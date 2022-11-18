Chồng "say nắng" nữ đồng nghiệp trẻ đẹp, vợ kiềm chế cơn ghen, chỉ nhắn nhủ nhẹ nhàng mà khiến hai người kia phải hối hận ngay lập tức

Lương của chồng cao, tôi thoải mái trong chi tiêu và còn dành dụm tiết kiệm để sau này lo cho các con học hành, đổi nhà rộng hơn khi con đã lớn… Với những gì đang có, bản thân tôi thật cảm thấy may mắn mới có được "ông chồng điểm 10" như vậy. Tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình luôn được sống trong bình yên, nào ngờ có ngày gặp sóng gió.

Chồng tôi là người yêu thương vợ con, tôi hài lòng về anh ấy bởi những gì đã làm cho gia đình bé nhỏ của tôi là rất lớn. Là người đàn ông, trụ cột của gia đình nên chồng luôn là chỗ dựa vững chắc cho mấy mẹ con. Việc bên nhà vợ, nhà chồng cũng được anh ấy lo chu toàn, ai cũng hài lòng, khen ngợi chồng tôi.

Đêm tôi cũng thấy chồng trằn trọc khó ngủ và lén ra ngoài phòng khách nằm xem tivi, điện thoại…. Chồng có những biểu hiện như vậy, tôi cũng không biết anh ấy đang có chuyện gì, bèn hỏi thẳng: "Dạo này anh làm sao thế? Hay là có cô nào bên ngoài rồi? Gia đình đang êm ấm, anh đừng tự tay phá hoại đi những thành quả gây dựng lâu nay nhé".

Chuyện là chồng tôi vợ đẹp, con ngoan nhưng vẫn tơ tưởng đến người bên ngoài. Chồng thay đổi tính nết, kém quan tâm tới vợ con như trước. Anh ấy thích ngồi một chỗ, suy nghĩ mông lung. Cả ngày kè kè bên chiếc điện thoại, chẳng biết nhắn tin cho ai mà thỉnh thoảng thấy tủm tỉm cười một mình.

Lúc này chồng mới thú nhận đang "say nắng" một cô gái trẻ đẹp, năng động, nhân viên mới trong công ty. Hai người họ hay đi ăn trưa, cafe với nhau… Cô ta nảy sinh tình cảm với chồng tôi và anh ấy cũng thích lại. Chồng tôi quả quyết hai người chưa đi quá giới hạn, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến nhau, muốn gặp nhau.

Chồng tôi mong vợ bỏ qua. Tôi cũng buồn lắm, suy nghĩ trong tôi quy kết chồng ngoại tình, còn muốn tìm đến gặp cô kia đánh ghen cho cả công ty biết chuyện cô ta đang quyến rũ chồng tôi. Nhưng rồi tôi chợt ngăn ý định đó, chồng tôi đã thành thật, nếu như anh ấy ngoại tình thì đã không tự nói ra sự thật như vậy.

Giúp chồng vượt qua cơn "say nắng", tôi tìm các cách để kéo anh ấy về gia đình. Đầu tiên tôi khuyên chồng hạn chế gặp riêng cô đồng nghiệp kia, luôn nghĩ rằng cô ấy chỉ như là em gái thôi, tình cảm trong lòng cũng chỉ là tình anh em quý mến nhau…. Cùng với đó tôi quan tâm tới chồng hơn, thường xuyên nhắn tin, gọi điện động viên anh ấy.

Tôi tạo cho chồng sự bận rộn về gia đình như đi đón con, dạy kèm con học, đi chơi, xem phim với vợ con và làm việc nhà. Cứ cuối tuần là cả nhà về nhà nội, ngoại chơi, ăn cơm và còn ngủ lại. Chồng tôi đã nhận ra giá trị của gia đình, không còn nghĩ đến người kia. Tôi cũng đã gặp cô gái kia, nói chuyện như hai chị em, mong hai anh em đồng nghiệp tốt của nhau, đừng phạm phải sai lầm.

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Chồng tôi đã thực sự trở về như con người trước đây, yêu thương gia đình. Anh ấy cảm ơn vì tôi sau mọi chuyện. Còn cô nữ đồng nghiệp kia cũng rất quý trọng vợ chồng tôi, một thời gian sau đã có bạn trai và hai người họ rất yêu thương nhau, thỉnh thoảng cùng nhau qua nhà tôi chơi với hai đứa nhỏ.

Qua chuyện này tôi nhận ra một điều đó là phải biết kìm chế cơn ghen, một chút bao dung, độ lượng "lạt mềm buộc chặt" lại khiến chồng và người phụ nữ kia tâm phục mà không đến với nhau. Mong các chị em mỗi chúng ta đều có bài học, cách ứng xử thông minh với các ông chồng đang "say nắng" và có ý định ngoại tình với người bên ngoài.