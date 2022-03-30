Theo lời kể, người phụ nữ A sống ở Đài Loan vừa chia tay bạn trai B sau 12 năm gắn bó và trở thành người dưng với nhau.

Cụ thể là vào ngày 11 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến 'TEEPR' đưa tin câu chuyện của một người phụ nữ đã bùng nổ sự phẫn nộ khi nói rằng người bạn trai đã ngoại tình và chia tay với cô ấy.

Cô A đã gặp người bạn trai B lần đầu tiên khi còn trẻ và lúc đó cô có một thân hình thon thả. Vóc dáng thon thả với chiều cao là 160cm và chỉ nặng 46kg, cô A luôn được người bạn trai B khen ngợi về thân hình của mình.

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Hai người đã nuôi dưỡng tình yêu với nhau như vậy, mấy năm sau đó họ một đứa con nhưng cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho hôn nhân nên hai người họ đã thoả thuận và đồng ý phá thai.

Cô gái A phải chịu nhiều biến chứng phức tạp do hậu quả của việc nạo phá thai, khiến cô bị stress và trầm cảm nặng. Cô ấy thường giải tỏa căng thẳng bằng cách ăn uống, nhưng thói quen này lặp đi lặp lại khiến cô tăng tận 14kg.

Kể từ khi đó thái độ của người bạn trai B đã bắt đầu thay đổi. Anh ta trách mắng và chế nhạo A bằng cách nói: "Giảm cân đi", "Cô làm tôi xấu hổ quá", và "Cô quá mập rồi đó".

Cô A ghét bạn trai mình nhưng lòng tự trọng của cô ấy giảm dần vì cô ấy cho rằng tất cả là lỗi là của mình và và ngày càng phụ thuộc vào người bạn trai B.

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Thậm chí cô ấy còn tha thứ cho việc anh B ngoại tình với người yêu cũ. Tuy nhiên, anh B đã thông báo cho cô A đang bị biến chứng tăng cân rằng không còn yêu cô nữa và muốn chia tay.

Cô gái A đã kể rằng anh B đã quay lại với người bạn gái cũ. Và cô cũng thổ lộ thêm là: “Tôi rất tức giận và đau khổ”. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn xin lời khuyên: “Tôi muốn tìm cách để anh ấy quay lại với tôi”.

Khi câu chuyện được lan truyền, cư dân mạng cảm thấy xót xa cho cô A và đưa ra những lời khuyên bảo thật lòng để cho cô ấy có thể hiểu được. Một cư dân mạng đã đưa ra lời khuyên chân thành rằng: "Cho dù bề ngoài bạn trông như thế nào đi chăng nữa, bạn phải gặp một mối quan hệ có người thực sự yêu thương bạn. Còn rất nhiều người tốt hơn trên thế giới này. Tôi mong bạn hãy rũ bỏ nó và đứng dậy".

Tình yêu là thứ vô hình và khó có thể phân biệt được. Đó là lý do tại sao nó đôi khi nó làm chúng ta thất bại và đau đớn. Tuy nhiên, nếu bạn cứ quen nhầm những người sai trái, thì tầm nhìn của bạn sẽ dần bị thu hẹp lại.

Hy vọng rằng cô A chỉ bị tổn thương ở mức độ vừa đủ để cô ấy không hối hận, và cô ấy vẫn mở lòng cho những người tiếp theo.