"Bạn trai của tôi đang ở phòng trọ riêng, vậy tại sao anh ấy chỉ đưa tôi vào nhà nghỉ?"- Bình luận của cánh mày râu về nỗi lo của phụ nữ thực sự gây SỐC

Trong câu chuyện, cô gái A chia sẻ tâm sự của mình là: "Tôi muốn dành nhiều thời gian với bạn trai trong phòng trọ của anh ấy, nhưng bạn trai tôi lại không thích điều đó".

Ngày 17/3, trên một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Người yêu tôi có một căn phòng trọ và nhưng có ai hiểu được sao anh ấy phải làm đến mức đó không?"

Cô gái A cho biết cô vẫn không hiểu tại sao mặc dù bạn trai cô sống riêng ở nhà trọ nhưng mỗi lần hẹn hò lại phải hẹn hò ở nhà nghỉ.

Ảnh minh họa

Cô A cho rằng việc hẹn hò ở nhà trọ, ngoài việc để tiết kiệm chi phí nhà nghỉ, còn có thể nấu ăn và ăn uống, rất tiện lợi về nhiều mặt.

Nhưng mỗi lần tôi muốn hẹn hò tại nhà trọ như vậy bạn trai tôi lại tỏ ra khó chịu. Cô gái đã A thổ lộ rằng trước đây, người bạn trai đã không hài lòng với việc đưa A đến phòng trọ, nhưng do A đã nài nỉ nên là người bạn trai không còn cách nào khác mới đưa cô về phòng trọ của mình.

Ngoài ra, người bạn trai còn từ chối hẹn hò trong phòng trọ với những lý do như "không muốn dọn dẹp phòng", "không muốn hai người chúng tôi hẹn ở trong một căn phòng nhỏ chưa đến 17m2", "không muốn biến phòng trọ thành nhà nghỉ".

Cô gái A than thở “Tôi chưa bao giờ nghe được câu chuyện mà người yêu có phòng trọ nhưng mà phải hẹn hò ở nhà nghỉ cả” và “Bạn trai tôi không thích tiếp xúc thân mật lắm nên đó có phải là lý do không nhỉ?.

Ảnh minh họa

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận về câu chuyện. Cư dân mạng phản hồi rằng họ hiểu cảm xúc buồn của cô gái A nhưng họ cũng hiểu được tại sao người bạn trai lại phản ứng như vậy.

Đặc biệt, cư dân mạng nam rất đồng cảm với phản ứng của người bạn trai. Họ nói: "Dù chỉ là một căn phòng trọ nhỏ hẹp nhưng bạn phải biết rằng đó là không gian riêng của người bạn trai."

Cư dân mạng để lại bình luận rằng "Có vẻ như người bạn trai muốn bảo vệ không gian riêng của mình", "Một khi mà đưa bạn gái về phòng riêng hẹn hò một lần thôi thì sau này mỗi ngày cũng chỉ sẽ hẹn hò trong phòng". Cư dân mạng nam cũng đã để lại những bình luận như "người bạn trai đã làm rất tốt", "Mặc dù người bạn trai đã nói không thích nhưng việc bạn cứ muốn đến phòng trọ riêng của anh ấy thì đó cũng là một vấn đề đáng nói đấy.”

Một cư dân mạng cũng cho rằng: "Nếu hẹn hò ở nhà thì sàn nhà hoặc giường sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Nên là đi nhà nghỉ hẹn hò sẽ thoải mái và tuyệt vời hơn".