Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 26/10/2025 05:50

3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt. 

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình. Hai bạn dành thời gian cuối tuần để cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút thoải mái.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 1

 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Công việc của người tuổi Thìn có những bước tiến nhanh chóng. Bạn nắm bắt tốt những cơ hội và đạt được thành công trong tương lai. Người tuổi này cũng rất giỏi trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên nhận được sự ủng hộ cao từ đồng nghiệp. Bạn nhận được những khoản thu mới giúp cho tài chính thêm hanh thông. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm và yêu thương hết lòng từ đối phương. Hai bạn dành nhiều thời gian bên nhau ngày cuối năm và cùng nhau hoạch định cho năm mới

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công mới. Người tuổi này chỉ cần tập trung cho những nhiệm vụ quan trọng, tránh phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt sẽ đạt được thành công như kỳ vọng. Bản mệnh và đối phương có nhiều lời mời cộng tác mới. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng', tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng', tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Những lưu ý khi ăn súp lơ để không gây hại cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Nữ thực tập sinh người Việt bị bắt vì nghi sát hại đồng hương ở Nhật Bản

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp danh vọng tiền tài một tay ôm trọn, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối

Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp danh vọng tiền tài một tay ôm trọn, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2025), Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2025), Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/10/2025), 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Cuối ngày hôm nay (26/10/2025), 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Bị hớp hồn bởi cô hàng xóm xinh đẹp, lúc lên giường tôi 'méo mặt' ngay khi lớp áo đầu tiên của cô ta tuột xuống

Tâm sự 7 giờ 3 phút trước
Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Trước đây khi nghĩ đến việc đối mặt với người chồng ngoại tình, tôi lại cảm thấy mình nên làm gì đó quyết liệt

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

Sập móng nhà đang xây dựng, 2 cha con tử vong, 3 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Hai 27/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', hoan hỉ làm gì cũng ra tiền

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Tử vi thứ Hai 27/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ quý nhân tụ hội, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tiền bạc ảm đạm, sự nghiệp đề phòng trắng tay

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng', tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng', tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp danh vọng tiền tài một tay ôm trọn, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối

Sau hôm nay, Chủ Nhật 26/10/2025, 3 con giáp danh vọng tiền tài một tay ôm trọn, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2025), Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2025), Thần Tài ban số sướng, 3 con giáp may mắn đủ đường, đổi đời giàu lên phút chốc

Cuối ngày hôm nay (26/10/2025), 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Cuối ngày hôm nay (26/10/2025), 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp