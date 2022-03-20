"Ước gì em gặp anh muộn một chút" lời 'thông báo chia tay' của người bạn gái khiến anh chàng "ngớ người"

Tâm sự tình yêu 20/03/2022 21:16

Một người đàn ông than thở rằng những lời nói được nghe khi chia tay bạn gái cũ vẫn còn đọng lại trong tim anh và đến tận bây giờ anh ta vẫn suy ngẫm về ý nghĩa của chúng.

'Ước gì em gặp anh muộn một chút' lời 'thông báo chia tay' của người bạn gái khiến anh chàng 'ngớ người' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo bài tâm sự, người đàn ông A kể rằng sau vụ ‘thuyết rửa chén’ (thuyết này cho rằng phụ nữ thích hẹn hò với những chàng trai đẹp về ngoại hình nhưng cuối cùng sau đó lại chọn kết hôn với người có tài chính ổn định) đang gây tranh cãi trên mạng gần đây, anh ta chợt nhớ ra những gì người yêu đã nói với mình khi chia tay.

Vào thời điểm đó, lời chào tạm biệt cuối cùng mà người bạn gái cũ vừa ngập ngừng vừa nói với A là "Ước gì em gặp anh muộn một chút".

Anh A thổ lộ rằng: “Nó hàm chưa quá nhiều ý nghĩa” và “Tôi không nghĩ tới nó và thậm chí là còn không nhớ, nhưng sau khi tranh cãi về 'thuyết rửa chén' nổ ra thì kí ức về câu nói đó hiện lên và tôi không thể xóa kí ức đó đi cho đến tận bây giờ.”

'Ước gì em gặp anh muộn một chút' lời 'thông báo chia tay' của người bạn gái khiến anh chàng 'ngớ người' - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Không thể biết chính xác bạn gái cũ của anh ấy đã để lại lời nói này cho A với ý định gì.

Tuy nhiên, anh A không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi bị đánh giá là người đàn ông không tốt cho việc hẹn hò mà chỉ tốt cho hôn nhân.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của anh A, người đang khổ tâm suy đoán ý bạn gái cũ đã bình luận giải đáp cho anh rằng: "Cô gái kia nói thẳng ghê", "Câu đó có nghĩa là anh là người đàn ông em muốn kết hôn nhưng bây giờ em không muốn lấy chồng", " Một lời nói khiến mọi người phải suy nghĩ rất nhiều ", "Rất may cho anh vì đã chia tay".

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn bình luận thêm những trải nghiệm của bản thân, những lời nói tổn thương nhất của họ đã từng nghe từ người yêu cũ của họ, chẳng hạn như "Anh gặp em để ngủ à", "Ở bên cạnh anh, em không thể thở được", "Anh không có tương lai".

'Ước gì em gặp anh muộn một chút' lời 'thông báo chia tay' của người bạn gái khiến anh chàng 'ngớ người' - Ảnh 3

Ảnh minh họa

"Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?"- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC

"Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?"- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC

Câu chuyện được một cô gái tiết lộ rằng: Cô muốn "hẹn hò tại nhà" trong phòng trọ của bạn trai nhưng bạn trai lại phản đối gay gắt khiến cô rất lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình yêu Tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc