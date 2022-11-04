Gửi em - vợ sắp cứới của người chị từng yêu! Đọc xong bức thư ấy nước mắt tôi như chực trào

Điều đầu tiên chị muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh ấy lúc anh ấy gục ngã nhất, cảm ơn em đã giúp anh ấy vực lại tinh thần, ngàn lần cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả, vì chị biết rằng nếu không có em, không có tình yêu của em thì không biết anh ấy sẽ như thế nào Chị biết chị là người con gái tệ nhất mà anh ấy từng gặp. Chị biết rằng có nhiều chuyện trong cuộc sống này, có muốn sửa sai cũng không thể nào sửa được. Cái ngày anh ấy phát hiện chuyện chị làm sai với anh ấy, anh ấy không chửi mắng chị, không trách móc chị, chỉ nhìn thẳng vào mắt chị và nói:

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Chị khóc nức nở, chị có van xin, có đi sửa sai, có tìm mọi cách để anh có thể quay lại với chị, có thể tha thứ cho chị và yêu chị như ngày nào. Nhưng không! Anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị, anh không cho chị giải thích, không cho chị có cơ hội được quay về với anh. 11 năm đối với chị là khoảng thời gian dài. Hỏi chị có tiếc không, chị tiếc chứ, tiếc vì chị đã tự tay phá nát mối tình của tụi chị, chị cũng không biết được rằng những năm tháng tiếp theo chị có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy không, nhưng chắc chắn một điều rằng chị sẽ gặp quả báo với những chuyện chị làm sai với anh, quả báo đầu tiên mà ông trời phạt chị là anh rời đi khỏi chị một cách dứt khoát như vậy Ngày hôm nay, tình cờ chị gặp bạn thân của anh, bạn ấy đã kể về chuyện của em và anh cho chị nghe rồi.

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Bạn ấy có cho chị xem ảnh hai người, hai người xứng đôi lắm, bạn ấy khen em xinh xắn, giỏi giang, tính cách nhẹ nhàng dễ thương, em đã ở bên anh vào những ngày tháng tăm tối nhất, bạn ấy khen em nhiều lắm. hai năm qua cũng là một khoảng thời gian dài để chị dằn vặt về quá khứ, nghe anh và em sắp cưới chị vui lắm. Hôm nay sau khi gặp bạn anh về chị tự dưng muốn viết những lời này cho em, chị thành tâm chúc phúc cho hai người, mong em sẽ trân trọng một người đàn ông tuyệt vời như anh.

Dùng từ thay chị thì hơi vô duyên, vì chị không xứng đáng nhưng mà chị vẫn muốn nói mong em hãy thay chị bù đắp hết những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh. Một lần nữa chị cảm ơn em rất nhiều, kiếp này có lẽ chị nợ anh nhiều nhưng chị cũng nợ em rất nhiều. Thật hạnh phúc nha hai người! Chào em.

Nguồn: Internet