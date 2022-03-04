Mãi vẫn chưa được ngỏ lời cầu hôn? Hãy xem qua 5 dấu hiệu sau đây để biết được liệu họ có thực sự muốn trở thành một nửa của bạn

Hãy nhớ rằng, không có gì sai trái và ràng buộc trong một mối quan hệ thoáng qua hoặc một mối quan hệ tình dục thông thường. Tuy nhiên, nếu đặt điều này là một điều ràng buộc thì nó là một điều gây trở ngại cho việc hẹn hò đối với những người đang muốn tìm kiếm một nửa nghiêm túc và tiến xa lâu dài với họ trong tương lai.

Ngày nay, có những cuộc nói chuyện xảy ra giữa các cặp đôi, và điều mà một nửa kia muốn là sự rõ ràng về định nghĩa "chúng ta là gì của nhau", trong đó tính độc quyền cần được xác định rõ ràng - và việc xác định đó sẽ là bước đệm để tiến sâu hơn tới sự chia sẻ các vấn đề về hôn nhân, dọn về sống chung và sinh con.

Câu trả lời rõ ràng là bạn nên để mọi chuyện xảy đến tự nhiên bằng những cuộc trò chuyện mà không cần lo lắng về những kỳ vọng của xã hội, cùng với đó là để phản ứng của nửa kia đánh giá quyết định của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, nói chuyện có thể là những lời phù phiếm và đôi khi những cuộc trò chuyện này có thể đang che đậy điều gì đó hoặc hành động của họ không khớp với lời nói của họ, điều này khiến bạn phải suy nghĩ và đánh giá mối quan hệ giữa hai bạn trên nhiều khía cạnh hơn.

Tìm sự cân bằng giữa việc làm cho mong muốn của bạn được lắng nghe và xua đuổi người mà bạn thấy có tương lai xây dựng gia đình với bạn là một điều khá khó nhằn: một mặt bạn muốn trung thực và muốn biết liệu họ có muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mặt khác bạn lo lắng làm như vậy có thể bị coi là 'tự đề cao' bản thân hoặc 'tấn công quá nhanh' khi đối phương chưa sẵn sàng.

Chúng tôi đã nói chuyện với Tiến sĩ Laura Vowels, nhà nghiên cứu chính và nhà trị liệu tình dục tại ứng dụng trị liệu tình dục, Blueheart, để biết một số phân tích về những dấu hiệu mà ai đó có thể thể hiện để khước từ việc gắn kết cuộc đời mình với người khác. Việc biết chắc liệu mối quan hệ của bạn có tiềm năng hay không - bất kể kết quả ra sao - có nghĩa là bạn có cơ hội đưa ra quyết định rõ ràng về cuộc sống và các mối quan hệ của mình.

Dưới đây là những dấu hiệu đỏ mà Tiến sĩ Laura phân tích đối với những người không muốn tiến tới hôn nhân:

1. Họ tránh nói về những kế hoạch trong tương lai

Tiến sĩ Laura nói: “Nếu đối tác của bạn không thể hiện sự quan tâm tích cực trong việc thảo luận các kế hoạch tương lai của bạn, điều đó có thể có nghĩa là họ không coi bạn là một phần lâu dài trong cuộc sống của họ.

Các dấu hiệu cần lưu ý ở đây bao gồm ‘trở nên phòng thủ trong các cuộc nói chuyện về tương lai của bạn hoặc thay đổi hoàn toàn chủ đề cuộc trò chuyện sang điều gì đó mà họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói về tương lai’.

2. Họ hạ thấp mối quan hệ của bạn nghiêm túc như thế nào

Theo Tiến sĩ Laura, một điều khác cần lưu ý là cách người kia của bạn chia sẻ những điều về bạn với người khác.

Cô phân tích: ''Nếu hai bạn đã ở bên nhau một thời gian nhưng họ ngại giới thiệu bạn với bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp hoặc né tránh "dán nhãn" mình là bạn trai, bạn gái hay người tình của bạn thì đó có thể là một dấu hiệu rằng họ đang hạ thấp tầm quan trọng của mối quan hệ này và với những người khác.''

Trong giai đoạn đầu hẹn hò, bạn có thể bỏ qua khi người ấy không giới thiệu bạn là vợ tương lai hay chồng tương lai của họ, nhưng theo thời gian, mọi người nên hiểu rõ rằng bạn đã chính thức bên nhau.

3. Họ đang đấu tranh để ổn định

Tiến sĩ Laura nói: 'Nếu đối tác của bạn đang đấu tranh để duy trì một vòng bạn bè ổn định hoặc gắn bó với một con đường sự nghiệp nhất định, họ có thể không ở trong giai đoạn thích hợp để cam kết một mối quan hệ. Họ có thể có quá nhiều thứ để có thể hoàn toàn tập trung vào bạn, hoặc họ có thể không có suy nghĩ đúng đắn để ổn định cuộc sống với bạn trong giai đoạn này của cuộc đời mình."

Mọi người đều có quyền ổn định cuộc sống hoặc sống một lối sống tiệc tùng hoang dã. Đó là khi bạn nhìn thấy những hình mẫu này và phớt lờ chúng (hoặc cho rằng bạn có thể ‘thay đổi’ người khác) khiến sợi dây tơ duyên bị rối và cảm xúc bị tổn thương.

4. Họ không dành thời gian tìm hiểu bạn bè hoặc gia đình của bạn

Trở thành một phần trong cuộc sống của ai đó và có bạn là một phần của họ là yếu tố then chốt trong một mối quan hệ lành mạnh. Vì vậy, nếu người ấy vẫn còn miễn cưỡng đón nhận bạn và chưa thực sự sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của họ với bạn thì điều này có thể cho thấy mối quan hệ giữa hai bạn sẽ không bền vững

Tiến sĩ Laura cho biết thêm: “Việc ngụy tạo lý do để tránh giới thiệu bạn với những người thân quen của họ cho thấy rằng họ có thể chưa sẵn sàng thực hiện một bước nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn.''

Bạn đã được thiệu với những người quan trọng khác trong cuộc sống của người ấy chưa? Nửa kia của bạn có mời bạn tham gia các sự kiện xã hội nơi vòng kết nối của họ sẽ hiện diện không? Họ có vun đắp mối quan hệ của bạn với những người thân yêu của họ không?

Nếu câu trả lời cho những điều này là không, điều đó có thể gợi ý rằng họ đang rời xa quan hệ đối tác của bạn.

5. Họ cảm thấy khó khăn khi chia sẻ cuộc sống của họ với bạn

Tiến sĩ Laura chia sẻ: "Nếu nửa kia của bạn đưa ra các quyết định quan trọng mà không hỏi ý kiến của bạn hoặc luôn ưu tiên lịch trình của họ hơn các kế hoạch chung của hai người thì có khả năng là họ chưa sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của họ với bạn một cách thật lòng và lành mạnh. Việc chủ động né tránh chia sẻ mọi điều rõ ràng với bạn có thể là bước tiến lùi mối của mối quan hệ này và khó có thể duy trì lâu dài.'

Việc ước muốn được ghi lại những kỷ niệm và xây dựng cuộc sống lứa đôi phải diễn ra hạnh phúc, đồng thuận từ hai phía chứ không phải là một cuộc đấu tranh để cảm xúc của riêng mình được đối phương lắng nghe.

Nếu bạn liên tục bị nửa kia từ chối chia sẻ, điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy cảm giác không thoải mái về những gì chờ đợi hai người ở phía trước, nhưng hãy nhớ rằng việc không chia sẻ và thấu hiểu không phải là lỗi bạn. Bạn xứng đáng được ở bên ai đó muốn những điều tương tự như bạn - cùng chia sẻ, đồng cảm và hiểu được tâm trạng của nhau. Bởi vì chắc chắn bạn xứng đáng tìm được một người khác phù hợp với mình hơn là những người không chia sẻ cuộc sống, suy nghĩ của họ hay từ chối lắng nghe nguyện vọng của bạn.

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