nuôi, để có người cung phụng, nửa đời còn lại không cần phải lo nghĩ. Bởi có mấy người lấy chồng được sung sướng, an nhờ tấm thân?

 

Có bao nhiêu người lấy chồng rồi vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày? Cuộc sống hôn nhân vốn chẳng hề dễ dàng như những gì chị em thường nghĩ. Ai cũng than độc thân khổ quá, đi làm khổ quá, lấy chồng để chồng nuôi cho khỏe.

Tuy nhiên chẳng ai nuôi ai cả đời, xài tiền của đàn ông thì đến một ngày nào đó, họ cũng lấy lại hoặc buông lời phỉ báng bạn mà thôi. Vì vậy cuộc đời đàn bà đừng mãi dựa vào túi tiền của đàn ông. Bạn cũng phải biết lựa chọn cho mình một công việc tốt, kiếm tiền và tự làm chủ cuộc sống của mình.

Cuộc đời đàn bà chỉ vui khi nhìn con số tài khoản tăng lên, đừng nói hơn nhau ở tấm chồng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đã lấy chồng hay còn độc thân, bạn cũng phải chăm chỉ làm việc, đừng từ bỏ những mục tiêu mà mình đặt ra. Nhìn chồng chán quá, nhìn cảnh tượng gia đình luôn thở dài thì hãy nhìn con số trong ngân hàng cứ tăng lên đều đặn. Biết đâu đó lại là nguồn động lực, thú vui của bạn trong cuộc sống.

Không phải thực dụng nhưng thực sự không có tiền, bạn chẳng thể làm gì. Đến việc mua cho mình một chiếc áo đàng hoàng cũng khó khăn, huống hồ chi là có tiếng nói trong gia đình. Vì vậy dù kiếm tiền nhiều hay ít, cũng hãy chăm chỉ đi làm.

 

Phụ nữ thông minh là người không chịu quẩn quanh trong bếp, không chịu sống cuộc đời an phận. Họ luôn tìm cách thoát khỏi cuộc sống nhàm chán và tự mình đặt ra mục tiêu cho bản thân.

Người khôn ngoan sẽ biết từ chối và phớt lờ lời đề nghị “ở nhà anh nuôi” của chồng. Bởi họ luôn ý thức được rằng, chỉ khi cầm tiền của mình trong tay, khi đó mới thật sự hạnh phúc. Còn khi dùng tiền của người khác phải nhìn vào sắc mặt của đối phương mà sống.

Cuộc đời đàn bà chỉ vui khi nhìn con số tài khoản tăng lên, đừng nói hơn nhau ở tấm chồng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy mạnh mẽ sống cuộc đời mình mong muốn. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để khi đi mua sắm, bạn có thể tự tin lựa chọn những thứ mình thích. Khi có ai đó nói “sao không chọn cái rẻ hơn, đua đòi chi hàng hiệu”, bạn cũng có thể tự tin đáp trả rằng “tôi có tiền, tôi có thể tự mua được”.

Cuộc đời phụ nữ đừng cúi đầu trước bất cứ ai, cũng đừng để ai có cơ hội mạt sát, khinh thường mình. Muốn làm được điều đó, chí ít bạn phải có một công việc đàng hoàng. Đừng chọn công việc nội trợ, đừng trở thành kiểu người chuẩn mực của gia đình.

Đàn bà hơn nhau ở số tiền trong tài khoản ngân hàng chứ không phải tấm chồng - Ảnh 5

Phụ nữ đừng dựa dẫm vào bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thoát khỏi những quan niệm cổ hủ vẫn đè lên vai phụ nữ để sống cuộc đời mình thích. Đồng thời, kiếm được tiền thì phải biết cách tiêu tiền khôn khéo, đừng quá hà tiện với bản thân, cũng đừng quá keo kiệt với người khác.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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