6 cách ôm của bạn trai là tín hiệu của tình yêu mách bảo cả hai người đang ở giai đoạn nào

Mới đây, tạp chí phụ nữ hàng tháng của Dubai 'Al Jamila' đã thu hút sự chú ý của hầu hết chị em phụ nữ khi đưa ra bài kiểm tra về 'phong cách yêu' của bạn trai có thể nhận ra chỉ bằng một bức hình.

Người ta nói rằng khi bạn trai ôm, bạn sẽ có cảm giác khác nhau tùy thuộc vào cách ôm của người đó, cho dù anh ấy thích ôm sau hay vòng tay qua eo.

Đầu tiên, nếu bạn trai của bạn đặc biệt thích 'ôm từ đằng sau', điều đó cho thấy anh ấy muốn bảo vệ và tạo cho bạn cảm giác an tâm. Với kiểu ôm này, chàng trai thường vòng tay qua eo, để tấm lưng mỏng manh của bạn gái mình áp sát vào lồng ngực chứng tỏ một điều cả hai người có nhiều "sự tin tưởng" dành cho nhau.

Hãy nhớ lại khoảnh khắc hai bạn trông như thế nào khi ôm bạn trai và chọn kiểu giống với bạn nhất trong sáu kiểu dưới đây. Sau khi xem và tham khảo 6 bức hình dưới đây, bạn hãy suy ngẫm lại và đoán thử xem hành động ôm của người yêu của mình thuộc kiểu thế nào nhé.

Một người bạn trai như thế này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bạn và là nơi bạn có thể tựa vào bất kể khi nắng mưa thất thường, mỗi khi cả hai cùng trải qua nhiều “thăng trầm" cuộc sống.

Ảnh : Al Jamila

Nếu bạn trai thích ôm bạn một cách tự nhiên, vòng tay qua lưng và đặt tay lên lưng, vỗ về khi đối mặt với nhau, điều đó chứng tỏ người bạn trai muốn thể hiện rằng anh ấy quan tâm đến bạn nhiều đến nhường nào. Anh ấy muốn bạn trút hết mọi thứ, chia sẻ mọi thứ với anh ấy để bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn vì có một người luôn bên bạn để lắng nghe và tâm sự cùng.

Những cặp đôi thích ôm nhau thường có xu hướng chia sẻ nhiều khía cạnh trong cuộc sống với nhau và không ngần ngại thể hiện những khuyết điểm của họ. Nếu anh ấy vỗ lưng bạn một cách trìu mến và nhiều trong khi ôm, điều đó có nghĩa là cả hai bạn đang ở trong một mối quan hệ rất thoải mái, không vướng bận.

Ảnh : Al Jamila

Khi ôm đối diện nhau, nếu tay của đối phương chạm nhẹ vào eo thay vì hướng lên trên, thì đây được xem là sự thoải mái với tư cách là một người bạn còn lớn hơn cả tình yêu nồng nàn và lãng mạn. Điều này thường thấy trong những cái ôm của những người yêu cũ hoặc những người vợ hay người chồng đã có gia đình.

Tuy nhiên, đối với những cặp đôi có kiểu ôm thế này, không nên nghĩ rằng tình yêu đã nguội lạnh chỉ vì cái ôm ấy không thể hiện được sự nhiệt huyết. Trong trường hợp này, cũng có thể hiểu rằng đối phương hoàn toàn hài lòng với cách yêu và mối quan hệ của họ hiện tại.

Ảnh : Al Jamila

Nếu bạn trai ôm bạn thật chặt như thể đang khiêu vũ và áp mặt lên trán, không chỉ riêng bạn mà ai khi thấy hành động này cũng sẽ cảm thấy rằng hai bạn đang ở trong một mối quan hệ 'tình yêu nồng say vô bờ bến' mà nhiều người hằng mong ước đối.

Đây chính là dấu hiệu cho thấy tình cảm trong thời kỳ đầu lúc mới yêu đã và đang đắm chìm hoàn toàn trong cuộc tình này. Nếu anh ấy thích kiểu ôm này nhất trong giai đoạn đầu khi yêu và năm tháng trôi qua vẫn yêu thích kích ôm ngọt ngào này thì có thể tin rằng anh ấy là người luôn mang lại hạnh phúc cho người bạn gái của mình vì anh ấy là người có khí chất 'muốn bạn gái mình được hạnh phúc nhất'.

Ảnh : Al Jamila

Nếu bạn trai của bạn thường vùi mặt vào vai của bạn và ôm thật chặt, anh ấy đang cảm thấy bất an về chuyện gì đó không hay hoặc chuyện chia tay. Hành động thể hiện sự thân mật quá mức hoặc ôm chặt bạn đến mức bạn không thể cử động và khóa chặt bạn trong vòng tay chính là đang phản ánh đúng tâm trạng không muốn đôi ta phải chia lìa xa cách.

Trong trường hợp này, đối phương đang trong trạng thái quá sợ hãi đến mức sợ bị tổn thương dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực như chia tay. Hãy cho anh ấy thấy rằng cảm xúc thật của bạn tại thời điểm hiện tại để giải tỏa bớt sự lo lắng trên khuôn mặt đầy sự hoang mang lo sợ của đối phương.

Ảnh : Al Jamila

Nếu không may người bạn trai chỉ tiếp xúc gần và ôm bạn ở phần thân trên nhưng thân dưới lại xa nhau, đó có thể là dấu hiệu chia tay đã đến. Đó không phải là trạng thái thoải mái về mặt tâm lý mà đó là trạng thái luôn có cảm giác xa cách với đối phương.

Đây là điều sẽ xảy ra khi đối phương không còn tâm trí để cùng bạn tiếp bước mối quan hệ nữa. Vì vậy bạn cần chuẩn bị tâm lý trước hoặc cố gắng vượt qua sự nhàm chán ấy.