Con dâu cứ nằng nặc đòi giữ con, không cho bất cứ ai đụng vào, lúc thay tã nhìn bàn chân cháu mà tôi ngất lịm ra đất

Tâm sự 22/12/2022 22:14

Thấy con dâu và cháu về quê, tôi vui mừng lắm. Nhưng từ hôm về ở cữ, con dâu cứ khư khư ôm cháu không muốn buông tay. Thậm chí lúc thằng bé tè ướt bỉm, tôi bảo thay tã cho con dâu nghỉ ngơi nó cũng không khiến. Tôi thấy hơi lạ nhưng chưa dám ý kiến gì.

Con dâu về nhà tôi đã được 3 năm. Sau đám cưới, các con lên thành phố ở trọ để tiện đi làm. Ở quê chỉ còn vợ chồng tôi và đứa con gái đang học lớp 10 sống cùng.

3 năm có con dâu, mẹ chồng – nàng dâu chẳng bao giờ va chạm. Vợ chồng tôi ở quê nhưng tính cách cũng thoải mái. Tôi cũng không bao giờ soi mói cuộc sống của 2 đứa. Bởi tôi tâm niệm, mình là bố mẹ chẳng giúp đỡ gì các con được thì thôi đừng khiến chúng quá ngột ngạt. Nhất là con dâu, mai này chẳng nhờ cậy nó thì nhờ ai.

Điều tôi chỉ sốt ruột duy nhất là kết hôn đã lâu nhưng con dâu mãi không có bầu. Vì thế nhiều lần tôi giục đi khám nhưng các con toàn bảo không sao nên cũng yên tâm. Để 2 đứa có động lực sinh con, tôi cũng tuyên bố treo thưởng: “Cứ khi nào 2 đứa đẻ được đứa cháu khỏe mạnh cho mẹ bồng bế sẽ thưởng luôn 100 triệu”.

Con dâu tôi cũng cười bảo lại: “Ông bà nội làm gì có tiền mà thưởng lớn thế chứ?”.

Tôi vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Nghèo thì nghèo thật nhưng cứ có cháu là bố mẹ thưởng lớn. Lúc đó tiền 100 triệu ấy của anh chị hết”.

Rồi sau hơn 2 năm đám cưới, con dâu tôi cũng có bầu. Con bé nghén ngẩm nặng lắm nhưng không hề kêu than, lúc nào cũng cố gắng dưỡng thai. Ngay khi con dâu hết nghén, tôi giữ đúng lời hứa, tặng luôn cho vợ chồng nó 100 triệu. Con dâu tôi vui lắm, rối rít cảm ơn.

Con dâu cứ nằng nặc đòi giữ con, không cho bất cứ ai đụng vào, lúc thay tã nhìn bàn chân cháu mà tôi ngất lịm ra đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt mấy tháng con dâu bầu, tôi tuy ở xa nhưng luôn cố gắng quan tâm sát sao, gửi đồ ăn ngon lên cho 2 mẹ con. Thậm chí các mốc thai kỳ, tôi luôn nhắc con đi thăm khám đầy đủ. Bao lần thăm khám về tôi đều hỏi bác sĩ nói gì bất thường không. Con dâu tôi lúc nào cũng bảo bác sĩ nói không sao, thai kỳ khỏe mạnh.

Hôm con dâu vào viện sinh dù đã chuẩn bị tâm thế lên đó với con nhưng tôi lại bị ốm. Vì thế đành để 2 vợ chồng chúng tự chăm nhau 2 ngày trong viện. Lúc ra viện, 2 vợ chồng con thuê taxi về thẳng nhà nội ở cữ.

Thấy con dâu và cháu về quê, tôi vui mừng lắm. Nhưng từ hôm về ở cữ, con dâu cứ khư khư ôm cháu không muốn buông tay. Thậm chí lúc thằng bé tè ướt bỉm, tôi bảo thay tã cho con dâu nghỉ ngơi nó cũng không khiến. Tôi thấy hơi lạ nhưng chưa dám ý kiến gì.

Cho tới hôm qua là 7 ngày sau sinh, đang ngủ thấy thằng bé cọ quậy nên tôi đoán cháu lại tè ướt bỉm. Vì thế tôi bảo con dâu để tôi thay tã cho cháu. Nhưng con bé vội nhào đến bảo không cần bảo tự thay. Tôi cứ giằng lấy làm thì con dâu mới miễn cưỡng để mẹ chồng làm.

Nhưng vừa vén chiếc chăn bông bên ngoài lên, tôi đã ngây người khi nhìn thấy bàn chân bên phải của cháu có tới 7 ngón. Biết cháu dị tật nên tôi quá bàng hoàng. Hóa ra, con dâu tôi biết rõ là con bị dị tật chân nhưng vẫn nói dối chồng và cả nhà chồng. Chắc nó sợ cả nhà tôi trách móc và sốc nên nên cố giấu được đến khi nào thì giấu.

Từ lúc biết con dâu giấu chuyện cháu trai bị dị tật tôi bực bội quá. Con dâu đúng là liều, chẳng hiểu sao cháu bị như thế lại phải nói dối chứ. Hay là con sợ bị mẹ chồng lấy lại 100 triệu kia vì sinh bé dị tật cho ông bà

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