5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó

Tâm sự tình yêu 15/05/2022 10:03

Chị em phụ nữ phần lớn thường có khuynh hướng thích ngồi, đặc biệt là khi mặc đầm. Nhưng không phải phụ nữ nào cũng có tư thế ngồi giống nhau.

Điều này là do họ ngồi trong khi tham gia các lớp học hoặc học tập ở trường, làm việc tại cơ quan, hoặc ăn một bữa ăn nhỏ hoặc trò chuyện với bạn bè của họ tại một quán cà phê. Vì có nhiều thời gian ngồi như vậy nên mỗi người có một tư thế thoải mái hoặc yêu thích, và chỉ cần nhìn vào tư thế này bạn có thể biết được tính cách của một người.

Mới đây, trang mạng Malekah thu hút sự quan tâm từ nhiều phụ nữ khi chia sẻ một số kiểu tính cách được nhận biết qua tư thế ngồi. Trong hình đã cho, hãy suy nghĩ kỹ về hình dạng của đôi chân của bạn trong số năm tư thế 'A, B, C, D, E', sau đó kiểm tra phân tích tính cách của bạn cho phù hợp.

5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó - Ảnh 1
Ảnh : Malekah

Đầu tiên, nếu bạn ngồi ở tư thế 'A' với đầu gối uốn cong và chân hơi dạng ra thì bạn là một người rất sáng tạo và hấp dẫn. Bạn là người đưa ra mọi quyết định và tự mình chịu trách nhiệm.

Là người có tính cách bốc đồng, không suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định nên đôi khi gặp khó khăn nếu việc gì đó xảy ra bất ngờ, nhưng thường giải quyết vấn đề tốt với sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Với tính cách hòa đồng, xung quanh bạn luôn có rất nhiều bạn bè và bạn cũng là người có tâm hồn luôn khao khát trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mới.

5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó - Ảnh 2
Ảnh : Malekah

Nếu bạn thường ngồi theo kiểu vắt chéo chân như hình 'B', bạn là người hay mơ mộng, có trí tưởng tượng phong phú và thấu hiểu đồng cảm với người khác rất tốt.

Nhờ đó, bạn thường trở thành người duy nhất trong đám bạn mà họ có thể tin tưởng để tâm sự và có khả năng lắng nghe, thấu hiểu rõ những băn khoăn của họ mà không cần nói ra là rất tốt.

Tuy nhiên, vì quá lắng nghe và quan tâm nhiều đến đối phương nên đôi khi bạn cảm thấy khó tìm được điều mình thực sự muốn, thấu hiểu được người khác nhưng chưa chắc hiểu được bản thân mình.

5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó - Ảnh 3
Ảnh : Malekah

Những người thích ngồi ở tư thế hình C với hai bàn chân chụm vào nhau là những người không thể ngồi yên trong chốc lát, dễ buồn chán, “cực ghét” sự buồn tẻ nhất trên đời.

Bạn là người có tính cách ít tập trung và dễ cảm thấy buồn chán, thích làm những công việc kích thích bản thân và có nhịp độ nhanh. Nói chung thích mọi việc xảy ra nhanh. Đôi khi, bạn là người thẳng thắn, không nghĩ đến cảm xúc của đối phương mà nói ra ngay những gì mình cảm thấy.

Bạn có thể được coi là một người hung dữ, nhưng khi tiếp xúc với bạn trong một môi trường năng động, năng lực và kỹ năng xuất chúng của bạn thường khiến nhiều người sẽ phải bất ngờ.

5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó - Ảnh 4
Ảnh : Malekah

Nếu bạn thích ngồi theo tư thế ở hình D, bạn là một người rất thông minh và lý trí. Bạn là người có quan niệm rất rõ ràng về thời gian, thích mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ và chính xác.

Tuy có tính cách hơi hướng nội nhưng bạn lại là người mang lại niềm tin cho những người xung quanh vì bạn coi trọng sự trung thành nhất.

Ngoài ra, cho dù bạn phải đối mặt với tình huống nào thì sự điềm tĩnh bên trong bạn cũng không thể đánh mất. Đây chính là điểm quyến rũ của bạn.

5 kiểu ngồi khi mặc váy của phụ nữ cho biết tính cách của người đó - Ảnh 5
Ảnh : Malekah

Nếu bạn ngồi theo kiểu ở hình E, bạn là một người có mục tiêu rõ ràng. Bạn không dễ dàng hài lòng với bất kỳ mối quan hệ nào và bạn luôn khao khát điều gì đó tốt hơn.

Bởi vì bạn có tính cách luôn hướng tới mục tiêu rõ ràng nên rất nhạy cảm với kinh nghiệm làm nghề của mình và đam mê xây dựng các thông số kỹ thuật.

Ngoài ra, bạn có sở thích chăm sóc sức khỏe và ngoại hình, cũng là người chủ động trong tình yêu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi đối phương không hài lòng với cuộc tình mà bạn xem họ là tri kỷ tuyệt vời, thì bạn cần phải cố gắng để có thể buông bỏ, mở đường cho cả hai.

6 cách ôm của bạn trai là tín hiệu của tình yêu mách bảo cả hai người đang ở giai đoạn nào

6 cách ôm của bạn trai là tín hiệu của tình yêu mách bảo cả hai người đang ở giai đoạn nào

Bạn có bao giờ tự hỏi hành động ôm của bạn trai mình chứa đựng ẩn ý thế nào không?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự hôn nhân và tình yêu tâm sự phụ nữ tính cách của phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 21 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau 4 điều phụ nữ thông minh tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với người ngoài

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Phụ nữ thông minh luôn giữ chặt 4 điều này không hé răng, quan trọng nhất là điều thứ 3

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc

Nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em có một bí mật sốc