Cứ ngày thứ 7 tuần cuối cùng của tháng chồng lại đi công tác, tôi lén theo dõi rồi ngã quỵ khi chứng kiến cảnh tượng 'kinh hoàng'

Tâm sự 28/12/2022 05:05

Ngẫm nghĩ thấy em nói cũng đúng nên vào thứ 7 tuần này, khi chồng đi, tôi cũng thuê taxi đi theo anh. Lúc đó, tôi chỉ cầu mong anh đi thẳng ra bến xe rồi lên xe đi đâu đó, chỉ cần là đi công tác thật sự.

Chồng lớn hơn tôi 10 tuổi, là người chững chạc, có tiền đồ rộng mở. Khi cưới, anh đã có sẵn nhà, xe và kinh tế khá giả nên cuộc sống của chúng tôi rất thuận lợi. Cưới được 4 tháng thì tôi có bầu. Vì thai yếu, dọa sẩy nên tôi nghỉ làm để dưỡng thai.

Dù một mình cáng đáng kinh tế gia đình nhưng chồng chưa bao giờ nói nặng lời hay tỏ thái độ cáu gắt với vợ. Anh còn rất chiều chuộng tôi. Mỗi tối, anh đều pha sữa bầu cho vợ uống rồi còn đọc truyện cho đứa nhỏ trong bụng nghe. Phải nói là tôi có một người chồng tuyệt vời, không có điểm gì để chê bai.

Chỉ có điều, cứ đến ngày thứ 7 tuần cuối cùng của tháng, chồng tôi lại đi công tác. Một năm nay, chưa có tháng nào anh không đi và không bao giờ nói địa điểm đến với tôi. Thậm chí có lần, đợt công tác rơi vào ngày sinh nhật của tôi, anh vẫn tổ chức sinh nhật sớm cho vợ rồi đi. Đến chiều chủ nhật anh về và luôn có quà cho tôi.

Vốn dĩ tôi không thắc mắc về việc này bởi chồng tôi đang là nhân sự tiềm năng, có khả năng ngồi vào ghế phó giám đốc công ty vào năm sau. Anh đi công tác thường xuyên cũng là chuyện bình thường.

Cứ ngày thứ 7 tuần cuối cùng của tháng chồng lại đi công tác, tôi lén theo dõi rồi ngã quỵ khi chứng kiến cảnh tượng 'kinh hoàng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi tôi kể với em gái, em tôi lại khẳng định chắc chắn chồng tôi có điểm gì đó bất thường. Bởi không thể lịch công tác cứ diễn ra một cách máy móc và đều đặn như thế.

Ngẫm nghĩ thấy em nói cũng đúng nên vào thứ 7 tuần này, khi chồng đi, tôi cũng thuê taxi đi theo anh. Lúc đó, tôi chỉ cầu mong anh đi thẳng ra bến xe rồi lên xe đi đâu đó, chỉ cần là đi công tác thật sự. Nhưng rồi anh lại lái xe đi đến vùng ngoại ô. Đi qua những cánh đồng bạt ngàn, hiu quạnh, chồng tôi dừng xe ở trước một căn nhà cấp 4.

Một đứa bé tầm 5 tuổi, ngồi trong sân nhà chạy ùa ra, nhào vào lòng anh. Chồng tôi ôm đứa bé, hôn hít rồi bế nó vào nhà. Người phụ nữ đi ra đóng cổng lại chính là người yêu cũ của anh. Tôi quan sát tất cả, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn.

Tôi trở về, nặng trĩu và khóc suốt đêm qua. Cảm giác bị phản bội đau đớn đến mức khó chịu. Tôi không hiểu tại sao chồng đã có con riêng với người yêu cũ nhưng lại cưới tôi làm vợ? Anh có yêu tôi thật không hay có một điều gì đó giấu giếm tôi? Tôi thương con và thương cho chính mình nhưng không biết phải làm sao?

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