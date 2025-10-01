Giấc mơ đổi đời tan vỡ đêm tân hôn, chồng giàu bất ngờ đưa ra yêu cầu 'hổ thẹn' khiến tôi tuyệt vọng

Tâm sự 01/10/2025 20:16

Mặc dù lương tâm luôn cảm thấy cắn rứt nhưng vì tiền, vì gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó 3 năm. Thế rồi hôm ấy, tôi bị phát hiện. Chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị đánh ghen.

Tôi không biết mình sẽ sống thế nào trong những ngày tiếp theo. Tôi mới kết hôn được hai tuần. Người khác nhìn vào sẽ ngưỡng mộ và cho rằng tôi đang có một cuộc sống viên mãn. Thế nhưng đối với tôi, đây chẳng khác một nhà tù giam lỏng.

Chẳng giấu gì mọi người, tôi từng có quá khứ không mấy tốt đẹp. Gia đình tôi khó khăn, bố mẹ đều bị bệnh quanh năm, mỗi tháng tốn cả chục triệu tiền viện phí. Sau tôi còn 3 đứa em đang độ tuổi ăn học. Vì thế, tôi đã nhận lời làm người tình của một người đàn ông đã đáng tuổi cha chú. 

Mặc dù lương tâm luôn cảm thấy cắn rứt nhưng vì tiền, vì gia đình, tôi vẫn phải tiếp tục mối quan hệ đó 3 năm. Thế rồi hôm ấy, tôi bị phát hiện. Chẳng có gì xấu hổ hơn việc bị đánh ghen. Giữa đường đông người, tôi bị người ta xé áo và dọa nạt, nói sau này tôi đi đâu, chị ta cũng sẽ tìm đủ cách để phá bĩnh. Sau hôm ấy, tôi chủ động chấm dứt mối quan hệ với người tình. Về quê, tôi xin một công việc ổn định và dự định sẽ như vậy an phận thủ thường. 

Giấc mơ đổi đời tan vỡ đêm tân hôn, chồng giàu bất ngờ đưa ra yêu cầu 'hổ thẹn' khiến tôi tuyệt vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi làm ở công ty này, tôi lại được sếp để ý. Anh giàu có, đẹp trai lại giỏi kiếm tiền, vì thế nên tôi cũng xiêu lòng và đồng ý làm người yêu của anh. Ngày cưới của chúng tôi, ai cũng xuýt xoa vì đám cưới to và đẹp. Còn tôi thì hãnh diện vì lấy được người chồng tuyệt vời.

Đêm tân hôn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì chồng tôi có điện thoại. Sau 5 phút, anh trở vào với khuôn mặt cau có. Chẳng nói chẳng rằng, chồng ném cho tôi chiếc điện thoại rồi bắt tôi đọc từng dòng tin nhắn trên màn hình.

Đó chính là cuộc hội thoại mà tôi và người tình đã gửi cho nhau trước đây. Thì ra người gọi cho chồng tôi là người phụ nữ kia. Đúng như những gì đã cảnh báo, chị ta đã đẩy cuộc đời tôi xuống vực thẳm. Cả đêm hôm ấy vợ chồng tôi chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí anh còn bắt tôi phải nằm dưới đất.

Điều khiến tôi không ngờ là chồng vẫn tỏ ra bình thường với mọi người. Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, anh mới dày vò và bắt tôi đọc những dòng tin nhắn kia trong nước mắt. Tôi thấy hổ thẹn quá, mới cưới hai tuần mà đòi ly hôn thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu tiếp tục như vậy tôi e rằng mình không thể chịu nổi. Mọi người cho tôi lời khuyên được không?

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Săn' chồng giàu cứ ngỡ đổi đời, tôi bẽ bàng 'chết đứng' khi chồng yêu cầu làm một việc đáng hổ thẹn ngay đêm tân hôn

Sau tôi còn 3 đứa em đang độ tuổi ăn học. Vì thế, tôi đã nhận lời làm người tình của một người đàn ông đã đáng tuổi cha chú. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chị chồng đến chơi rồi dúi cho tôi 300 triệu đồng, biết lý do, tôi ném thẳng xuống đất rồi thẳng tay đuổi chị về

Chị chồng đến chơi rồi dúi cho tôi 300 triệu đồng, biết lý do, tôi ném thẳng xuống đất rồi thẳng tay đuổi chị về

Tâm sự 27 phút trước
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với những chiếc túi đựng tiền anh giấu dưới gầm giường

Tâm sự 28 phút trước
Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tôi tái hôn, ngay ngày cưới tôi chết lặng khi thấy một chiếc ô tô tiền tỉ ghé qua

Tâm sự 29 phút trước
Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Lúc nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc' trước câu trả lời chân chất của bà

Tâm sự 30 phút trước
Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Bạn trai nói chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe khiến tôi vô cũng bất mãn

Tâm sự 33 phút trước
Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Được chồng tặng quà khủng, tôi đang lâng lâng sung sướng thì 'hóa đá' với lời chúc đi kèm

Tâm sự 34 phút trước
Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi tá hỏa khi thấy đứa bé anh đón từ tay người phụ nữ khác

Tâm sự 34 phút trước
Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp, cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10

Mẹ chồng lên chăm ở cữ, nàng dâu vứt cho cái giường xếp, cách xử lý của anh chồng xứng đáng điểm 10

Tâm sự 35 phút trước
Mời bạn thân tới nhà, anh chồng say bí tỷ mà không biết 'sự thật đắng ngắt' đang xảy ra với vợ mình

Mời bạn thân tới nhà, anh chồng say bí tỷ mà không biết 'sự thật đắng ngắt' đang xảy ra với vợ mình

Tâm sự 36 phút trước
Sốc với lý do phân biệt đối xử tài sản, vợ chồng bị đuổi ra ngoài vì sự thật không thể ngờ

Sốc với lý do phân biệt đối xử tài sản, vợ chồng bị đuổi ra ngoài vì sự thật không thể ngờ

Tâm sự 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Tử vi Chủ Nhật 26/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài đầy nhà, sự nghiệp hưng thịnh, Mão - Thìn tiền bạc thất thoát, công việc chật vật

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

Công an vào cuộc vụ tố 'thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', tôi bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại

Giận dỗi chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng rục rịch từ dưới gầm giường

Giận dỗi chồng bỏ qua nhà bạn thân ngủ, tôi hoảng hồn nghe tiếng rục rịch từ dưới gầm giường

Sợ con dâu đồi hỏi cao, mẹ chồng lén lút rình mò và cái kết 'á khẩu' không thể tin nổi

Sợ con dâu đồi hỏi cao, mẹ chồng lén lút rình mò và cái kết 'á khẩu' không thể tin nổi

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', tôi thuê xe gọi cả người thân đến và cái kết bẽ bàng

Mừng bạn thân sinh con đầu lòng tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Mừng bạn thân sinh con đầu lòng tôi chuyển ngay 10 triệu đồng, thấy tin nhắn cô ấy trả lời mà sốc ngất

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re

Bị chê con không giống bố, vợ trẻ làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im re