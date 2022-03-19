"Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?"- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC

Tâm sự tình yêu 19/03/2022 13:50

Câu chuyện được một cô gái tiết lộ rằng: Cô muốn "hẹn hò tại nhà" trong phòng trọ của bạn trai nhưng bạn trai lại phản đối gay gắt khiến cô rất lo lắng.

'Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?'- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 17/3, trên một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Người yêu tôi có một căn phòng trọ và nhưng có ai hiểu được sao anh ấy phải làm đến mức đó không?"

Trong câu chuyện, cô gái A chia sẻ tâm sự của mình là: "Tôi muốn dành nhiều thời gian với bạn trai trong phòng trọ của anh ấy, nhưng bạn trai tôi lại không thích điều đó".

Cô gái A cho biết cô vẫn không hiểu tại sao mặc dù bạn trai cô sống riêng ở nhà trọ nhưng mỗi lần hẹn hò lại phải hẹn hò ở nhà nghỉ.

'Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?'- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Cô A cho rằng việc hẹn hò ở nhà trọ, ngoài việc để tiết kiệm chi phí nhà nghỉ, còn có thể nấu ăn và ăn uống, rất tiện lợi về nhiều mặt.

Nhưng mỗi lần tôi muốn hẹn hò tại nhà trọ như vậy bạn trai tôi lại tỏ ra khó chịu. Cô gái đã A thổ lộ rằng trước đây, người bạn trai đã không hài lòng với việc đưa A đến phòng trọ, nhưng do A đã nài nỉ nên là người bạn trai không còn cách nào khác mới đưa cô về phòng trọ của mình.

Ngoài ra, người bạn trai còn từ chối hẹn hò trong phòng trọ với những lý do như "không muốn dọn dẹp phòng", "không muốn hai người chúng tôi hẹn ở trong một căn phòng nhỏ chưa đến 17m2", "không muốn biến phòng trọ thành nhà nghỉ".

Cô gái A than thở “Tôi chưa bao giờ nghe được câu chuyện mà người yêu có phòng trọ nhưng mà phải hẹn hò ở nhà nghỉ cả” và “Bạn trai tôi không thích tiếp xúc thân mật lắm nên đó có phải là lý do không nhỉ?.

'Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?'- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về câu chuyện. Cư dân mạng phản hồi rằng họ hiểu cảm xúc buồn của cô gái A nhưng họ cũng hiểu được tại sao người bạn trai lại phản ứng như vậy.

Đặc biệt, cư dân mạng nam rất đồng cảm với phản ứng của người bạn trai. Họ nói: "Dù chỉ là một căn phòng trọ nhỏ hẹp nhưng bạn phải biết rằng đó là không gian riêng của người bạn trai."

Cư dân mạng để lại bình luận rằng "Có vẻ như người bạn trai muốn bảo vệ không gian riêng của mình", "Một khi mà đưa bạn gái về phòng riêng hẹn hò một lần thôi thì sau này mỗi ngày cũng chỉ sẽ hẹn hò trong phòng". Cư dân mạng nam cũng đã để lại những bình luận như "người bạn trai đã làm rất tốt", "Mặc dù người bạn trai đã nói không thích nhưng việc bạn cứ muốn đến phòng trọ riêng của anh ấy thì đó cũng là một vấn đề đáng nói đấy.”

Một cư dân mạng cũng cho rằng: "Nếu hẹn hò ở nhà thì sàn nhà hoặc giường sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nên là đi nhà nghỉ hẹn hò sẽ thoải mái và tuyệt vời hơn".

Ngỡ mình sẽ sung sướng sau khi phát hiện được bí mật của bạn trai nhưng rồi lại chết lặng với sự thật phơi bày

Ngỡ mình sẽ sung sướng sau khi phát hiện được bí mật của bạn trai nhưng rồi lại chết lặng với sự thật phơi bày

Niềm vui chưa được bao lâu tôi đã bật khóc biết được ý đồ anh đến với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva tình yêu nỗi lo hẹn hò tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc