Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn!

Tâm sự tình yêu 28/09/2022 18:50

Từ bé bạn luôn được dạy rằng phải biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ, bao dung người khác, nhưng mấy khi bạn được bố mẹ dạy phải yêu thương mình trước, phải giữ lấy điều tốt đẹp cho mình...

Đây không phải câu chuyện của mình nhưng cứ làm mình suy nghĩ mãi, nên mình muốn tâm sự đôi dòng..

Đôi giày cao gót vốn là biểu tượng của phụ nữ, hình ảnh đôi giày cao gót luôn dịu dàng trong mắt mình, nhưng không hề nghĩ có một ngày mình thấy nó lại đắng cay đến thế.

Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó mình tan làm như mọi ngày nhưng thang máy tòa nhà bị hỏng, mình và các đồng nghiệp tản ra đi thang bộ xuống, đi gần xuống hầm rồi mà mình nhớ ra để quên khóa xe, thế là lại lội bộ lên, đang mệt thở phì phò thì thấy một chị đồng nghiệp ngồi sụp ở dọc thang bộ tay xoa xoa gót chân. Mình hỏi chị bị sao thế, chị bị trẹo chân à, nhưng chị chỉ gạt nước mắt gượng cười bảo "À không có gì đâu, chị bị gãy gót giày thôi".

Mình thấy kì lắm, gãy gót thì sao lại khóc thấy đỏ lựng cả mắt lên như thế, mình vỗ vai chị bảo chờ mình xíu, mình lên lấy chìa khóa rồi tiện lấy 1 đôi dép để xỏ tạm về nhà.

Lúc quay lại chẳng thấy chị đâu nữa, mình cứ thấy bất an sao đó nên chạy thật nhanh xuống hầm xe, thấy chị đang lững thững bước chân trần, mình giữ chị lại hỏi cho ra xem có chuyện gì, thì lúc đó chị vỡ òa thổn thức, nước mắt lau ướt đẫm tay áo...

Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thì ra là thế, chị mới vô tình biết chuyện chồng chị "mua hộ" vài món đồ cho cô người yêu cũ. Cô ta bị tai nạn xô xát nhẹ nhưng lại đi gọi điện cho chồng chị. Chẳng hiểu chồng chị tốt quá hay kiểu gì mà bỏ chỗ làm chạy ngay đến, còn ghé mua một đôi giày mới tinh để cô kia xỏ vào đi về, chị biết vì đọc tin nhắn qua lại giữa hai người.

Cô kia còn bảo "sao anh lãng phí thế, em nhờ mua đồ gì đi tạm thôi mà, đôi này chắc cũng phải gần triệu ấy" và xin số tài khoản ngân hàng để trả nhưng anh chồng chị nhất quyết không lấy, bảo có đáng gì đâu, nào gặp cafe được rồi.

Chị kể tới đấy thì tủi thân lắm, gần năm rưỡi nay chị đi đôi giày cao gót cũ 3 trăm ngàn, không dám mua sắm hoang phí, lúc nào cũng chỉ mua đồ cho chồng với con. Có dạo chị mua ít mỹ phẩm chồng cũng phàn nàn, có ai nhìn đâu bôi chát làm gì...

Giờ thấy anh hào phóng với người khác, lại là người yêu cũ như vậy chị tủi chị buồn. Xong hôm nay đôi giày năm rưỡi chị mang còn hỏng, rời cả gót giày ra, chị không kìm được mà khóc òa.

Nghe chị đồng nghiệp tâm sự mà lòng tôi đau nhói, chị em phụ nữ khi yêu xin hãy cứ ích kỉ một chút đôi khi lại tốt hơn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mình nghe chuyện chị cũng đỏ hoen mắt theo từ bao giờ. Mình muốn bảo chị đừng cứ chỉ quan tâm mỗi người khác mà quên đi bản thân mình, nhưng có lẽ người phụ nữ có gia đình luôn bị ám ảnh sự vun vén thì phải. Chính mẹ mình cũng vậy mà...

Thương chị quá, hay chị cứ ích kỷ một chút đi chị à... Mình phải hạnh phúc thì mọi thứ mới hạnh phúc được chứ..

Một người đàn ông đã bỏ rơi người bạn gái tăng 14kg vì biến chứng do phá thai, càng sốc hơn khi anh ta quay sang hẹn hò với bạn gái cũ

Một người đàn ông đã bỏ rơi người bạn gái tăng 14kg vì biến chứng do phá thai, càng sốc hơn khi anh ta quay sang hẹn hò với bạn gái cũ

Người đàn ông chế giễu bạn gái tăng cân sau khi phá thai và lựa chọn chia tay một cách tàn nhẫn đang bị cư dân mạng chỉ trích.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự tình yêu hôn nhân Chuyện tình tôi kể Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa

Hóa ra cái tên nằm im lìm trong "danh sách đen" lại là người khiến ta mất cả đời cũng không thể xóa nhòa