Chồng tôi vốn là người thích ăn thịt chó. Chồng tôi nói thịt chó ngon, là đặc sản truyền thống thì chẳng có lý do gì để không ăn cả.

Cưới nhau rồi, anh vẫn giữ đam mê ấy, thỉnh thoảng cứ mua thịt chó về làm sương sương vài ly cho dễ ngủ. Tôi thì không bao giờ đụng vào món ấy vì thương mấy con cún. Thế mà gần một tuần nay, chồng tôi bỗng dưng yêu chó. Anh còn kiếm đâu một con cún dễ thương rồi chăm bẵm suốt. Tối cứ cho chó ăn xong, anh lại dắt nó đi ra vườn dạo dạo vài vòng rồi vào. Nhà tôi có khoảng sân vườn phía sau rất rộng rãi, trồng hoa và cây ăn quả, có một bộ bàn ghế nhỏ để ngồi uống cà phê sáng.



Ảnh minh họa: Internet Tôi cũng chẳng để ý đến sự thay đổi của chồng bởi trước giờ tôi luôn có niềm tin tuyệt đối vào anh. Nhưng em gái tôi nghe chuyện xong, nó nói anh rể có vấn đề và bảo tôi phải theo dõi sát sao vào. Nghe lời em gái, tối hôm qua, thay vì chơi với con trong phòng ngủ, tôi cho con chơi điện thoại rồi rón rén ra vườn. Quả nhiên, tôi thấy chồng đang đứng dựa vào tường rào lưới, nói chuyện một cách thân mật với cô hàng xóm xinh đẹp mới ly hôn chồng. Nhìn hai người đứng tựa sát vào nhau, cách mỗi lớp lưới mà tôi bàng hoàng.

Thấy tôi, chú cún sủa gâu gâu, hai người họ quay sang nhìn. Chồng tôi vội vã buông tay cô hàng xóm rồi giải thích đủ kiểu. Nhìn qua cô hàng xóm, lại thấy một bầy chó con, tôi mới sáng mắt ra. Thì ra con cún này là một trong những con cún của cô ta. Và đây là cái cớ để hai người tối tối hẹn hò nhau mà tôi không nghi ngờ. Ảnh minh họa: Internet Hiện giờ, tôi mất lòng tin vào chồng nên vẫn im lặng. Không biết hai người họ đã qua lại lén lút với nhau bao lâu rồi? Tôi có nên sang nhà cô hàng xóm, dằn mặt một trận rồi "tổng sỉ vả" chồng mình thêm một trận cho hả dạ không?

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