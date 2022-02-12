Phát hiện người yêu cắm sừng nhờ 3 sợi tóc, cô gái có màn 'xử lý' cao tay khiến hội chị em hả hê, các chàng 'sởn tóc gáy'

Tâm sự 12/02/2022 09:00

Phát hiện người yêu cắm sừng nhờ 3 sợi tóc không biết có ai như mình không?

Vừa mới Tết lên được có mấy hôm, hôm qua qua phòng người yêu chơi, chơi 1 lúc thì thấy 1 sợi tóc dài ngay trên giường. Ban đầu không nghi ngờ gì cho đến khi đi vào WC, cũng 1 sợi tóc dài nữa rồi đi ra bếp, lại 1 sợi tóc dài… điều kì diệu nhất là trong khi đó tóc mình ngắn, tóc bạn trai mình lại càng không có. Mà sợi tóc này màu óng óng hạt dẻ, chắc chắn là của con gái rồi nhưng mình chưa biết là bạn, hay là em họ, chị họ, hay kiểu gì?

Nên ngắn gọn như này: - Thôi, Tết rồi em cũng không muốn nhiều lời, anh nói thật đi, anh đưa ai về đây? - Đâu, nào có đưa ai về đâu? - Anh còn nói dối nữa à? Hàng xóm của anh là gián điệp em cài vào khu này đấy, em không nói đùa, anh nói thật đi, không thì em sẽ không tha cho anh đâu, em biết ai cũng có lỗi sai, nhưng quan trọng có sửa đc không mới là vấn đề.

Phát hiện người yêu cắm sừng nhờ 3 sợi tóc, cô gái có màn 'xử lý' cao tay khiến hội chị em hả hê, các chàng 'sởn tóc gáy' - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Người yêu nhìn mình, im lặng 1 lúc xong: - Em biết thật rồi à? - Em không biết mà tự dưng lại đi hỏi anh à? - Ừ thôi, anh xin lỗi… - Xin lỗi gì, là ai, anh nói cho em nghe từ đầu đến đuôi em xem xét. - Thôi đc rồi, để anh nói.

Thật ra mình nói thẳng là 1 khi đã cắm sừng 1 lần, sẽ có lần 2, lần 3, cái câu mà “Ai cũng có lỗi sai quan trọng có sửa đc không mới là vấn đề ấy” chỉ để hắn nói ra sự thật thôi chứ mình quan điểm không chấp nhận 1 người đã cắm sừng mình.

Anh lại còn kể là bé thực tập sinh tại công ty, được anh giúp, xong cũng đi chơi, đi ăn uống, còn bảo là hôn rồi cơ (mình bắt khai ra hết).

Tất nhiên, sau đó mình cho combo 3 cái bạt tai rồi nói lời chia tay. Mình nghĩ mình cũng có giá chứ, không yêu người này thì yêu người khác, sao phải yêu cái người đã cắm sừng mình. Nhưng thật sự nghĩ lại thấy mình cũng đỉnh, tự dưng mình thấy mấy sợi tóc rồi linh cảm chẳng lành, tổ tiên mách bảo các thứ mới đi hỏi dò ai ngờ ra thật… Mà chắc tổ tiên cũng mách bảo cho mình thấy mấy sợi tóc nếu không mình cứ tin tưởng, yêu đương rồi cuối cùng người thiệt, người đau lòng chỉ có mình thôi chứ còn ai vào đây nữa… thôi thì cũng gọi là may mắn đầu năm đi!

Nguồn: MXH

Từ khóa:   chuyện eva tâm sự eva tâm sự tình yêu

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