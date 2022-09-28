Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn!

Đôi giày cao gót vốn là biểu tượng của phụ nữ, hình ảnh đôi giày cao gót luôn dịu dàng trong mắt mình, nhưng không hề nghĩ có một ngày mình thấy nó lại đắng cay đến thế.

Đây không phải câu chuyện của mình nhưng cứ làm mình suy nghĩ mãi, nên mình muốn tâm sự đôi dòng..

Hôm đó mình tan làm như mọi ngày nhưng thang máy tòa nhà bị hỏng, mình và các đồng nghiệp tản ra đi thang bộ xuống, đi gần xuống hầm rồi mà mình nhớ ra để quên khóa xe, thế là lại lội bộ lên, đang mệt thở phì phò thì thấy một chị đồng nghiệp ngồi sụp ở dọc thang bộ tay xoa xoa gót chân. Mình hỏi chị bị sao thế, chị bị trẹo chân à, nhưng chị chỉ gạt nước mắt gượng cười bảo "À không có gì đâu, chị bị gãy gót giày thôi".

Mình thấy kì lắm, gãy gót thì sao lại khóc thấy đỏ lựng cả mắt lên như thế, mình vỗ vai chị bảo chờ mình xíu, mình lên lấy chìa khóa rồi tiện lấy 1 đôi dép để xỏ tạm về nhà.

Lúc quay lại chẳng thấy chị đâu nữa, mình cứ thấy bất an sao đó nên chạy thật nhanh xuống hầm xe, thấy chị đang lững thững bước chân trần, mình giữ chị lại hỏi cho ra xem có chuyện gì, thì lúc đó chị vỡ òa thổn thức, nước mắt lau ướt đẫm tay áo...

Ảnh minh họa: Internet

Thì ra là thế, chị mới vô tình biết chuyện chồng chị "mua hộ" vài món đồ cho cô người yêu cũ. Cô ta bị tai nạn xô xát nhẹ nhưng lại đi gọi điện cho chồng chị. Chẳng hiểu chồng chị tốt quá hay kiểu gì mà bỏ chỗ làm chạy ngay đến, còn ghé mua một đôi giày mới tinh để cô kia xỏ vào đi về, chị biết vì đọc tin nhắn qua lại giữa hai người.

Cô kia còn bảo "sao anh lãng phí thế, em nhờ mua đồ gì đi tạm thôi mà, đôi này chắc cũng phải gần triệu ấy" và xin số tài khoản ngân hàng để trả nhưng anh chồng chị nhất quyết không lấy, bảo có đáng gì đâu, nào gặp cafe được rồi.

Chị kể tới đấy thì tủi thân lắm, gần năm rưỡi nay chị đi đôi giày cao gót cũ 3 trăm ngàn, không dám mua sắm hoang phí, lúc nào cũng chỉ mua đồ cho chồng với con. Có dạo chị mua ít mỹ phẩm chồng cũng phàn nàn, có ai nhìn đâu bôi chát làm gì...

Giờ thấy anh hào phóng với người khác, lại là người yêu cũ như vậy chị tủi chị buồn. Xong hôm nay đôi giày năm rưỡi chị mang còn hỏng, rời cả gót giày ra, chị không kìm được mà khóc òa.

Ảnh minh họa: Internet

Mình nghe chuyện chị cũng đỏ hoen mắt theo từ bao giờ. Mình muốn bảo chị đừng cứ chỉ quan tâm mỗi người khác mà quên đi bản thân mình, nhưng có lẽ người phụ nữ có gia đình luôn bị ám ảnh sự vun vén thì phải. Chính mẹ mình cũng vậy mà...

Thương chị quá, hay chị cứ ích kỷ một chút đi chị à... Mình phải hạnh phúc thì mọi thứ mới hạnh phúc được chứ..