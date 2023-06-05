Sau ly hôn, đàn bà có thể yêu nhưng đừng dại dột bước vào hôn nhân vì chỉ có thể nhận đắng cay

Tâm sự 05/06/2023 23:41

Đàn bà tái hôn còn ám ảnh về quá khứ, đừng dại bước chân vào hôn nhân thêm lần nào nữa

Ly hôn là một biến cố lớn trong cuộc đời của người phụ nữ. Dẫu cuộc hôn nhân ấy kéo dài vài tháng, vài năm hay vài chục năm thì cũng để lại trong lòng đàn bà những vết thương rất sâu. Giã từ một người mình từng gắn bó là điều không dễ, huống chi đó là chồng và là cha của con mình.

 

Ly hôn với đàn bà, giống như việc con tàu đột nhiên bị trượt khỏi đường ray. Mất phương hướng, mất điểm tựa, nhiều người đàn bà không biết bấu víu vào đâu và cứ để cuộc đời mình trượt dài trên những nỗi đau và thất vọng ê chề. Rất khó để lấy lại thăng bằng, để tìm lại niềm vui trong cuộc sống chứ huống hồ là mở lòng ra để yêu thương và chấp nhận thêm một mối quan hệ khác.

Sau ly hôn, đàn bà có thể yêu nhưng đừng dại dột bước vào hôn nhân vì chỉ có thể nhận đắng cay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi đàn bà à, sau ly hôn rồi tất cả chúng ta sẽ ổn cả thôi. Bởi vì, sau những ngày đau đớn tưởng chừng chết đi, đàn bà sẽ gượng dậy được. Biết rằng chồng quá tệ bạc, mình không được hạnh phúc mới chọn cách rời đi thì hà cớ gì mình lại chôn vùi đời mình trong những nỗi cô đơn như thế?

Đàn bà đi làm, tìm vui trong công việc, bạn bè. Thậm chí nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn, họ đẹp mặn mà và đằm thắm. Họ yêu bản thân và trân trọng mình nhiều hơn. Vẻ đẹp của người đàn bà từng trải khi bước qua nỗi đau như thứ men say khiến rất nhiều người đàn ông cuốn hút.

Thực tế cho thấy, nhiều người phụ nữ sau đổ vỡ đầu tiên đã tìm được tình yêu mới, hạnh phúc mới. Nhiều người lại muốn kết hôn nữa để gắn bó bền chặt hơn với người sau này. Nhưng liệu đàn bà chúng ta có nên tái hôn sau đổ vỡ? Câu trả lời của tôi là không. Đàn bà có quyền yêu, có quyền hạnh phúc nhưng đừng kết hôn thêm lần nào nữa!

Sau ly hôn, đàn bà có thể yêu nhưng đừng dại dột bước vào hôn nhân vì chỉ có thể nhận đắng cay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi ly hôn đã 5 năm rồi. Người chồng cũ ấy đối xử với tôi tệ bạc vô cùng. Khổ đau rất nhiều, nằm cạnh chồng mà nhiều khi thấy mình cô đơn cùng cực. Tôi tự hỏi mình lấy chồng để làm gì khi chỉ nhận về cay đắng, xót xa? Giọt nước tràn ly là khi tôi phát hiện chồng dan díu với đồng nghiệp. Tôi viết đơn ly hôn và dắt con ra khỏi nhà.

Tôi cũng từng rất yêu chồng, tin anh ta rất nhiều nhưng kết quả cuộc hôn nhân của chúng tôi không hạnh phúc. Sau ly hôn, tôi đi làm, kiếm tiền nuôi con, dẫu đôi lúc cô đơn nhưng thấy thanh thản. Tôi vốn có chút nhan sắc, nhiều người đàn ông vây quanh tán tỉnh. Tôi biết có người thương tôi thật lòng, nguyện chăm sóc tôi và cả con gái tôi. Nhưng cả đời này, tôi không dại dột mà bước vào hôn nhân thêm lần nào nữa.

 

Đàn bà có thể yêu, có thể hẹn hò nhưng ràng buộc mình bằng hôn nhân chưa chắc đã hạnh phúc. Bởi tái hôn, không chỉ là chuyện tờ giấy đăng kí đơn thuần, cũng không đơn giản là trách nhiệm hay bổn phận. Mà đàn bà tái hôn, đứng giữa người chồng mới là quá khứ với chồng cũ. Và sau này con chung, con riêng là điều rất mệt mỏi. Người đàn ông có thể yêu vợ nhưng chắc gì trong lòng anh ta không ám ảnh về quá khứ với vợ và khi có con chung, anh ta sẽ không phân biệt con riêng?

Bởi thế, đàn bà à, đã ly hôn thì an phận mà sống, đừng dại dột tái hôn để đau thêm lần nữa.

 

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