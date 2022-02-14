Hí hửng mang quà tặng bạn trai, cô gái chết lặng trước hành động lạ, và cái kết không thể "đắng" hơn

Tâm sự 14/02/2022 05:48

Mình thật sự rất sốc và buồn vì món quà mình tặng anh lại không coi trọng. Trong khi đó những món quà anh tặng mình giữ rất kĩ...

Mình là sv năm cuối trường N. còn anh thì đã đi làm đc vài năm. Gia đình mình cũng bình thường nên mình vừa học vừa làm để có trang trải cuộc sống và phụ bố mẹ. Mình và anh quen nhau khi mình năm nhất đại học, một khoảng thời gian cũng khá lâu để có thể thấu hiểu nhau. Năm nay sinh nhật anh vừa hay lại trùng với ngày 14/2 (do sinh nhật anh tính ngày âm). Thấy anh thích mặc áo sơ mi nên mình cũng có úp mở là sẽ tặng cho anh, anh cũng đồng ý và cùng lên web lựa mẫu với mình.

 

Mình có bảo anh là cùng nhau đi ra cửa hàng để lựa cho đúng ý nhưng anh lại bảo xa nên không đồng ý đi. Mình đành tự đi một mình, lựa đúng kiểu anh muốn với giá xấp xỉ 1 triệu đồng, đối với một đứa sinh viên như mình thì đó là cả gia tài.

 

Hí hửng mang quà tặng bạn trai, cô gái chết lặng trước hành động lạ, và cái kết không thể 'đắng' hơn - Ảnh 1

Ảnh minh họa

 

Hí hửng mang về gói lại thật đẹp và mang tặng anh. Mình muốn anh mặc chiếc áo vào ngày sinh nhật nên mình đã tặng cho anh sớm hơn 3 ngày. Tưởng chừng anh sẽ vui, nhưng không, khi mở hộp quà ra câu nói đầu tiên của anh là sao xấu vậy, nhìn hình đẹp mà sao thực tế lại xấu thế này, form xấu quá mặc lên trông không đẹp nên anh một mực đòi đổi mẫu khác. Mình có nói với anh là bill mình đã vứt đi rồi thì làm sao mà đổi được thế là anh quay qua khó chịu với mình, anh bảo mình ngang bướng, không hợp mà cứ ép anh mặc rồi giận hờn các thứ.

 

Mình thật sự rất sốc và buồn vì món quà mình tặng anh lại không coi trọng. Trong khi đó những món quà anh tặng mình giữ rất kĩ, áo quần anh tặng trước đây mặc dù bây giờ mình không bận vừa đi chăng nữa mình cũng không nỡ vứt hoặc cho người khác, mình xếp lại cẩn thận và cất để làm kỉ niệm.

 

Hôm nay anh lại làm mình rất buồn, bây giờ mình rối lắm, không biết nên làm thế nào cho phải. Liệu mình có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

 

Nguồn: NEU Confessions 

Từ khóa:   chuyện tình yêu chuyện eva Chuyện con gái

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận