“Tôi yêu vợ tôi, nhưng lại ghét trẻ con”- Lời tâm sự gây SỐC của người đàn ông khiến ai nấy tá hỏa

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã hứa là sẽ không có con, nhưng khi biết được sự thật rằng người vợ đã cố tình ngừng sử dụng thuốc tránh thai và mang thai. Người đàn ông không chỉ không muốn nuôi con mà còn lo lắng rằng niềm tin tưởng vào vợ đã biến mất.

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Cụ thể là vào 3 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông Hồng Kông 'hk01' đã đăng tải câu chuyện về một người đàn ông đang dự tính đến việc ly hôn với người vợ đang mang thai của mình.

Tác giả anh A sống ở Hồng Kông, vào năm anh 21 tuổi, lần đầu tiên anh gặp được bạn gái cũng chính là người vợ hiện nay của anh và họ đã yêu nhau được 7 năm.

Cặp vợ chồng bằng tuổi và đều là 28 tuổi, trước khi kết hôn đã thống nhất không sinh con.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh A làm việc tại một bệnh viện và kiếm được tới 60.000 nhân dân tệ (khoảng 215 triệu đồng), còn vợ anh A đang tận hưởng cuộc sống nhàn nhã với thu nhập 10.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu đồng).

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, "sự cố" đã nổ ra vào tháng 11 năm ngoái. Anh A đã sử dụng các biện pháp tránh thai như: bao cao su và thuốc tránh thai, nhưng vợ của anh A vẫn mang thai.

Người vợ đã phản đối việc phá thai và nói với anh A rằng "Em không muốn giết đi một sinh linh bé bỏng" và cuối cùng anh A cũng chấp nhận và cho đó là vận mệnh. Nhưng đó là cho đến khi bạn xem 'bài viết này'.

Anh A đã bị sốc nặng khi nhìn thấy thông báo gần đây trên điện thoại di động của vợ mình. Hóa ra vợ của A đã cố tình không uống thuốc tránh thai để mang thai.

Khi anh A biết được tất cả sự thật, người vợ giãi bày rằng: “Sau khi kết hôn, tôi cảm thấy lương của chồng cũng đủ nên tôi mơ về một gia đình trọn vẹn” nhưng “Tôi biết chồng tôi sẽ phản đối việc sinh con nên tôi đã lên kế hoạch mang thai một mình”.

Anh A kết thúc bài viết bằng sự khổ tâm: "Hành động của vợ tôi thật quá ghê tởm" và "Ngay cả khi phải trả tiền bồi thường, tôi vẫn muốn ly hôn".

Hầu hết cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện đều đồng cảm cho anh A: “Việc ly hôn là một vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn”, nhưng họ cũng bổ sung rằng: “Tôi không nghĩ có thể dễ dàng tha thứ cho hành động nói dối của người vợ”.

Có lẽ anh A sốc nặng trước hành vi giả dối của vợ mình hơn là việc có thai. Điều quan trọng nhất đối với họ bây giờ là khôi phục lại niềm tin đã tan vỡ.