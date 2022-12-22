Ly hôn 3 năm thì vợ cũ bỗng bỏ chặn facebook, tôi bỗng xây xẩm mặt mày khi thấy một tấm ảnh trên trang cá nhân

Lúc trước tôi và vợ cũ chung sống với nhau một năm rưỡi thì ly hôn. Vợ chồng chưa có con, chia tay cũng thành người dưng, chẳng có gì ràng buộc. Cô ấy chặn liên lạc, tôi cũng chẳng sức đâu mà tìm kiếm.

Sau khi ly hôn cách đây 3 năm, vợ cũ chặn hết mọi liên lạc của tôi, gia đình nhà chồng cũ và những người quen biết chung. Hành động đó đủ thấy là cô ấy oán hận, trách hờn tôi và mọi người trong gia đình thế nào.

Lúc đó tôi 29 tuổi, mẹ bảo không còn thời gian chờ đợi nữa, nên ly hôn tìm người mới mà sinh con kẻo già. Tôi nghĩ có đợi thêm vài năm nữa kết quả cũng chẳng khác nhau, thôi thì kết thúc sớm cho đỡ đau khổ.

Khi trước tôi và vợ cũ ly hôn nguyên nhân chính bởi cô ấy không thể sinh con. Cưới nhau một năm rưỡi chẳng dùng biện pháp gì, vợ chồng trẻ khỏe, sinh hoạt đều đặn mà vợ mãi không mang thai. Trong khi đó bạn bè tôi cưới vài tháng đã có tin vui.

Ảnh minh họa: Internet

Hai năm qua tôi cũng làm quen với vài người nhưng chưa tái hôn. Cho đến hôm vừa rồi nằm lướt facebook, tôi giật mình khi nhìn thấy facebook vợ cũ, chứng tỏ cô ấy đã bỏ chặn tôi rồi. Tò mò vội vào xem, để rồi tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến tôi phải xây xẩm mặt mày.

Vợ cũ đã tái hôn, cô ấy chụp ảnh cùng chồng mới, cười vui hạnh phúc. Điều đáng nói là trên tay mỗi người họ bế một đứa bé bụ bẫm, đáng yêu, rõ ràng là một cặp sinh đôi. Bên dưới tấm ảnh, bạn bè và người quen vào chúc mừng rôm rả. Vậy ra bức ảnh chụp vào ngày đầy tháng của hai đứa bé. Vợ cũ không những đã tái hôn mà còn sinh con rồi!

Tôi run rẩy cả người. Khi còn chung sống, chẳng cần đi khám thì tôi và cả gia đình đều khẳng định chắc chắn vợ không thể có con. Bởi vì tôi cao 1m80, cơ thể cân đối khỏe mạnh, tập luyện thể thao thường xuyên, trong khía cạnh kia cũng rất đàn ông. Dòng họ nhà tôi chưa ai bị vô sinh cả, vậy nên nguyên nhân chỉ có thể đến từ phía vợ cũ.

Tôi lập cập liên lạc với vợ cũ, nhìn đến mấy chữ “mang thai tự nhiên” mà tê tái cả cõi lòng. Sống với tôi 1 năm rưỡi chưa có thai, vừa tái hôn không lâu đã bầu song thai, rõ ràng sức khỏe cô ấy hoàn toàn bình thường. Cả tuần liền tôi mất ăn mất ngủ, lo lắng nhưng không dám đi khám vì sợ dự cảm xấu trong lòng mình trở thành sự thật.