Tình yêu sẽ gắn kết và kéo dài lâu hơn nếu cả hai "ân ái" sau ba tháng bên nhau

Tâm sự tình yêu 28/04/2022 15:47

Theo bạn, thời điểm nào là thích hợp nhất để cặp đôi tiến thêm một bước làm “chuyện ấy” lần đầu tiên sau một khoảng thời gian quen nhau?

Một số cặp đôi có thể ở bên nhau lâu dài ngay cả khi họ chỉ mới gặp nhau lần đầu và đã ngủ với nhau nhưng cũng có một số cặp đôi chia tay sau khi cố gắng duy trì sự trong trắng trước hôn nhân trong một thời gian dài quen nhau.

Mặc dù có sự khác biệt giữa mỗi người và tính cách của mỗi cặp đôi, nhưng có một sự thật đáng ngạc nhiên là nếu đặt ra được mốc thời gian quan hệ tình dục trung bình khi yêu nhau có thể giữ khoảng cách và sự ngọt ngào sâu đậm trong tình yêu giữa hai người trong thời gian dài.

Tình yêu sẽ gắn kết và kéo dài lâu hơn nếu cả hai 'ân ái' sau ba tháng bên nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Trước đây, một hãng truyền thông của Mỹ - Business Insider đã tiết lộ rằng có một thời điểm thích hợp để các cặp đôi quan hệ tình dục dựa trên kết quả nghiên cứu.

Nhà trị liệu tâm lý của Washington DC - Tony Coleman, đã dựa trên kinh nghiệm của bản thân và các nghiên cứu khác cho biết các cặp đôi nên bắt đầu quan hệ tình dục ít nhất ba tháng sau khi chính thức hẹn hò với nhau.

Tại sao cần có một thời gian “nghỉ ngơi” sau khi kỳ trăng mật kết thúc?

Trong giai đoạn tuần trăng mật, bạn sẽ cảm thấy ở người bạn đời của mình có một sức hút mãnh liệt khó tả. Bạn cũng sẽ cảm thấy rằng đối phương nằm ngay cạnh bạn không làm gì sai và cũng không có một chút khuyết điểm nào.

Mối quan hệ này thường kéo dài trong vài tháng đầu tiên. Trong giai đoạn này, bạn cảm thấy như thể mình đang rất vội vàng trong mọi thứ và ham muốn tất cả, kể cả việc “ân ái" với bạn đời của mình.

Tình yêu sẽ gắn kết và kéo dài lâu hơn nếu cả hai 'ân ái' sau ba tháng bên nhau - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Coleman nói: “Sau kỳ trăng mật, bạn có cảm giác như đang ở trên mặt đất - ý nói rằng bạn sẽ cảm thấy không còn ham muốn như trước đó nữa. Cuộc nghiên cứu cho thấy việc chờ đợi vài tháng rồi mới quan hệ tình dục cho ra kết quả tốt hơn nhiều”.

Coleman nói thêm và đưa ra một lời khuyên về thời điểm quan hệ tình dục: “Tất nhiên, không có một thời điểm nào là tuyệt đối. Nếu bạn thật sự hiểu và nhìn nhận được hướng giao tiếp phù hợp và chiều hướng hiện tại của mối quan hệ giữa hai người, thì việc lựa chọn thời điểm quan hệ tình dục sẽ ảnh hưởng tốt đến mối quan hệ của cả hai.”

Tình yêu sẽ gắn kết và kéo dài lâu hơn nếu cả hai 'ân ái' sau ba tháng bên nhau - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu cuộc tình với người yêu của mình thì nên cân nhắc và suy nghĩ về thời điểm quan hệ tình dục tốt nhất là sau 3 tháng quen nhau. Hãy vì một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc nhé các cặp đôi.

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