Chồng vừa qua đời tôi lại phát hiện mình mang thai 2 tháng, nửa mừng nửa lo thì bất ngờ nhận được tin nhắn lạ, phải chạy vội vào phòng bố chồng làm ngay một việc nhục nhã!

Tâm sự 14/10/2023 09:31

Những ngày hạnh phúc chẳng được bao lâu, sau khi kết hôn nửa năm, biến cố bất ngờ xảy ra. Phúc đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn, anh bỏ lại tôi một mình cô đơn trên cõi đời này.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 chị em, tôi là chị cả. Năm 22 tuổi tôi bắt đầu hẹn hò, Phúc là người đàn ông mà tôi dành tình cảm. Sau nửa năm quen biết, tôi và Phúc chính thức hẹn hò. Phúc là một người đàn ông thật thà và rất ấm áp, tôi nhận thấy Phúc là một người sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi sau này. Không lâu sau đó chúng tôi nhanh chóng kết hôn.

Chồng vừa qua đời tôi lại phát hiện mình mang thai 2 tháng, nửa mừng nửa lo thì bất ngờ nhận được tin nhắn lạ, phải chạy vội vào phòng bố chồng làm ngay một việc nhục nhã! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày hạnh phúc chẳng được bao lâu, sau khi kết hôn nửa năm, biến cố bất ngờ xảy ra. Phúc đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn, anh bỏ lại tôi một mình cô đơn trên cõi đời này. Tôi oán trách ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy. Khi đó, người gây tai nạn có bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 3 tỷ đồng nhưng số tiền này đều do bố mẹ chồng tôi giữ. Càng bất ngờ hơn khi tôi phát hiện mình mang thai gần 2 tháng. Nửa mừng nửa lo bởi khi con chào đời lại chẳng được biết mặt bố, tôi tâm sự với mẹ chồng. Ngỡ mẹ anh sẽ vui mừng vì sắp có cháu nội, nào ngờ bà lại làm 1 việc khiến tôi sốc nặng.

Vào thời điểm đó, những người trong gia đình tôi đều khuyên tôi nên rời khỏi nhà chồng để tìm cho mình cơ hội mới, còn đứa bé khi sinh ra sẽ do ông bà ngoại chăm bẵm. Đang phân vân thì tôi nhận được tin nhắn từ bố chồng. Ông chẳng những không vui khi tôi mang thai mà còn thẳng thừng tuyên bố đợi ngày đứa trẻ chào đời sẽ đưa đi xét nghiệm ADN. Bố mẹ chồng tôi không tin đó là cốt nhục của chồng tôi. Họ nghĩ tôi ngoại tình nên mới tìm cách để chồng qua đời tức tưởi như vậy. 

Chồng vừa qua đời tôi lại phát hiện mình mang thai 2 tháng, nửa mừng nửa lo thì bất ngờ nhận được tin nhắn lạ, phải chạy vội vào phòng bố chồng làm ngay một việc nhục nhã! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đọc xong dòng tin nhắn của bố chồng, tôi lao thẳng vào phòng ông rồi tuyên bố sẽ rời khỏi căn nhà này. Tôi cũng không cần 1 đồng thừa kế hay bất kỳ tài sản nào mà chồng tôi để lại.

Thật không ngờ, bao năm cung phụng ở nhà chồng, đổi lại cho tôi là cái kết ê chề như vậy. Chẳng những danh dự của mình bị chà đạp mà ngay cả đứa con còn như chào đời của tôi cũng mang tiếng là sản phẩm của mối tình vụng trộm.

 

Đến nhà sếp chơi theo lời mời của anh, vừa mới đặt chân vô nhà đã bị kéo chặt vào phòng ngủ, tôi run sợ bởi hành động của anh ngay sau đó!

Đến nhà sếp chơi theo lời mời của anh, vừa mới đặt chân vô nhà đã bị kéo chặt vào phòng ngủ, tôi run sợ bởi hành động của anh ngay sau đó!

Tôi biết anh có tình cảm với mình. Tôi cũng đã xiêu lòng trước anh. Ai có thể không rung động trước một người đàn ông vừa bảnh bao phong độ lại có tài như sếp của tôi chứ?

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