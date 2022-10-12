Mây tầng nào gặp mây tầng đó, hôn nhân hạnh phúc liệu có phụ thuộc vào trình độ học vấn?

Song song đó, một câu hỏi không khỏi khiến nhiều người phải băn khoăn rằng nếu một cô gái có trình độ học vấn lên đến bậc đại học hay tiến sĩ thì có chấp nhận yêu hoặc cưới một người đàn ông không có bằng cấp hay không. Và liệu rằng, câu nói "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" mang tính thực dụng hay thực tế?

Nhiều năm trở lại đây, câu nói "Mây tầng nào gặp mây tầng đó" dần trở nên phổ biến nhất là khi nhắc tới câu chuyện tình yêu của các chị em phụ nữ. Câu nói này có thể được hiểu một cách đơn giản: Một cô gái tốt, thành công, biết yêu thương bản thân sẽ gặp được người tương xứng. Hay nói cách khác, muốn gặp được những người ưu tú, trước hết, chúng ta cũng phải là người ưu tú.

Trước đó, trên diễn đàn chia sẻ về đời sống , có một bạn nữ đã tâm sự nỗi lòng của mình như thế này:

Nếu là một người có bằng cấp đại học hay thạc sĩ, liệu bạn có kết hôn với một người không có bằng cấp, và cuộc hôn nhân đó liệu có hạnh phúc hay không?

"Mình và bạn trai mình yêu nhau từ hồi cấp 3, mình năm nay 25 tuổi có công việc ổn định, mức lương cũng được gọi là khá, gia đình mình cũng thuộc dạng khá giả. Thế nhưng vấn đề mình băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều đó là vì người yêu mình, anh ấy không có bằng cấp, công việc cũng không ổn định. Chúng mình cũng từng nghĩ tới việc kết hôn, thế nhưng dạo gần đây mình lại có suy nghĩ nếu lấy một người đàn ông như vậy, liệu có đem lại kinh tế và hạnh phúc như mình mong muốn không?".

Không chỉ riêng mỗi bạn nữ này mà có rất nhiều cô gái cảm thấy lo lắng về tương lai khi bản thân và người yêu không có cùng trình độ học vấn. Đề cập đến vấn đề này, có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra.

"Bằng cấp không phải là thứ có thể giúp ta đánh giá một con người nhưng nó nói lên một phần nào đó về môi trường sống có sự khác biệt. Một người đi học đại học và một người bươn chải từ sớm có thể sẽ có những quan điểm sống khác nhau. Hay người ta còn gọi là tam quan khác biệt (Thế giới quan – Nhân sinh quan – Giá trị quan). Sự khác biệt đó có thể dẫn tới nhiều sự bất đồng khác trong cuộc sống nếu như không biết cách tìm tiếng nói chung, không đủ yêu thương để bao dung, chia sẻ...” - Chị Lam Phương, 26 tuổi, nhân viên ngân hàng nêu quan điểm.

Trong khi đó, một tài khoản có nickname Hideki đã bình luận như sau: "Học vấn cao hay thấp hoàn toàn không liên quan đến tình cảm bạn trai em dành cho em. Ngược lại, chí tiến thủ của con người, trong điều kiện xã hội bây giờ mới là điều quyết định kinh tế gia đình sau này. Chuyện có hạnh phúc hay không thì có nhiều yếu tố, nhưng bạn em yêu em đến đâu thì chỉ em mới biết".

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, so sánh bằng cấp trong tình yêu cũng giống như câu chuyện "môn đăng hộ đối", nhưng thực tế cho thấy tiềm lực hai bên có tương xứng hay không chỉ là một trong nhiều yếu tố để tạo nên sự thăng hoa trong tình yêu. Và đó không phải là yếu tố quyết định để xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân vững bền ngoài tài chính còn cần ở chí tiến thủ, sự hoà hợp trong quan điểm sống của cả hai, cũng như tình yêu hai bạn dành cho nhau có đủ lớn để bao dung, chia sẻ được với nhau mọi điều trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Như vậy câu hỏi đặt ra là, với người ở tầng mây thấp hơn thì cần làm gì để có thể trở thành "đám mây cao tầng" và gặp được "đúng mây", "đúng tầng"?

Cùng vấn đề đó, cách đây nhiều năm, trong một chương trình truyền hình, một cô gái đã đặt câu hỏi cho Shark Hưng (nhà đầu tư trong chương trình Shark Tank) như thế này: Hiện tại công việc chính của cô là bán hàng, mức thu nhập chỉ từ 5 - 7 triệu đồng, chưa tích lũy được nhiều và chưa chồng con. Cô muốn nhờ chương trình và Shark Hưng tư vấn để làm sao có thể mua được nhà ở khu đô thị cao cấp.

Những người có xuất phát điểm thấp cần có chí tiến thủ, dựa vào năng lực và tư duy để thay đổi số phận.

Câu trả lời đầy bất ngờ của Shark Hưng là: "Bạn hãy mua những bộ đồ thật đẹp, mua thẻ tập gym hoặc thẻ bơi lội. Tiếp đến là với những tấm thẻ đó, bạn hãy thường xuyên xuất hiện ở khu đô thị cao cấp. Bạn hãy ăn sáng, uống trà ở những nơi sang chảnh. Bạn thể hiện như thể mình đang sống ở khu đô thị đó và sẽ có cơ hội tiếp cận những người có sẵn nhà ở đấy rồi mà chưa có vợ".

Ảnh minh họa: Internet

Tưởng chừng câu trả lời của Shark Hưng chỉ là một câu nói vu vơ mang tính giải trí nhưng càng ngẫm lại càng thấy điều này rất đúng. Trước khi đạt đến mục tiêu mong muốn chúng ta cần phải nỗ lực để tạo cho mình cơ hội tiếp cận, mà cụ thể ở đây là năng lực tài chính, là tư duy. Khi chúng ta là người có năng lực tài chính tốt, thứ ta nắm trong tay không chỉ đơn thuần là tiền mà đó còn là năng lực làm việc, là những mối quan hệ chúng ta có, là những giá trị bản thân mình có thể mang lại cho những người xung quanh...

Năng lực tài chính tốt dù là từ gia thế hay khả năng kiếm tiền của bản thân đều có thể giúp chúng ta đầu tư nhiều hơn vào chính mình. Khi có tài chính trong tay, thật dễ dàng chăm chút cho mình bằng những bộ quần áo thật đẹp, nâng cấp bản thân bằng việc tham gia các khóa học, các hoạt động xã hội. Ta được quyền lựa chọn cách mình hưởng thụ cuộc sống cũng như tìm kiếm cơ hội cho chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đó sẽ giúp chúng ta đi đến những nơi muốn đến, để có thể gặp được những người mình muốn gặp, bồi đắp thêm tri thức... Đó chính là cách mà năng lực tài chính giúp mỗi người bước lên những "tầng mây" cao hơn. Và một người khi đã sở hữu đầy đủ tri thức, năng lực, tư duy cùng với những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân thì tự khắc những người tài giỏi sẽ bị thu hút và chú ý.

Tương tự, nữ diễn viên Thảo Tâm từng có những chia sẻ như sau: "Chị tin vào các năng lượng gần giống nhau sẽ hút nhau, hay đơn giản hơn là những người giống nhau về trải nghiệm sống sẽ có nhiều điểm chung để chia sẻ hơn. Chị nghĩ ai cũng là một đám mây, một cá thể riêng biệt. Việc làm giàu nội tâm, trải nghiệm của bản thân theo đúng cách mà mình cần và muốn sẽ tự khắc đem mình đến gần hơn với những "khóm mây" tương tự mình thôi".

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng quay trở lại với vấn đề ban đầu, liệu rằng một người đã đạt đến trình độ đại học có sẵn sàng yêu một người không bằng cấp hay không thì có thể kết luận rằng mấu chốt quyết định không nằm ở "tấm bằng" mà nằm ở tư duy và thế giới quan của của hai có "chạy cùng tần số" hay không. Đồng thời, những ai còn khuyết thiếu cũng hãy nỗ lực hơn nữa để trau dồi kiến thức, hãy biến bản thân thành một người có tri thức thực thụ. Khi bạn đã hội đủ khả năng thì người phù hợp chắc chắn sẽ xuất hiện.