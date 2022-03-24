Để kiểm tra tình cảm của của người yêu, nam thanh niên 'cắt cử' em sinh đôi thay mình đi hẹn hò, cái kết gây SỐC

Thay vì đi hẹn hò thì người bạn trai cử đứa em sinh đôi của mình đi hẹn hò thế, và sau khi hẹn hò xong người bạn trai sẽ kiểm tra xem cô gái A có nhận ra hay không hoặc người bạn trai sẽ cho cô gái A cho xem ảnh và nói rằng hãy đoán xem đó là anh ấy hay là em của anh ấy. Nếu mà cô A không trả lời đúng thì người bạn trai của cô ấy sẽ lèm bèm và làm phiền cô ấy suốt cả ngày với những những câu nói như "Tình yêu chúng ta đã nguội lạnh rồi", "Làm sao mà em có thể không nhận ra anh?".

Ảnh minh họa

Cô A không giấu được sự khó chịu và nói rằng vì bạn trai như vậy mà cô ấy bắt đầu nảy sinh thành kiến với cặp song sinh.

Câu chuyện trên là một câu chuyện được chuyển thể lại câu truyện gần đây được đăng tải trên một trang cộng đồng trực tuyến.

Cư dân mạng đồng ý rằng việc để em trai sinh đôi đi hẹn hò thay là một cú sốc đối với bạn gái. Dù suy nghĩ thế nào đi nữa việc người em trai không từ chối lời đề vớ vẩn của anh mình cũng thật khó hiểu.

Cư dân mạng cũng để lại các bình luận như: "Đang đùa giỡn với con người ta à?", "Không phải là ngày cá tháng tư mà sao lại đùa giỡn như vậy?", "Không phải là vấn đề của việc sinh đôi mà là vấn đề của họ", "Nổi hết da gà".

Bình luận trên trang cộng đồng trực tuyến

Được biết, các cặp sinh đôi cùng trứng được sinh ra từ cùng một trứng được thụ tinh nên chúng giống hệt nhau và có hầu hết các đặc tính di truyền.

Ngược lại, cặp song sinh khác trứng được sinh ra bằng cách thụ tinh hai trứng khác trong cùng một chu kỳ hormone. Theo đó, chúng có khác biệt về ngoại hình, tính cách và về cả mặt di truyền, giới tính có thể giống nhau hoặc khác nhau.