Chồng thà chịu phạt chứ nhất quyết không đeo nhẫn cưới, tôi 'ngất lịm' khi biết lý do thật sự đằng sau

Tâm sự 18/01/2026 21:57

Ngân nghe thế cũng chưa vừa lòng nhưng lại không muốn vì chuyện một cái nhẫn mà cãi vã với chồng. Thật ra, ngày trước khi quen nhau đã có một lần Ngân tá hỏa khi thấy chồng nhắn tin với đồng nghiệp.

Mới cưới nhau được 1 một mà Ngân đã viết đơn ly hôn, cuốn gói về nhà mẹ đẻ. Bạn bè Ngân còn nói Ngân không biết làm vợ, có chút chuyện cũng không cắn răng chịu được. Đàn ông bây giờ ai chẳng có lúc như thế. Nhưng dù ba mẹ Ngân có hỏi nguyên do đòi ly hôn, cô cũng lắc đầu nín thinh. Chồng của cô không ngoại tình, nhưng còn kinh khủng hơn ngoại tình.

Ngân và Long yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Cả hai cũng từng chia sẻ nghiêm túc yêu đương, chứ không phải yêu qua đường. Vừa cưới xong, ngay đêm đầu tiên, Long cất luôn nhẫn cưới không đeo. Ngân liền thấy lạ, đàn ông có vợ không đeo nhẫn thì chắc chắn có chuyện mờ ám. Cô liền hỏi chồng lý do thì chỉ nghe anh nói:

“Anh đi làm đeo nhẫn vướng víu, đeo hay không thì ai cũng biết em là vợ anh rồi, em cần gì phải lo?”.

Ngân nghe thế cũng chưa vừa lòng nhưng lại không muốn vì chuyện một cái nhẫn mà cãi vã với chồng. Thật ra, ngày trước khi quen nhau đã có một lần Ngân tá hỏa khi thấy chồng nhắn tin với đồng nghiệp. Nhưng thời gian đó hai bên gia đình đã nói chuyện cưới hỏi, Long cầu xin cô tha thứ rất lâu, hứa không bao giờ tái phạm. Vì thương anh nên cô cũng cho qua.

Chồng thà chịu phạt chứ nhất quyết không đeo nhẫn cưới, tôi 'ngất lịm' khi biết lý do thật sự đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày cưới, Long đi sớm về khuya liên tục với lý do nhiều việc phải tăng ca. Chồng đã nói thế thì Ngân cũng không thể trách móc. Đến một lần chồng đi tắm, Ngân thấy điện thoại của anh trên bàn có một tin nhắn từ một người đồng nghiệp cô cũng biết:

“Hôm trước ông nói em nào ngon nhỉ? Có chắc là “rau sạch” để nếm không đấy? Tối ông đi chỗ nào thì gọi tôi ra”.

Ngân thấy tin nhắn thì chết lặng bàng hoàng. Nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì để chồng không phát hiện. Khi chồng vừa tắm ra thì Ngân giả vờ nói điện thoại của mình hết tiền, mượn điện thoại của anh ấy để gọi cho sếp ngay, vì có công việc gấp. Chồng Ngân nghe thế thì không nghi ngờ mở khóa điện thoại cho vợ.

Ngân cầm ngay điện thoại của chồng đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại. Cô mở mục tin nhắn ra xem thì thấy có một nhóm chat chủ yếu là gửi hình ảnh, thông tin về những cô gái trẻ đẹp để tán tỉnh rồi hẹn “lên giường”. Ngân phát hiện trong nhóm đó hầu hết là đàn ông có vợ nhưng vẫn vô tư bàn tán về phụ nữ khác.

Ngân lần theo đoạn chat thì thấy dòng tin nhắn của chồng: “Tao bỏ luôn nhẫn cưới ở nhà để không em nào nghi ngờ”. Ngân khóc ròng, trái tim tan nát.

Nhưng sau đó Ngân bình tĩnh chụp lại ảnh màn hình, gửi qua điện thoại của mình rồi xóa tin nhắn trong điện thoại của chồng. Dù cô cực kì sốc và thấy đau lòng nhưng cô vẫn muốn giữ lại bằng chứng để vạch trần chồng. Cô không thể tha thứ cho hành động còn hơn cả ngoại tình này của chồng.

Đến khi bị Ngân ra hỏi thì chồng mới rối rít xin lỗi. Anh nói chỉ mới đi vài lần, vì bị bạn bè dụ dỗ. Nhưng tất cả đều là ăn bánh trả tiền, không hề dây dưa tình cảm. Ngân nghe thế thì chỉ thấy ghê tởm, dứt khoát viết đơn ly hôn, bỏ về nhà mẹ đẻ.

 

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Tình cảm của Hùng càng chân thành thì tôi càng bị thuyết phục. Khi tôi xác định tiến tới quan hệ lâu dài với bạn trai thì tôi chủ động gửi quà, gọi điện hỏi han gia đình anh. Trong điện thoại, mẹ anh nói chuyện lịch sự, niềm nở với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 trưa mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 12h30 trưa mai, thứ Hai 19/1/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Tưởng vợ không biết đẻ nên "thở phào" ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Tưởng vợ không biết đẻ nên "thở phào" ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Đi ăn cùng chồng của bạn thân, tôi "rụng rời" phát hiện hai người họ đang ngoại tình chỉ sau một câu hỏi bâng quơ

Đi ăn cùng chồng của bạn thân, tôi "rụng rời" phát hiện hai người họ đang ngoại tình chỉ sau một câu hỏi bâng quơ

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', đổi vận giàu sang, tương lai huy hoàng, giàu sang bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

Không phải để ăn, lý do chồng đặt quả mướp ở đầu giường hằng đêm khiến tôi chỉ muốn xách vali bỏ chạy

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

4 người đàn bà "đại náo" đám tang, người vợ gục ngã vì sự thật về chồng mình quá khủng khiếp

Tưởng vợ không biết đẻ nên "thở phào" ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Tưởng vợ không biết đẻ nên "thở phào" ly hôn, 3 năm sau gặp lại cô trong diện mạo khác hẳn, chồng cũ chỉ biết khóc hận

Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Bỗng dưng bị cô gái lạ tát "cháy mặt" giữa phố, tôi chết lặng khi biết lý do liên quan đến bí mật của gia đình

Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Ngày em đi lấy chồng tôi chỉ biết nén đau, 4 năm sau gặp lại, tôi "ngất lịm" khi biết sự thật về cuộc hôn nhân đó

Lấy chồng có con riêng, tôi "hồn xiêu phách lạc" khi thấy bóng trắng lấp ló trước phòng con hằng đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi "hồn xiêu phách lạc" khi thấy bóng trắng lấp ló trước phòng con hằng đêm