5 thời điểm này cho biết bạn cảm nhận được tình yêu thương từ đối phương - bạn sẽ ưu tiên thời điểm nào hơn?

Sau khi bạn tham khảo những điều dưới đây, hãy sắp xếp lại theo cảm nhận của bản thân mà bạn cảm nhận yêu thương đặc biệt từ đối phương. Khi đó bạn sẽ biết điều gì là quan trọng nhất đối với bạn.

Mới đây trên một cộng đồng mạng đã đăng tải một bài viết có tựa đề 'Thứ tự cảm giác được yêu' và thu hút sự chú ý của rất nhiều cặp đôi. Những thứ tự như sau: 1. Thời gian bên nhau; 2. Nhận được bất ngờ từ đối phương bí mật chuẩn bị; 3. Skinship (Thân mật, tiếp xúc gần); 4. Khen ngợi; 5. Quà tặng.

Những người chọn nhận được bất ngờ từ đối phương bí mật chuẩn bị sẽ coi trọng hành động hơn lời nói. Bí quyết để có một cuộc tình tuyệt vời lâu bền là tìm hiểu đối phương muốn gì, thích làm gì, sau đó sẽ chuẩn bị để tạo bất ngờ hoặc sẽ cố gắng thay đổi để làm điều đó một cách nhất quán với đối phương.

Những người ưu tiên dành thời gian cho nhau là những người coi trọng việc ở bên nhau tâm sự, ngắm nhìn nhau hơn là ở bên nhau nhưng lại xem TV hoặc đọc báo. Nhiều người chọn đi tản bộ là để dành thời gian bên nhau lâu hơn, chứ không phải để tập thể dục.

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Những người lựa chọn skinship coi trọng niềm tin vào sức mạnh tình cảm mà nó mang lại. Biết cách “đụng chạm”, tiếp xúc nhau phù hợp được coi là cách sâu sắc nhất để thể hiện tình yêu và thấu hiểu được nỗi lòng của đối phương. Một cái nắm tay, một cái ôm hay một chiếc hôn nhẹ cũng đủ cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình.

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Những người chọn lời khen ngợi là một khoảnh khắc đẹp trong tình yêu đôi lứa vì họ cho rằng điều quan trọng khi yêu là phải thừa nhận đối phương qua lời nói. Đôi khi thẳng thắn quá sẽ gây mất lòng nhau, nhưng nếu biết cách xoa dịu nhau thì một lời khen thôi cũng sẽ khiến đối phương được tôn trọng và có niềm tin vào tình yêu hơn. Tập trung vào việc tìm kiếm những khía cạnh của đối phương mà bạn đánh giá cao hoặc tôn trọng. Có khi những khía cạnh này là điểm thu hút của người đó.

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Những người cảm thấy được yêu thương nhất khi họ nhận được một món quà vì họ cảm thấy rằng đối phương biết quan tâm, biết dành tình yêu đặc biệt đến họ thông qua món quà. Quà tặng không cần phải đắt tiền, không cần phải xa xỉ để thể hiện bản thân. Họ vẫn cảm động trước những món quà đơn giản, nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như một cành hoa hồng đỏ thắm, một cây kẹo mút chứa đựng nhiều kỷ niệm tuổi trẻ hoặc một cuốn sách ẩn chứa những bài học hay.

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Đây là những gì tác giả người Mỹ - Gary Chapman đã giới thiệu trong cuốn sách của mình mang tên 'Năm ngôn ngữ tình yêu'.

Trên đây là những điều hầu hết các cặp đôi cảm nhận và trải qua. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn yêu hết mình theo cách riêng của mình, năm điều trên sẽ không có hiệu quả nếu nó khác với cách đối phương có thể cảm nhận được. Tìm kiếm một điểm mà đối phương có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc của tình yêu là một cách để thấu hiểu nhau rõ hơn và bên nhau lâu dài hơn.