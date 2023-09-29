Đợt này sang thăm cháu và các con tôi mới biết kế bên nhà con trai có một chàng trai mới mua căn nhà ở đó. Nghe nói cũng quý cậu con trai nên thường xuyên sang đây chơi.

Tôi là mẹ chồng cũng gần được 10 năm nay rồi. Sinh được duy nhất 1 cậu con trai quý tử nên bản thân người phụ nữ như tôi quý con trai như vàng vậy. Sau này ngày con trai đưa con dâu về ra mắt cho dù không thật sự ưng cô con dâu và không được quá hài lòng về cách mà cô bé đối xử với mọi người nhưng tôi vẫn chấp nhận chỉ với một lý do rằng tôi tin tưởng con trai tôi sẽ chọn đúng người phụ nữ tốt. Cũng từng chịu cảnh làm dâu, cũng từng sống trong gia đình nhà chồng vô cùng khó khăn, để ý mình nên tôi hiểu vô cùng cái cảnh làm dâu nhà người đặc biệt là làm dâu xa nhà. Cuộc sống khó khăn vất vả không khổ bằng việc gia đình nhà chồng không ưng ý và yêu quý mình.

Vì thế nên bất cứ lúc nào tôi cũng cố gắng gần gũi với con dâu hơn và hi vọng rằng con dâu cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho con bé để gia đình nhỏ của con trai luôn hòa thuận. Chuyện chồng ngoại tình vợ phản bội không phải chuyện mới đây mới có mà là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Chỉ có điều chưa khi nào tôi nghĩ rằng nó lại rơi đúng vào gia đình con trai mình mà thôi. Thời gian gần đây con trai với con dâu ra ở riêng cũng được hơn 1 năm nay. Vợ chồng con trai có 1 cậu con trai, tôi quý con cháu nên cũng thường xuyên sang thăm cháu. Con trai tôi thì bận bịu với công việc, nhưng mà vì sợ mẹ và vợ xảy ra xích mích nên chuyện ở riêng cũng là điều dễ hiểu.

Ảnh minh họa: Internet Đợt này sang thăm cháu và các con tôi mới biết kế bên nhà con trai có một chàng trai mới mua căn nhà ở đó. Nghe nói cũng quý cậu con trai nên thường xuyên sang đây chơi. Cháu trai có vẻ rất quý người chú hàng xóm nên thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện về chú Thành, chú đưa con đi chơi, đi ăn và cả những chuyện khác nữa. Vậy mà sáng hôm nay vừa đến thăm cháu trai trong lúc con dâu đi chợ mua đồ ăn ngồi chơi với cháu thì thằng bé vừa thấy bà đã ôm chầm lấy khóc mếu máo: - Bà ơi, con thấy hôm qua chú Thành cắn tím ngực mẹ mẹ đau nên kêu ấy. - Ai nói với cháu như thế? - Cháu nhìn thấy mà, lúc bố không ở nhà ý. Bố cứ không ở nhà là chú Thành lại đánh mẹ cháu, cháu thương mẹ lắm. - Được rồi, cháu ngoan để bà mắng chú Thành nhé. - Vâng ạ. Nhìn cháu vẫn còn nức nở trong lòng tôi thật sự không biết phải làm sao. Đứa con dâu tôi hết mực yêu thương lại làm cái điều tồi tệ đến thế sao? Con trai tôi vẫn thường xuyên không ở nhà nên tôi biết con dâu sẽ thiếu thốn tình cảm. Tuy rằng cái điều con dâu ngoại tình thật sự chưa khi nào tôi nghĩ đến. Chỉ hi vọng những gì mà mình đã được nghe từ cháu trai không phải là sự thật mà thôi. Nhưng giờ mọi chuyện rõ ràng đến thế, tôi phải làm sao để bảo vệ hạnh phúc gia đình con trai mình đây? Liệu rằng con trai biết mọi chuyện có thể tha thứ cho vợ. Còn con dâu có chút hối lỗi nào với chồng con đến bản thân tôi cũng không thể nào biết được. Thật sự tôi vừa đau lòng vừa thấy thương con trai mình quá, xin hãy cho tôi một lời khuyên để xử lý tình huống này cho sáng suốt nhất.

Mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình nên cài định vị theo dõi, chạy theo đến tận khách sạn chưa kịp bắt ghen thì chết đứng khi thấy cảnh tượng này Hôm đó cuối tuần, đang nấu ăn thì bà nằng nặc bắt Linh ra siêu thị mua trái cây cho bà ăn. Linh vừa ra khỏi nhà là My chạy ngay lên phòng của vợ chồng Quốc. My giúp bà Mai cài định vị vào điện thoại của Linh. Bà Mai muốn bắt tại trận con dâu ngoai tình để có cớ đuổi Linh đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-di-lam-xa-ba-sang-tham-chau-noi-thi-nghe-chau-meu-mao-bo-cu-khong-o-nha-la-chu-thanh-lai-danh-me-va-su-that-dong-troi-ve-con-dau-va-chang-thanh-nien-nha-ben-620260.html