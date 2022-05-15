5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó

Mới đây, trang mạng Malekah thu hút sự quan tâm từ nhiều phụ nữ khi chia sẻ một số kiểu tính cách được nhận biết qua tư thế ngồi. Trong hình đã cho, hãy suy nghĩ kỹ về hình dạng của đôi chân của bạn trong số năm tư thế 'A, B, C, D, E', sau đó kiểm tra phân tích tính cách của bạn cho phù hợp.

Điều này là do họ ngồi trong khi tham gia các lớp học hoặc học tập ở trường, làm việc tại cơ quan, hoặc ăn một bữa ăn nhỏ hoặc trò chuyện với bạn bè của họ tại một quán cà phê. Vì có nhiều thời gian ngồi như vậy nên mỗi người có một tư thế thoải mái hoặc yêu thích, và chỉ cần nhìn vào tư thế này bạn có thể biết được tính cách của một người.

Là người có tính cách bốc đồng, không suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định nên đôi khi gặp khó khăn nếu việc gì đó xảy ra bất ngờ, nhưng thường giải quyết vấn đề tốt với sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Đầu tiên, nếu bạn ngồi ở tư thế 'A' với đầu gối uốn cong và chân hơi dạng ra thì bạn là một người rất sáng tạo và hấp dẫn. Bạn là người đưa ra mọi quyết định và tự mình chịu trách nhiệm.

Với tính cách hòa đồng, xung quanh bạn luôn có rất nhiều bạn bè và bạn cũng là người có tâm hồn luôn khao khát trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mới.

Ảnh : Malekah

Nếu bạn thường ngồi theo kiểu vắt chéo chân như hình 'B', bạn là người hay mơ mộng, có trí tưởng tượng phong phú và thấu hiểu đồng cảm với người khác rất tốt.

Nhờ đó, bạn thường trở thành người duy nhất trong đám bạn mà họ có thể tin tưởng để tâm sự và có khả năng lắng nghe, thấu hiểu rõ những băn khoăn của họ mà không cần nói ra là rất tốt.

Tuy nhiên, vì quá lắng nghe và quan tâm nhiều đến đối phương nên đôi khi bạn cảm thấy khó tìm được điều mình thực sự muốn, thấu hiểu được người khác nhưng chưa chắc hiểu được bản thân mình.

Ảnh : Malekah

Những người thích ngồi ở tư thế hình C với hai bàn chân chụm vào nhau là những người không thể ngồi yên trong chốc lát, dễ buồn chán, “cực ghét” sự buồn tẻ nhất trên đời.

Bạn là người có tính cách ít tập trung và dễ cảm thấy buồn chán, thích làm những công việc kích thích bản thân và có nhịp độ nhanh. Nói chung thích mọi việc xảy ra nhanh. Đôi khi, bạn là người thẳng thắn, không nghĩ đến cảm xúc của đối phương mà nói ra ngay những gì mình cảm thấy.

Bạn có thể được coi là một người hung dữ, nhưng khi tiếp xúc với bạn trong một môi trường năng động, năng lực và kỹ năng xuất chúng của bạn thường khiến nhiều người sẽ phải bất ngờ.

Ảnh : Malekah

Nếu bạn thích ngồi theo tư thế ở hình D, bạn là một người rất thông minh và lý trí. Bạn là người có quan niệm rất rõ ràng về thời gian, thích mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ và chính xác.

Tuy có tính cách hơi hướng nội nhưng bạn lại là người mang lại niềm tin cho những người xung quanh vì bạn coi trọng sự trung thành nhất.

Ngoài ra, cho dù bạn phải đối mặt với tình huống nào thì sự điềm tĩnh bên trong bạn cũng không thể đánh mất. Đây chính là điểm quyến rũ của bạn.

Ảnh : Malekah

Nếu bạn ngồi theo kiểu ở hình E, bạn là một người có mục tiêu rõ ràng. Bạn không dễ dàng hài lòng với bất kỳ mối quan hệ nào và bạn luôn khao khát điều gì đó tốt hơn.

Bởi vì bạn có tính cách luôn hướng tới mục tiêu rõ ràng nên rất nhạy cảm với kinh nghiệm làm nghề của mình và đam mê xây dựng các thông số kỹ thuật.

Ngoài ra, bạn có sở thích chăm sóc sức khỏe và ngoại hình, cũng là người chủ động trong tình yêu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi đối phương không hài lòng với cuộc tình mà bạn xem họ là tri kỷ tuyệt vời, thì bạn cần phải cố gắng để có thể buông bỏ, mở đường cho cả hai.