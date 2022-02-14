- Thôi, không đi ăn uống xem phim gì hết nhé? Valentine cũng không nhé!

13/2 hôm qua, là chủ nhật, vì nay đi làm nên tranh thủ bên nhau ngày valentine. Trước khi đi mình lên kế hoạch là 2 đứa sẽ đi ăn, đi uống nước hoặc đi xem phim, à phải vòng qua mua 1 bó hoa mới được nên gọi hỏi người yêu là xem đi đâu, ăn gì, xem gì thì người yêu:

- Dịch thế này đi đâu, ở nhà thôi, qua nhà em gọi gì đó về ăn.

- Cũng được, vậy gọi đồ ăn đồ uống về nhé.

- OK. À nhớ đừng có mua hoa nhớ, hoa để tí là héo, socola ăn thì béo, thôi để mua đồ ăn khác.

- Vậy em chủ động gọi đồ nhớ.

Vậy là mình qua phòng người yêu chơi, 2 đứa chuẩn bị bát đũa chén vì người yêu gọi gà về ăn, gọi 1 con rang muối, 1 con luộc, lòng mề xào dứa, 1 xôi và 1 rau + 3 chai sochu, 2 đứa cứ thế vừa ăn, vừa uống rượu, tâm sự vì không phải đi đâu nên mới uống… rồi lăn ra ôm nhau ngủ lúc nào không biết (chúng mình chỉ ôm nhau ngủ thôi nhớ, mà chúng mình cũng lớn hết cả ồi) đến lúc mình mở mắt ra đã gần 1h đêm, 2 đứa lóc cóc dậy dọn dẹp rồi mình đi về để chuẩn bị đồ hôm sau đi làm.

Ảnh minh họa

Vậy là kết thúc ngày valentine như vậy đấy, đây không phải lần đầu mà năm ngoái, năm kia, valentine bên nhau cũng vậy, năm kia thì mới yêu rủ mình đi ăn bún đậu mắm tôm, năm ngoái kỉ niệm Valentine bằng cách lôi hết bánh chưng, giò… mấy đồ còn từ Tết ra liên hoan với nhau…

Không biết có bạn nữ nào như bạn gái mình không, cứ vậy thôi, bảo là “2 đứa chưa giàu anh không cần màu mè làm gì, dù sao cũng là 1 đôi rồi mà chứ có phải đang tán đâu mà khách sáo!”

Đấy, hạnh phúc chỉ cần như vậy, không đòi hỏi, hiểu chuyện, bên nhau, lo lắng, quan tâm cho nhau, chứ cần gì hơn đâu.

Như hôm nay cũng vậy, trưa nay lúc 10h người yêu còn gọi mình quan tâm hỏi: "Anh ơi em đi ăn với cái Lo**, mà nó F0, em thành F0 rồi, nó lây từ người khác không biết, sáng nay nó mới báo em, em test mới ra F0, anh thử test xem sao."

Giờ thì không biết nên khóc hay cười...

Nguồn: MXH