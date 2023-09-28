Mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình nên cài định vị theo dõi, chạy theo đến tận khách sạn chưa kịp bắt ghen thì chết đứng khi thấy cảnh tượng này

Tâm sự gia đình 28/09/2023 14:40

Hôm đó cuối tuần, đang nấu ăn thì bà nằng nặc bắt Linh ra siêu thị mua trái cây cho bà ăn. Linh vừa ra khỏi nhà là My chạy ngay lên phòng của vợ chồng Quốc. My giúp bà Mai cài định vị vào điện thoại của Linh. Bà Mai muốn bắt tại trận con dâu ngoai tình để có cớ đuổi Linh đi.

Vợ chồng bà Mai có 2 gái, 1 trai. Chồng bà thì cưng hai cô con gái, còn bà thì cưng anh con trai là Quốc. Ngày Quốc dẫn bạn gái về, bà Mai rất không vừa ý. Con trai bà giỏi giang, nhà cửa cũng có thua ai đâu mà phải lấy một đứa dân tỉnh, nhan sắc bình thường như Linh? Nghĩ mà bà Mai ức lắm, nhất quyết không chịu cho con cưới. Nhưng tính Quốc đã dứt khoát rồi thì mẹ có can  ngăn thế nào cũng không được. Bà cũng không thắng con nổi, đành gật đầu cho qua. Thế rồi Quốc và Linh lấy nhau, đám cưới diễn ra cũng linh đình lắm.

Bà Mai bằng mặt mà không bằng lòng nên Linh làm dâu không mấy dễ dàng.. Từ khi Quốc lấy vợ thì bà Mai cũng cho người giúp việc nghỉ luôn. Thế là bao nhiêu chuyện từ cơm nước, lau dọn nhà cửa cũng một tay Linh quán xuyến. Linh cả ngày quần quật ở công ty, tan làm là phải lo chạy về cơm nước cho nhà. Nhiều khi thấy vợ tới khuya còn chưa nghỉ tay mà Quốc xót lắm. Mấy lần anh nói với vợ để anh thuê người giúp việc nhưng Linh không chịu. Cô không muốn mẹ chồng đã không có cảm tình với mình, giờ gặp chuyện lại càng ghét mình hơn. Linh nhiều khi tủi thân phát khóc nhưng cũng ráng nín nhịn. Trách sao được, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là cứ phải ráng cho đi 9 phần mà nhiều khi 1 phần cũng chưa được nhận lại.

Mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình nên cài định vị theo dõi, chạy theo đến tận khách sạn chưa kịp bắt ghen thì chết đứng khi thấy cảnh tượng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhau đã hai năm rồi nhưng vợ chồng Quốc vẫn chưa có tin con cái gì. Bà Mai cứ nói tới nói lui mãi làm cả Quốc và Linh cứ cãi nhau không ít. Lại trong thời gian gần đây, cứ chiều tối về là Mai lại bảo có chuyện không về nhà nấu nướng được. Bà Mai đâm ra nghi ngờ con dâu ngoại tình. Bà Mai bèn kể chuyện này cho My, con gái út của bà nghe. Hôm đó cuối tuần, đang nấu ăn thì bà nằng nặc bắt Linh ra siêu thị mua trái cây cho bà ăn. Linh vừa ra khỏi nhà là My chạy ngay lên phòng của vợ chồng Quốc. My giúp bà Mai cài định vị vào điện thoại của Linh. Bà Mai muốn bắt tại trận con dâu ngoai tình để có cớ đuổi Linh đi.

Theo dõi mấy ngày liền bà Mai vẫn chưa thấy Linh có biểu hiện gì lạ. Nhưng đến ngày thứ 6 thì bà mừng ra mặt khi thấy Linh vào một khách sạn ở tận ngoại ô thành phố. Vừa có phần tức giận lại đắc ý, bà bắt My chở mình ra tận nơi để bắt tại trận Linh ngoại tình. Đến nơi thì khách sạn trở nên nhốn nháo lắm. Bà lần nào xem thì chết sững khi thấy dáng Linh đang nức nở nhìn Quốc và nhân tình đang trần như nhộng. Vừa tức giận lại quá mức xấu hổ về đứa con trai của mình, bà Mai vội cầm túi xách, quất tới tấp vào con trai và nhân tình.  Bà thương con thật nhưng không bao giờ chấp nhận để con cư xử sai trái như thế này.

Thấy mẹ chồng giận như vậy, Linh đâm ra hoảng. Cô vội tới can ngăn. Quốc và nhân tình tái xanh cả mặt, quỳ gối xuống xin tha.

Mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình nên cài định vị theo dõi, chạy theo đến tận khách sạn chưa kịp bắt ghen thì chết đứng khi thấy cảnh tượng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Cái My nó quay lại rồi đấy. Bây cứ thử mà dang díu với nhau nữa xem. Tao tung hết lên mạng coi xấu mặt ai. Con với chả cái. Mày làm thế này có thấy xấu hổ với vợ con không hả con?

- Mẹ ơi con sai rồi. Con không thế nữa.

- Con sai rồi bác ơi. Bác đừng tung lên mạng. Con thề từ nay không dám nữa. Con thề!

Cũng từ lần bắt tại trận con dâu ngoại tình hụt ấy mà bà Mai thay đổi cách cư xử với Linh rõ rệt. Không những thế, bà còn dần yêu thương con dâu hơn cả con trai mình. Cũng vì hình ảnh Linh khóc tức tưởi khi thấy con trai bà ngoại tình khiến bà Mai như bừng tỉnh. Cũng là đàn bà với nhau, lấy chồng rồi, mẹ chồng khó khăn, chồng lại ngoại tình thì còn gì đau bằng? Bà dần nhận ra Linh hiền lành, biết ý tứ trước sau vậy, sao bà lại không quý, cứ tìm cách khó khăn làm gì. Cô con dâu thế này, bà phải quý trọng hơn chứ. Nghĩ thế mà bà Mai quyết định sẽ thương con dâu nhiều hơn, và bắt cả con trai phải quý trọng vợ hơn nữa…

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Từ hôm đó trở đi, Vân hết lòng phụng dưỡng mẹ chồng khiến ai cũng ngạc nhiên, cô nấu những món ngon ngất cho bà, thậm chí không ngại tự mình tắm giặt, vệ sinh cho mẹ chồng. Kể từ ngày đó, trong nhà luôn luôn vui vẻ. 

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Từ khóa:   mẹ chồng bắt ghen nghi con dâu ngoại tình con trai ngoại tình

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