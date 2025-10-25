Chồng vắng nhà là nửa đêm anh hàng xóm lại gõ cửa liên hồi, món quà bất ngờ khiến tôi 'cực sốc

Tâm sự 25/10/2025 20:27

Nhà tôi và anh hàng xóm này khá thân quen với nhau, cũng thường xuyên nói chuyện vì thế tôi yên tâm mở cửa cho anh ấy. Nhưng tôi vẫn thấy lạ lùng là vì sao nửa đêm anh lại tìm tôi.

Tôi và chồng lấy nhau được 2 năm nhưng chỉ mới chuyển chỗ ở đến khu trọ này được 5 năm. Ở đây khá sạch sẽ, yên tĩnh, bảo an cũng tốt nên tôi rất hài lòng. Dù rằng ở khu này có nhiều người hàng xóm tốt bụng, nhiệt tình nhưng chỉ có một điểm làm tôi rất khó chịu.

Lúc đó, chồng đi công tác xa nhà, từ khi chuyển trọ thì đây là lần đầu tiên. Tôi ở nhà một mình nên rất cẩn trọng khóa cửa trước khi đi ngủ. Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ kia liên hồi bên ngoài, kèm theo đó là giọng một người đàn ông đang gọi tên tôi. Tôi sợ gặp phải kẻ gian nên không dám mở cửa, chỉ hỏi vọng ra là ai? Người ở ngoài trả lời là anh hàng xóm kế bên nhà tôi.

Nhà tôi và anh hàng xóm này khá thân quen với nhau, cũng thường xuyên nói chuyện vì thế tôi yên tâm mở cửa cho anh ấy. Nhưng tôi vẫn thấy lạ lùng là vì sao nửa đêm anh lại tìm tôi. Sau khi biết được mục đích của anh hàng xóm, tôi ngỡ ngàng vô cùng. Anh dúi vào tay tôi hộp canh gà nóng hổi. Anh nói hôm nay nấu mang theo đi làm nên chừa cho tôi một ít. Anh còn nói thấy tôi dạo này không khỏe nên muốn tôi bồi dưỡng một chút. 

Chồng vắng nhà là nửa đêm anh hàng xóm lại gõ cửa liên hồi, món quà bất ngờ khiến tôi 'cực sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.

Chồng đi công tác bao nhiêu ngày thì anh hàng xóm sẽ gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm bấy nhiêu ngày. Anh tặng tôi rất nhiều đồ ăn ngon, lúc nào cũng kèm theo câu: “Em ráng ăn uống để xinh đẹp hơn nha”. Nhưng khi chồng tôi trở về thì anh ta lại trở về dáng vẻ chuẩn mực, khách sáo, như chưa từng có chuyện gõ cửa phòng tôi lúc nửa đêm.

Đến lần thứ ba khi chồng tôi đi công tác thì anh hàng xóm lại tiếp tục hành động kì cục kia. Nhưng lần này tôi không nể tình hàng xóm nữa, tôi từ chối dứt khoát. Nhưng anh ta không hề bỏ cuộc, cứ gõ cửa phòng tôi liên hồi. Tôi ngại ảnh hưởng đến người khác nên đành phải nhận quà của anh ta. Anh ta cứ dúi vào tay tôi vài thứ rồi lại bỏ đi.

Có hôm, tôi gặng hỏi, không lẽ anh hàng xóm có tình cảm với tôi sao? Anh ta chỉ cười rồi nói một câu làm tôi rợn người: “Anh không biết nhưng nếu em ly hôn thì anh sẽ là người đầu tiên theo đuổi em”. Tôi chết sững không dám trả lời.

Nhưng quả thật, so với chồng tôi thì anh hàng xóm rất tâm lý. Anh luôn nhớ tôi thích ăn gì, không thể ăn gì. Những món quà anh tặng tôi rất mộc mạc, đơn giản nhưng lúc nào cũng là thứ tôi thích. Chồng tôi thì lại là người sống thực tế và ít thể hiện tình cảm. Anh sống có trách nhiệm với gia đình nhưng ít khi nào dịu dàng, thấu hiểu vợ.

Tôi vô thức nhận ra mỗi lần chồng đi công tác, tôi lại mong chờ tiếng gõ cửa của anh hàng xóm. Tôi rất sợ có ngày mình sẽ dây dưa với anh ta, ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân hiện tại. Dù sao thì tôi cũng đã có chồng, còn anh hàng xóm kia cũng chẳng biết có thật lòng với tôi không. Giờ tôi phải làm sao đây?

Mỗi lần 'ân ái' xong đều được chồng đút tay 3 triệu, lý do đằng sau khiến người vợ 'rùng mình sốc ngất

Mỗi lần 'ân ái' xong đều được chồng đút tay 3 triệu, lý do đằng sau khiến người vợ 'rùng mình sốc ngất

Nếu là lúc bình thường anh đưa tôi tiền thì tôi chẳng thấy gì lạ. Nhưng sau khi quấn quýt nóng bỏng cùng nhau, chồng lại đưa tiền rồi nói tôi muốn mua gì thì mua thì tôi lại thấy khá khó chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sửa máy điều hòa cho khách, chẳng ngờ bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn bên cạnh

Sửa máy điều hòa cho khách, chẳng ngờ bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng ở khách sạn bên cạnh

Tâm sự 26 phút trước
Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Triệu hồi 3 con giáp phát tài rực rỡ trong 2 tháng năm 2025, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, kiếm tiền cực nhiều, cung tỏa tài lộc, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tôi bủn rủn tay chân khi nhân tình của chồng chị hiện diện trước mặt

Tôi bủn rủn tay chân khi nhân tình của chồng chị hiện diện trước mặt

Tâm sự 27 phút trước
Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Vì một hành động vô ý này của vợ bầu, tôi khổ sở không dám ngoại tình

Tâm sự 30 phút trước
Nghĩ chồng có quỹ đen, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới hối hận tột cùng

Nghĩ chồng có quỹ đen, tôi bòn rút tạo tiền riêng, đến ngày anh mất phát hiện sự thật mới hối hận tột cùng

Tâm sự 32 phút trước
Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn

Vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, chỉ nhắn tin cho tôi lên đón cô ấy rồi cùng ra tòa nộp đơn ly hôn

Tâm sự 37 phút trước
Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Bước qua ngày 1/11/2025, 3 con giáp chạm đỉnh vinh hoa, tài vận đỏ thắm, tiền bạc ngút ngàn, sống không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
2 tháng cuối năm 2025, Trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

2 tháng cuối năm 2025, Trời cao định sẵn, Cát Tinh lẫn Thần Tài đứng về phe 3 con giáp tha hồ nhận ‘mưa tiền, biển lộc’, của cải chất chồng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Số trời ấn định: Ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, tài khoản liên tục nhảy số

Số trời ấn định: Ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, tài khoản liên tục nhảy số

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, làm bạn với quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Sau ngày mai, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp kết duyên với Thần Tài, làm bạn với quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác