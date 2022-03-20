"Ước gì em gặp anh muộn một chút" lời 'thông báo chia tay' của người bạn gái khiến anh chàng "ngớ người"

Vào thời điểm đó, lời chào tạm biệt cuối cùng mà người bạn gái cũ vừa ngập ngừng vừa nói với A là "Ước gì em gặp anh muộn một chút".

Theo bài tâm sự, người đàn ông A kể rằng sau vụ ‘thuyết rửa chén’ (thuyết này cho rằng phụ nữ thích hẹn hò với những chàng trai đẹp về ngoại hình nhưng cuối cùng sau đó lại chọn kết hôn với người có tài chính ổn định) đang gây tranh cãi trên mạng gần đây, anh ta chợt nhớ ra những gì người yêu đã nói với mình khi chia tay.

Anh A thổ lộ rằng: “Nó hàm chưa quá nhiều ý nghĩa” và “Tôi không nghĩ tới nó và thậm chí là còn không nhớ, nhưng sau khi tranh cãi về 'thuyết rửa chén' nổ ra thì kí ức về câu nói đó hiện lên và tôi không thể xóa kí ức đó đi cho đến tận bây giờ.”

Ảnh minh họa

Không thể biết chính xác bạn gái cũ của anh ấy đã để lại lời nói này cho A với ý định gì.

Tuy nhiên, anh A không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi bị đánh giá là người đàn ông không tốt cho việc hẹn hò mà chỉ tốt cho hôn nhân.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của anh A, người đang khổ tâm suy đoán ý bạn gái cũ đã bình luận giải đáp cho anh rằng: "Cô gái kia nói thẳng ghê", "Câu đó có nghĩa là anh là người đàn ông em muốn kết hôn nhưng bây giờ em không muốn lấy chồng", " Một lời nói khiến mọi người phải suy nghĩ rất nhiều ", "Rất may cho anh vì đã chia tay".

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn bình luận thêm những trải nghiệm của bản thân, những lời nói tổn thương nhất của họ đã từng nghe từ người yêu cũ của họ, chẳng hạn như "Anh gặp em để ngủ à", "Ở bên cạnh anh, em không thể thở được", "Anh không có tương lai".