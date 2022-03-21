Bạn trai cho tôi xem hình lúc nhỏ của anh ấy, tôi giật mình khi thấy mình trong ảnh đang mặc váy cưới

Người ta còn cho rằng, trong cuộc sống nếu bạn quấn sợi chỉ đỏ dưới mắt cá chân để không ai có thể nhìn thấy thì bạn sẽ chắc chắn gặp được định mệnh của mình.

Ở Đông Á, người ta cho rằng một người đàn ông và một người phụ nữ được kết nối với nhau bởi một 'sợi chỉ đỏ của số phận'.

Nhưng mới đây, như để chứng minh điều này, một cặp đôi có mối nhân duyên đáng kinh ngạc đã xuất hiện.

Ảnh minh họa

Vào ngày 10/3 (theo giờ địa phương), phương tiện truyền thông Đài Loan ET Today đã giới thiệu câu chuyện nhân duyên của một cặp đôi khiến tất cả các quan khách tham dự hôn lễ phải kinh ngạc.

Theo lời kể, một người phụ nữ A đã xem được một bức ảnh gây sốc khi đang lật xem cuốn album ảnh thời thơ ấu ở nhà bạn trai cũ.

Đó là bởi vì trong bức ảnh đó, có hình ảnh cô A đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh và nở một nụ cười rạng rỡ.

Hóa ra cả hai đã gặp nhau từ 30 năm trước.

Bức ảnh "nhân duyên" của A và chồng chụp cùng nhau khi còn nhỏ/ ET Today

Cô A đã giải thích rằng: “Cách đây 30 năm, khi tôi còn là một học sinh mẫu giáo, có một lễ hội ở thành phố Cao Hùng nên tôi đã tham gia sự kiện với một chiế váy cưới màu trắng và đi trên thảm đỏ. Tôi đã trở thành partner của một cậu bé, và cậu bé đó là người chồng hiện tại của tôi.”

Cả hai gặp lại nhau sau khi trở thành học sinh cấp 3 và nhanh chóng trở thành người yêu của nhau mà không hề biết rằng họ có một mối nhân duyên như vậy trước đây.

Hai người họ khi còn bé thậm chí không thể ngờ được rằng họ sẽ gặp lại nhau trong tương lai xa và một lần nữa lại mặc lễ phục và váy cưới để thực sự kết hôn với nhau.

Và lần này, không phải là một thảm đỏ nhỏ ở sự kiện nữa mà là một lễ đường thực sự.

Bức ảnh được một cư dân mạng chia sẻ cho biết rằng cô đang nằm cạnh chồng trong phòng trẻ sơ sinh / ET Today

Trong ngày cưới, cả hai đã trưng bày những bức ảnh thời thơ ấu chứa đựng mối nhân duyên đẹp đẽ của họ tại buổi lễ và họ đã nhận được sự ghen tị của nhiều quan khách.

Cư dân mạng sau khi xem câu chuyện đã để những bình luận phản ứng nhiệt tình như "Việc có đối tượng định mệnh là có thật nè" và "Tôi cũng phải tìm kiếm trong album khi tôi còn nhỏ mới được."

Một cư dân mạng cũng gây ngạc nhiên khi chia sẻ một bức ảnh nằm song song nhau trong phòng trẻ sơ sinh và nói: "Tôi đã gặp chồng mình ngay sau khi tôi chào đời."