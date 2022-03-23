Phát hiện ra bạn trai là con của tiểu tam trước khi cưới, cô dâu xin lời khuyên là có nên tiếp tục cưới người này hay không?

Vào ngày 9, cô gái A tự giới thiệu mình là cô dâu tương lai 24 tuổi và đã kể câu chuyện của mình trên một trang mạng trực tuyến rằng: "Bố của chú rể tương lai đã làm cho vợ và tiểu tam có thai cùng một lúc. Người vợ sinh con gái, tiểu tam sinh con trai và đó chính chú rể.”

Một cô gái ở độ tuổi 20 khi biết được quá khứ gây sốc của chú rể tương lai đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan không biết có nên tiếp tục kết hôn hay không.

A kể thêm rằng bố của chú rể đã mặc kệ vợ của mình và đi khám khoa sản cùng với tiểu tam, ông bà nội của chú rể với tư tưởng trọng nam khinh nữ và từ đầu vốn đã không hài lòng với xuất thân là trẻ mồ côi của người vợ chính thất cho nên là đã phớt lờ người vợ và đứng về phía tiểu tam người đã sinh ra con trai.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, bố của chú rể đã ly hôn với người vợ chính thất. Sau khi ly hôn, bố của chú rể đã lập gia đình với tiểu tam, sinh ra hai đứa con trai và phớt lờ vợ cũ và con gái. Thậm chí trước khi người vợ chính thất qua đời, người bố còn cướp hết tài sản của vợ mình trước mặt hai người con trai và tiểu tam.

Sau đó, người vợ cũ vì quá đau khổ trong cuộc sống nên đã đưa ra lựa chọn cực đoan là đưa con gái của mình về ở với gia đình của cha ruột mình và từ khi đó người con gái chịu đủ mọi cách hành hạ, ngược đãi và bóc lột. Ngay cả khi người con gái đã trưởng thành, cô ấy bị đe dọa bằng đủ mọi cách để ngăn cản cô ấy trở nên độc lập, bắt cô ấy phải gửi tiền về và thậm chí còn không cho cô đến trường đại học.

Cô gái A nói rằng: “Con gái của vợ cũ hiện tại bỏ nhà đi cắt đứt liên lạc với mọi người.” Cô nói thêm: “Đây là những câu chuyện tôi nghe được từ con gái của vợ cũ và là em gái cùng cha khác mẹ của chú rể”. Tiếp đó, cô A nhấn mạnh lại một lần nữa là: "Tôi đã được cho xem tất cả các chứng cứ nên chuyện này 100% là sự thật".

Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình gây sốc của chú rể tương lai, cô dâu A đã hỏi xin ý kiến: "Tôi không nên kết hôn với một gia đình như thế này đúng không?”

Ảnh minh họa

Nhiều cư dân mạng sau kh nghe câu chuyện đã để lại những bình luận như: "Nếu là sự thật thì nên suy nghĩ lại về việc kết hôn", "Có khả năng cao con trai sẽ giống bố đấy", "Tôi sợ cô dâu sẽ trở thành người như mẹ chồng", "Không nên dính líu với gia đình nát như tương đấy".

Tuy nhiên, cùng với đó cũng xuất hiện những bình luận thể hiện ý kiến lo ngại của cư dân mạng như "Lời của con gái vợ cũ có thể tin được không đấy?", "Sự quyết tâm và trả thù của người con gái", "Chú rể tương lai thì có tội gì đâu chứ", "Có lẽ chúng ta nên nghe câu chuyện từ phía của chú rể tương lai nữa".

Mặt khác, thông qua xem xét và theo dõi thêm, cô gái A tiết lộ rằng cuối cùng cô đã quyết định huỷ hôn với chú rể.