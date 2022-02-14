Vừa kết thúc ngày Lễ tình nhân ngọt ngào với bạn gái, chàng trai nhận tin "sét đánh", dân mạng hùa theo... không biết nên khóc hay cười

Tâm sự tình yêu 14/02/2022 18:02

Sau bữa tối ngọt ngào với bạn gái, chàng trai nhận "tin dữ" từ bạn gái...

13/2 hôm qua, là chủ nhật, vì nay đi làm nên tranh thủ bên nhau ngày valentine. Trước khi đi mình lên kế hoạch là 2 đứa sẽ đi ăn, đi uống nước hoặc đi xem phim, à phải vòng qua mua 1 bó hoa mới được nên gọi hỏi người yêu là xem đi đâu, ăn gì, xem gì thì người yêu:

- Thôi, không đi ăn uống xem phim gì hết nhé? Valentine cũng không nhé!

- Sao thế?

- Dịch thế này đi đâu, ở nhà thôi, qua nhà em gọi gì đó về ăn.

- Cũng được, vậy gọi đồ ăn đồ uống về nhé.

- OK. À nhớ đừng có mua hoa nhớ, hoa để tí là héo, socola ăn thì béo, thôi để mua đồ ăn khác.

- Vậy em chủ động gọi đồ nhớ.

Vậy là mình qua phòng người yêu chơi, 2 đứa chuẩn bị bát đũa chén vì người yêu gọi gà về ăn, gọi 1 con rang muối, 1 con luộc, lòng mề xào dứa, 1 xôi và 1 rau + 3 chai sochu, 2 đứa cứ thế vừa ăn, vừa uống rượu, tâm sự vì không phải đi đâu nên mới uống… rồi lăn ra ôm nhau ngủ lúc nào không biết (chúng mình chỉ ôm nhau ngủ thôi nhớ, mà chúng mình cũng lớn hết cả ồi) đến lúc mình mở mắt ra đã gần 1h đêm, 2 đứa lóc cóc dậy dọn dẹp rồi mình đi về để chuẩn bị đồ hôm sau đi làm.

Vừa kết thúc ngày Lễ tình nhân ngọt ngào với bạn gái, chàng trai nhận tin 'sét đánh', dân mạng hùa theo... không biết nên khóc hay cười - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vậy là kết thúc ngày valentine như vậy đấy, đây không phải lần đầu mà năm ngoái, năm kia, valentine bên nhau cũng vậy, năm kia thì mới yêu rủ mình đi ăn bún đậu mắm tôm, năm ngoái kỉ niệm Valentine bằng cách lôi hết bánh chưng, giò… mấy đồ còn từ Tết ra liên hoan với nhau…

Không biết có bạn nữ nào như bạn gái mình không, cứ vậy thôi, bảo là “2 đứa chưa giàu anh không cần màu mè làm gì, dù sao cũng là 1 đôi rồi mà chứ có phải đang tán đâu mà khách sáo!”

Đấy, hạnh phúc chỉ cần như vậy, không đòi hỏi, hiểu chuyện, bên nhau, lo lắng, quan tâm cho nhau, chứ cần gì hơn đâu.

Như hôm nay cũng vậy, trưa nay lúc 10h người yêu còn gọi mình quan tâm hỏi: "Anh ơi em đi ăn với cái Lo**, mà nó F0, em thành F0 rồi, nó lây từ người khác không biết, sáng nay nó mới báo em, em test mới ra F0, anh thử test xem sao."

Giờ thì không biết nên khóc hay cười... 

Nguồn: MXH

Hí hửng mang quà tặng bạn trai, cô gái chết lặng trước hành động lạ, và cái kết không thể "đắng" hơn

Hí hửng mang quà tặng bạn trai, cô gái chết lặng trước hành động lạ, và cái kết không thể "đắng" hơn

Mình thật sự rất sốc và buồn vì món quà mình tặng anh lại không coi trọng. Trong khi đó những món quà anh tặng mình giữ rất kĩ...

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện tình yêu lễ tình nhân ngày 14/2

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc