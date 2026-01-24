Cứ ngỡ chồng yêu nghệ thuật, cho đến khi sờ vào bức tranh cũ anh luôn gìn giữ, tôi mới biết mình chỉ là 'kẻ thay thế'

Tâm sự 24/01/2026 20:04

Nhưng chồng tôi sống chết đòi giữ lại một bức tranh đã cũ tới mức ố vàng không nhìn rõ màu sắc. Anh còn nói bức tranh đó rất đặc biệt, không thể thiếu trong nhà. 

Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm. Tôi luôn nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng tốt như anh. Chồng tôi rất thương yêu vợ con, luôn xem trọng gia đình. Anh luôn dành hết thời gian rảnh rỗi cho người thân. Anh còn rất quý mến nhà vợ, xem như người thân của mình. Cũng vì thế mà bố mẹ tôi thật lòng thương anh như con ruột.

Sau nhiều năm tiết kiệm tiền, chúng tôi mua được một căn nhà nho nhỏ như đủ đầy tiện nghi. Khi chuyển đồ đạc qua nhà mới, chúng tôi thống nhất sẽ bỏ bớt những đồ cũ không cần thiết. Nhưng chồng tôi sống chết đòi giữ lại một bức tranh đã cũ tới mức ố vàng không nhìn rõ màu sắc. Anh còn nói bức tranh đó rất đặc biệt, không thể thiếu trong nhà. 

Cứ ngỡ chồng yêu nghệ thuật, cho đến khi sờ vào bức tranh cũ anh luôn gìn giữ, tôi mới biết mình chỉ là 'kẻ thay thế' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi còn đòi treo bức tranh cũ mèm đó trong phòng khách mới khang trang. Tới mức khách đến chơi nhà thấy bức tranh đó còn chê cười vợ chồng tôi tiết kiệm tiền quá. Họ không biết rằng chẳng phải tôi hà tiện không mua bức khác đẹp và mới hơn, mà là do chồng tôi. Tôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế. 

Đến một hôm chồng đi công tác, tôi quyết định lấy bức tranh đó xuống để đem cất thì bất ngờ phát hiện một bí mật động trời. Khung cố định của bức tranh bị bung ra, rơi xuống một tấm ảnh cũ kỹ. Khi tôi cầm lên xem thì chết sững khi thấy trong hình là người yêu cũ của chồng đã mất cách đây nhiều năm.

Thấy người trong ảnh đang cười dịu dàng mà tôi lạnh cả người. Chồng tôi giữ lại hình của người cũ đã mất thật sự khiến tôi hoảng hốt. Chẳng lẽ anh còn thương nhớ người cũ, muốn giữ lại chút gì đó của cô ta trong ngôi nhà của mình? Tôi thật sự rất hoang mang, dù sao cũng là người đã mất, còn là người cũ của chồng. Tôi phải làm sao đây với tấm ảnh này và chồng mình?

Chồng chưa kịp mừng nhà mới cho tiểu tam thì vợ đã xuất hiện cùng 2 nhân vật khiến anh ta "mất trắng"

Chồng chưa kịp mừng nhà mới cho tiểu tam thì vợ đã xuất hiện cùng 2 nhân vật khiến anh ta "mất trắng"

Kết quả như tôi nghi ngờ, chồng tôi ngoại tình, còn chi hẳn 5 tỷ để mua nhà cho nhân tình. Hai người họ thường xuyên lén lút gặp nhau, chồng tôi giấu rất kỹ. Anh còn dẫn bồ đi chơi khắp nơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân biến mất khỏi Sở Kiều Truyện 2

Sao quốc tế 24 phút trước
NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

NÓNG: Danh tính hai chủ cơ sở sản xuất gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Đời sống 29 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/1/2026), 3 con giáp THẦN TÀI chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/1/2026), 3 con giáp THẦN TÀI chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Phim mới của Ngô Kinh doanh thu thấp không ngờ sau 8 ngày ra mắt

Phim mới của Ngô Kinh doanh thu thấp không ngờ sau 8 ngày ra mắt

Sao quốc tế 52 phút trước
Cứ ngỡ chồng yêu nghệ thuật, cho đến khi sờ vào bức tranh cũ anh luôn gìn giữ, tôi mới biết mình chỉ là "kẻ thay thế"

Cứ ngỡ chồng yêu nghệ thuật, cho đến khi sờ vào bức tranh cũ anh luôn gìn giữ, tôi mới biết mình chỉ là "kẻ thay thế"

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
5 ngày liên tiếp (25/1-30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài điểm danh, song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

5 ngày liên tiếp (25/1-30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài điểm danh, song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nổ bình gas, ghe chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông

Nổ bình gas, ghe chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 25/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 25/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 10 ngày tới (3/2/2026), 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Đúng 10 ngày tới (3/2/2026), 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Chồng chưa kịp mừng nhà mới cho tiểu tam thì vợ đã xuất hiện cùng 2 nhân vật khiến anh ta "mất trắng"

Chồng chưa kịp mừng nhà mới cho tiểu tam thì vợ đã xuất hiện cùng 2 nhân vật khiến anh ta "mất trắng"

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

Danh tính thanh niên tử vong trước cửa phòng trọ của bạn gái ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chưa kịp mừng nhà mới cho tiểu tam thì vợ đã xuất hiện cùng 2 nhân vật khiến anh ta "mất trắng"

Chồng chưa kịp mừng nhà mới cho tiểu tam thì vợ đã xuất hiện cùng 2 nhân vật khiến anh ta "mất trắng"

Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: "Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu", tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Đang hạnh phúc thử váy cưới, chồng tương lai lạnh lùng thông báo: "Lễ cưới sẽ có 2 cô dâu", tôi sụp đổ khi biết danh tính người còn lại

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một "dấu vết" lạ trên ngực

Vừa chạm vào người vợ trong đêm tân hôn, chồng kinh hoàng xô tôi ngã xuống sàn rồi đòi trả dâu vì một "dấu vết" lạ trên ngực

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Giây phút váy cưới tụt xuống, tôi chết lặng trước "bí mật" trên cơ thể vợ, nỗi ám ảnh khiến tôi không dám chạm vào cô ấy suốt cả tuần

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm thấy chỗ nằm trống trải, tôi đi tìm thì phát hiện chồng trong phòng chị dâu, sự thật trần trụi khiến tôi ngã quỵ

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu

Thấy cháu nhỏ ngủ suốt không khóc, tôi lén theo dõi thì hoảng hồn với hành động của chị dâu